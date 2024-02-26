Monday, 26 February 2024 01:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القيادة المركزية الأمريكية تعلن إسقاط طائرتين مسيرتين في خليج عدن

2/26/2024 4:34:28 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 26 - 2 (كونا) -- أعلنت القيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) إسقاط طائرتين مسيرتين تابعة لميليشيات الحوثي في خليج عدن فيما كشفت عن محاولة الحوثيين استهداف ناقلة نفط أمريكية بصاروخ باليستي.
وذكرت (سنتكوم) في بيان على منصة التواصل الاجتماعي (اكس) مساء أمس الأحد انه "في يوم 24 فبراير أطلق الحوثيون صاروخا باليستيا مضادا للسفن كان يستهدف على الأرجح ناقلة المنتجات الكيماوية النفطية الأمريكية (إم في تورم ذور) التي ترفع علم الولايات المتحدة في خليج عدن".
وأوضح البيان ان الصاروخ سقط في المياه من دون أن يسفر عن أي أضرار أو إصابات.
كما أعلن البيان ان قوات القيادة المركزية الأمريكية أسقطت طائرتين من دون طيار هجوميتين ذات اتجاه واحد فوق جنوب البحر الأحمر "ضمن إجراء للدفاع عن النفس" فيما تحطمت طائرة مسيرة ثالثة بسبب عطل أصابها أثناء الطيران.(النهاية)

ا م م / ن ع ع




MENAFN26022024000071011013ID1107899070

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث