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الشرطة الأمريكية: رجل يضرم النار في جسده مقابل السفارة الإسرائيلية في واشنطن

2/26/2024 4:34:28 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 26 - 2 (كونا) -- أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم الاثنين ان رجلا نقل إلى المستشفى في حالة حرجة بعد أن أضرم النار في جسده أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأمريكية واشنطن احتجاجا على الحرب في غزة.
ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية عن الشرطة قولها ان "رجلا أمريكيا أصيب بعدة حروق بعد أن أشعل النار في جسده أمام السفارة الاسرائيلية وتم نقله إلى مستشفى المنطقة مصابا بجروح خطرة".
وذكرت وسائل الإعلام ان الرجل بث تلك العملية مباشرة على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي حيث عرف نفسه بانه عنصر في القوات الجوية الأمريكية قائلا "لن أكون متواطئا بعد الآن في الإبادة الجماعية في غزة" مرددا عبارة "فلسطين حرة" قبل أن يشعل النار في نفسه أمام المارة.(النهاية) ا م م / م ج ز

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