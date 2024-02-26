الشرطة الأمريكية: رجل يضرم النار في جسده مقابل السفارة الإسرائيلية في واشنطن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 26 - 2 (كونا) -- أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم الاثنين ان رجلا نقل إلى المستشفى في حالة حرجة بعد أن أضرم النار في جسده أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأمريكية واشنطن احتجاجا على الحرب في غزة.
ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية عن الشرطة قولها ان "رجلا أمريكيا أصيب بعدة حروق بعد أن أشعل النار في جسده أمام السفارة الاسرائيلية وتم نقله إلى مستشفى المنطقة مصابا بجروح خطرة".
وذكرت وسائل الإعلام ان الرجل بث تلك العملية مباشرة على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي حيث عرف نفسه بانه عنصر في القوات الجوية الأمريكية قائلا "لن أكون متواطئا بعد الآن في الإبادة الجماعية في غزة" مرددا عبارة "فلسطين حرة" قبل أن يشعل النار في نفسه أمام المارة.(النهاية) ا م م / م ج ز
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