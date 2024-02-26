الصين تعارض تقريرا أمريكيا ينكر مساهماتها في منظمة التجارة العالمية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 26 - 2 (كونا) -- عارضت وزارة التجارة الصينية اليوم الاثنين بشدة التقرير الأمريكي الذي ينفي مساهمة الصين في النظام التجاري متعدد الاطراف والاقتصاد العالمي بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية قبل أكثر من عقدين.
وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) ان "الصين تدعم دائما بقوة النظام التجاري متعدد الأطراف وتمارس التعددية بصدق وتفي بالتزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية".
وأضافت الوزارة ان "الصين حسنت مؤسسات اقتصاد السوق والأنظمة القانونية على أساس ظروفها الوطنية ووسعت الانفتاح المؤسسي رفيع المستوى وشاركت بشكل كامل وعميق في إصلاح منظمة التجارة العالمية وساعدت بنشاط الأعضاء من الدول النامية الاخرى لاسيما الدول الأقل نموا في الاندماج بالنظام التجاري متعدد الأطراف".
يذكر ان مكتب الممثل التجاري الأمريكي أصدر في ال23 من فبراير الحالي تقريره لعام 2023 بشأن امتثال الصين لمنظمة التجارة العالمية والذي يعرض تفاصيل عضوية الصين في المنظمة.
وذكرت ممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي في بيان "لقد مر 22 عاما منذ انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية ولا تزال تتبنى نهجا موجها تجاه الاقتصاد والتجارة وهو ما يتعارض مع المعايير والمبادئ التي تجسدها المنظمة".(النهاية)
م ك / ش م ع
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