Monday, 26 February 2024 02:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ايران: واشنطن لا تتوفر لديها الإرادة لإيقاف الحرب بغزة

2/26/2024 5:08:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الإيراني ان واشنطن لا تتوفر لديها الإرادة لإيقاف الحرب بغزة، وهي تتحدث عن خفض حدة الحرب لا وقفها.


واضاف :" المقاربات الخاطئة جعلت الجهود السياسية لإنهاء الأزمة في غزة بلا جدوى".


واشار ان الظروف الإنسانية في غزة مقلقة وتهديدات نتنياهو باجتياح رفح تزيد من عمق الكارثة.

MENAFN26022024000208011052ID1107899210

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث