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قافلة (كويت الرحمة 3) تنطلق من رام الله نحو المخيمات الفلسطينية تزامنا مع الأعياد الوطنية الكويتية

2/26/2024 4:34:27 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 26 - 2 (كونا) -- سيرت مؤسسة (وافا) الدولية للتنمية وبناء القدرات الفلسطينية بالتعاون مع (جمعية الرحمة العالمية) في دولة الكويت اليوم الاثنين قافلة (كويت الرحمة 3) التي انطلقت من رام الله إلى المخيمات الفلسطينية وسط الضفة الغربية وشمالها وذلك بالتزامن مع الأعياد الوطنية الكويتية.
وقال مدير عام مؤسسة (وافا) محيسن عطاونة إن القافلة تضمنت 10 شاحنات محملة بالطرود الغذائية والبطانيات ومواد التدفئة تم توجيهها إلى المخيمات الفلسطينية لصالح الأسر الفقيرة والمتضررة.
وأعرب عطاونة عن الشكر لدولة الكويت على دعمها المستمر للشعب الفلسطيني لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفلسطينيون كما تقدم بخالص التهاني لدولة الكويت بمناسبة أعيادها الوطنية.
من جانبه أكد مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي أن هذه القافلة تأتي كجزء من جهود مستمرة تبذلها الكويت لنصرة الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده من خلال تقديم المساعدات الإغاثية والتنموية وغيرها.
وقدم قطامي شكره الجزيل لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولرئيس مجلس إدارة جمعية الرحمة العالمية يحيى العقيلي وللشعب الكويتي على دعمهم المستمر ونصرتهم لإخوانهم في فلسطين.(النهاية) ن ق / م ج ز

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