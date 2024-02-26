قافلة (كويت الرحمة 3) تنطلق من رام الله نحو المخيمات الفلسطينية تزامنا مع الأعياد الوطنية الكويتية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 26 - 2 (كونا) -- سيرت مؤسسة (وافا) الدولية للتنمية وبناء القدرات الفلسطينية بالتعاون مع (جمعية الرحمة العالمية) في دولة الكويت اليوم الاثنين قافلة (كويت الرحمة 3) التي انطلقت من رام الله إلى المخيمات الفلسطينية وسط الضفة الغربية وشمالها وذلك بالتزامن مع الأعياد الوطنية الكويتية.
وقال مدير عام مؤسسة (وافا) محيسن عطاونة إن القافلة تضمنت 10 شاحنات محملة بالطرود الغذائية والبطانيات ومواد التدفئة تم توجيهها إلى المخيمات الفلسطينية لصالح الأسر الفقيرة والمتضررة.
وأعرب عطاونة عن الشكر لدولة الكويت على دعمها المستمر للشعب الفلسطيني لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفلسطينيون كما تقدم بخالص التهاني لدولة الكويت بمناسبة أعيادها الوطنية.
من جانبه أكد مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي أن هذه القافلة تأتي كجزء من جهود مستمرة تبذلها الكويت لنصرة الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده من خلال تقديم المساعدات الإغاثية والتنموية وغيرها.
وقدم قطامي شكره الجزيل لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولرئيس مجلس إدارة جمعية الرحمة العالمية يحيى العقيلي وللشعب الكويتي على دعمهم المستمر ونصرتهم لإخوانهم في فلسطين.(النهاية) ن ق / م ج ز
MENAFN26022024000071011013ID1107899067
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.