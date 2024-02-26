حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 26 - 2 (كونا) -- السادس والعشرون من فبراير ------------------------- 1814 - الحاكم الثالث للكويت الشيخ جابر الأول بن عبدالله الصباح يتولى مقاليد الحكم واستمر عهده حتى وفاته عام 1859 وسمي (جابر العيش) لكرمه الشهير وتوزيعه الأرز (العيش) على الفقراء في جميع أنحاء الكويت.

1945 - وفاة النوخذة شملان آل سيف عن عمر ناهز 81 عاما وهو أحد كبار تجار اللؤلؤ وكان محبا للعلم والعلماء إذ افتتح عام 1924 مدرسة السعادة لتعليم أبناء الفقراء واليتامى واختير عام 1921 عضوا في أول مجلس للشورى في الكويت.

1964 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر قانونا بشأن منع تلويث المياه الصالحة للملاحة بالزيت.

1981 - جامعة الكويت تمنح للمرة الأولى في تاريخها الفلكي صالح العجيري درجة الدكتوراه الفخرية تكريما له نظير جهوده العلمية والفلكية المميزة.

1991 - الكويت تتحرر من براثن الغزو العراقي الغاشم الذي استمر 208 أيام مارست فيها قوات الاحتلال أبشع أنواع التنكيل والتعذيب للشعب الكويتي ورعايا الدول الأخرى كما مارست السلب والنهب والتدمير.

1991 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما أميريا بإعلان الأحكام العرفية في جميع أنحاء الكويت اعتبارا من اليوم ولمدة ثلاثة أشهر وذلك بعد تحرير الكويت من براثن الاحتلال العراقي الغاشم وعين بموجب هذا المرسوم ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح حاكما عرفيا لها.

2007 - فريق من الباحثين في جامعة الكويت يتمكن من اكتشاف طفرة جينية جديدة أطلق عليها اسم (الكويت) ولها دور في حدوث جلطات وريدية ورئوية لدى الأشخاص حاملي الطفرة وتم تسجيل الاكتشاف باسم الدكتور محرز جضعون والدكتور علي دشتي في بنك الجينات الدولي.

2009 - منتخب الكويت يحرز لقب بطولة الخليج السابعة للسباحة في المجرى القصير المقامة في العاصمة القطرية الدوحة بعد حصول سباحي الكويت على 79 ميدالية منها 44 ذهبية و24 فضية و11 برونزية.

2012 - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يعلن اكتشاف وحدات سكنية بموقع (تل القرينية) في جزيرة فيلكا تعود الى القرنين ال18 وال19 وذلك خلال اعمال بعثة التنقيب الكويتية الإيطالية.

2019 - الكويت تعلن أمام (مؤتمر الاستجابة الإنسانية لليمن) تخصيص مبلغ 250 مليون دولار لدعم الوضع الإنساني في اليمن وذلك استجابة للمناشدة التي أطلقتها الأمم المتحدة لتوفير الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني.

2019 - لوحة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح التي حفرتها في الرمال امارة دبي تدخل موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية كأكبر لوحة محفورة بالرمال في العالم.

2020 - مجلس الوزراء يعلن تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة ويشمل الطلبة والهيئة التدريسية والكليات العسكرية ومراكز وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وذلك لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

2021 - وفاة بطل الراليات صلاح بن عيدان عن عمر ناهز 51 عاما وهو بطل عالمي في سباق السيارات وأحرز العديد من الألقاب العالمية والإقليمية والمحلية. (النهاية)