ايران: واشنطن لا تتوفر لديها الإرادة لإيقاف الحرب بغزة

ايران: واشنطن لا تتوفر لديها الإرادة لإيقاف الحرب بغزة
التاريخ
2/26/2024 5:08:48 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال وزير الخارجية الإيراني ان واشنطن لا تتوفر لديها الإرادة لإيقاف الحرب بغزة، وهي تتحدث عن خفض حدة الحرب لا وقفها.
واضاف :" المقاربات الخاطئة جعلت الجهود السياسية لإنهاء الأزمة في غزة بلا جدوى".
واشار ان الظروف الإنسانية في غزة مقلقة وتهديدات نتنياهو باجتياح رفح تزيد من عمق الكارثة.
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