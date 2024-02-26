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الصين تعارض تقريرا أمريكيا ينكر مساهماتها في منظمة التجارة العالمية

2/26/2024 4:34:27 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 26 - 2 (كونا) -- عارضت وزارة التجارة الصينية اليوم الاثنين بشدة التقرير الأمريكي الذي ينفي مساهمة الصين في النظام التجاري متعدد الاطراف والاقتصاد العالمي بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية قبل أكثر من عقدين.
وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) ان "الصين تدعم دائما بقوة النظام التجاري متعدد الأطراف وتمارس التعددية بصدق وتفي بالتزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية".
وأضافت الوزارة ان "الصين حسنت مؤسسات اقتصاد السوق والأنظمة القانونية على أساس ظروفها الوطنية ووسعت الانفتاح المؤسسي رفيع المستوى وشاركت بشكل كامل وعميق في إصلاح منظمة التجارة العالمية وساعدت بنشاط الأعضاء من الدول النامية الاخرى لاسيما الدول الأقل نموا في الاندماج بالنظام التجاري متعدد الأطراف".
يذكر ان مكتب الممثل التجاري الأمريكي أصدر في ال23 من فبراير الحالي تقريره لعام 2023 بشأن امتثال الصين لمنظمة التجارة العالمية والذي يعرض تفاصيل عضوية الصين في المنظمة.
وذكرت ممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي في بيان "لقد مر 22 عاما منذ انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية ولا تزال تتبنى نهجا موجها تجاه الاقتصاد والتجارة وهو ما يتعارض مع المعايير والمبادئ التي تجسدها المنظمة".(النهاية)

م ك / ش م ع




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