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الجيش المصري يتجه لإنتاج المياه من الهواء

2/26/2024 5:08:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تسعى مصر لتحقيق الأمن المائي المستدام بشتى الطرق وعبر العديد من المشروعات التنموية، لتحقيق الاستفادة القصوى من حجم المياه، والتوجه نحو التكنولوجيا المتقدمة لإنتاج المياه.
وقامت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الإنتاج الحربي بتوقيع عقد تصنيع مشترك مع شركة ميزوها اليابانية المحدودة لتصنيع جهاز توليد المياه من الهواء بقدرة 16 لتر مياه يوميا صالحة للشرب، وهي خطوة جيدة للغاية لمصر التي تواجه وفقا لتصريحات سابقة لوزير الموارد المائية والري هاني سويلم خطر "الشح المائي".


وتعتمد تقنية استخلاص المياه من الجو على طاقة متجددة، ليشكل هذا المشروع إضافة مهمة للمشاريع المستدامة والمبتكرة الواعدة التي تقام ضمن مشروعات الإنتاج الحربي.

RT

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