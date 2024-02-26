Monday, 26 February 2024 01:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البرلمان العربي يدعو لاجتماع عربي آسيوي إسلامي لنصرة غزة

2/26/2024 4:34:26 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهره - 26 - 2 (كونا) -- دعا رئيس البرلمان العربي عادل العسومي اليوم الاثنين إلى عقد اجتماع مشترك بين لجنة فلسطين بالبرلمان العربي ولجنة فلسطين بالجمعية البرلمانية الآسيوية ولجنة فلسطين التابعة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في أقرب وقت ممكن.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها العسومي أمام الجلسة العامة ال14 للجمعية البرلمانية الآسيوية في أذربيجان والتي تم تخصيص موضوعها الرئيسي حول "تعزيز التعاون الإقليمي من أجل التنمية المستدامة في آسيا".
وقال العسومي أن الاجتماع سيكون الخطوة الأولى من نوعها من أجل تنسيق الجهود البرلمانية العربية والآسيوية والإسلامية لنصرة الشعب الفلسطيني في محنته والتي تتطلب تنسيق وتوحيد الجهود أكثر من أي وقت مضى.
وطالب ببذل المزيد من الجهود من أجل حشد الضغط الدولي اللازم لوقف المجازر التي راح ضحيتها آلاف الأبرياء معظمهم من الأطفال والنساء.
وثمن قرار الجمعية البرلمانية الآسيوية بإنشاء لجنة خاصة بفلسطين لنصرة الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة.
وخلال كلمته ذكر العسومي أن أهداف التنمية المستدامة لن تأتي بجهود الحكومات الوطنية وحدها وإنما تزداد الحاجة الملحة لدور البرلمانات من أجل تحديث البنى التشريعية القائمة وتطويرها باستمرار لكي تتماشى مع متطلبات وأهداف التنمية المستدامة التي تعد المدخل الصحيح لمعالجة الكثير من التحديات المشتركة التي تواجهها البشرية جمعاء في الوقت الحالي.
وشدد على أن ما يجمع بين الشعبين العربي والآسيوي ليس فقط مصالح متبادلة وإنما روابط تاريخية وثقافية وحضارية وتلاحم جغرافي تؤكده حقيقة أن نحو نصف الدول العربية تنتمي إلى القارة الآسيوية فضلا عن المصير المشترك الذي يفرض تكاتف الجهود من أجل التصدي لما يواجه العالمين العربي والآسيوي من تحديات مشتركة.
وأكد أهمية الارتقاء بمستوى التكامل الاقتصادي بين الجانبين على نحو يحقق الأهداف التنموية التي تخدم مصالح الشعبين العربي والآسيوي.(النهاية)

م ف م / م ج ز




MENAFN26022024000071011013ID1107899066

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث