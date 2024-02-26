القيادة المركزية الأمريكية تعلن إسقاط طائرتين مسيرتين في خليج عدن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 26 - 2 (كونا) -- أعلنت القيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) إسقاط طائرتين مسيرتين تابعة لميليشيات الحوثي في خليج عدن فيما كشفت عن محاولة الحوثيين استهداف ناقلة نفط أمريكية بصاروخ باليستي.
وذكرت (سنتكوم) في بيان على منصة التواصل الاجتماعي (اكس) مساء أمس الأحد انه "في يوم 24 فبراير أطلق الحوثيون صاروخا باليستيا مضادا للسفن كان يستهدف على الأرجح ناقلة المنتجات الكيماوية النفطية الأمريكية (إم في تورم ذور) التي ترفع علم الولايات المتحدة في خليج عدن".
وأوضح البيان ان الصاروخ سقط في المياه من دون أن يسفر عن أي أضرار أو إصابات.
كما أعلن البيان ان قوات القيادة المركزية الأمريكية أسقطت طائرتين من دون طيار هجوميتين ذات اتجاه واحد فوق جنوب البحر الأحمر "ضمن إجراء للدفاع عن النفس" فيما تحطمت طائرة مسيرة ثالثة بسبب عطل أصابها أثناء الطيران.(النهاية)
ا م م / ن ع ع
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