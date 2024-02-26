حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 26 - 2 (كونا) -- السادس والعشرون من فبراير ------------------------- 1814 - الحاكم الثالث للكويت الشيخ جابر الأول بن عبدالله الصباح يتولى مقاليد الحكم واستمر عهده حتى وفاته عام 1859 وسمي (جابر العيش) لكرمه الشهير وتوزيعه الأرز (العيش) على الفقراء في جميع أنحاء الكويت.
1945 - وفاة النوخذة شملان آل سيف عن عمر ناهز 81 عاما وهو أحد كبار تجار اللؤلؤ وكان محبا للعلم والعلماء إذ افتتح عام 1924 مدرسة السعادة لتعليم أبناء الفقراء واليتامى واختير عام 1921 عضوا في أول مجلس للشورى في الكويت.
1964 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر قانونا بشأن منع تلويث المياه الصالحة للملاحة بالزيت.
1981 - جامعة الكويت تمنح للمرة الأولى في تاريخها الفلكي صالح العجيري درجة الدكتوراه الفخرية تكريما له نظير جهوده العلمية والفلكية المميزة.
1991 - الكويت تتحرر من براثن الغزو العراقي الغاشم الذي استمر 208 أيام مارست فيها قوات الاحتلال أبشع أنواع التنكيل والتعذيب للشعب الكويتي ورعايا الدول الأخرى كما مارست السلب والنهب والتدمير.
1991 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما أميريا بإعلان الأحكام العرفية في جميع أنحاء الكويت اعتبارا من اليوم ولمدة ثلاثة أشهر وذلك بعد تحرير الكويت من براثن الاحتلال العراقي الغاشم وعين بموجب هذا المرسوم ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح حاكما عرفيا لها.
2007 - فريق من الباحثين في جامعة الكويت يتمكن من اكتشاف طفرة جينية جديدة أطلق عليها اسم (الكويت) ولها دور في حدوث جلطات وريدية ورئوية لدى الأشخاص حاملي الطفرة وتم تسجيل الاكتشاف باسم الدكتور محرز جضعون والدكتور علي دشتي في بنك الجينات الدولي.
2009 - منتخب الكويت يحرز لقب بطولة الخليج السابعة للسباحة في المجرى القصير المقامة في العاصمة القطرية الدوحة بعد حصول سباحي الكويت على 79 ميدالية منها 44 ذهبية و24 فضية و11 برونزية.
2012 - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يعلن اكتشاف وحدات سكنية بموقع (تل القرينية) في جزيرة فيلكا تعود الى القرنين ال18 وال19 وذلك خلال اعمال بعثة التنقيب الكويتية الإيطالية.
2019 - الكويت تعلن أمام (مؤتمر الاستجابة الإنسانية لليمن) تخصيص مبلغ 250 مليون دولار لدعم الوضع الإنساني في اليمن وذلك استجابة للمناشدة التي أطلقتها الأمم المتحدة لتوفير الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني.
2019 - لوحة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح التي حفرتها في الرمال امارة دبي تدخل موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية كأكبر لوحة محفورة بالرمال في العالم.
2020 - مجلس الوزراء يعلن تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة ويشمل الطلبة والهيئة التدريسية والكليات العسكرية ومراكز وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وذلك لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
2021 - وفاة بطل الراليات صلاح بن عيدان عن عمر ناهز 51 عاما وهو بطل عالمي في سباق السيارات وأحرز العديد من الألقاب العالمية والإقليمية والمحلية. (النهاية)
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