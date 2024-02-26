البرلمان العربي يدعو لاجتماع عربي آسيوي إسلامي لنصرة غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهره - 26 - 2 (كونا) -- دعا رئيس البرلمان العربي عادل العسومي اليوم الاثنين إلى عقد اجتماع مشترك بين لجنة فلسطين بالبرلمان العربي ولجنة فلسطين بالجمعية البرلمانية الآسيوية ولجنة فلسطين التابعة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في أقرب وقت ممكن.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها العسومي أمام الجلسة العامة ال14 للجمعية البرلمانية الآسيوية في أذربيجان والتي تم تخصيص موضوعها الرئيسي حول "تعزيز التعاون الإقليمي من أجل التنمية المستدامة في آسيا".
وقال العسومي أن الاجتماع سيكون الخطوة الأولى من نوعها من أجل تنسيق الجهود البرلمانية العربية والآسيوية والإسلامية لنصرة الشعب الفلسطيني في محنته والتي تتطلب تنسيق وتوحيد الجهود أكثر من أي وقت مضى.
وطالب ببذل المزيد من الجهود من أجل حشد الضغط الدولي اللازم لوقف المجازر التي راح ضحيتها آلاف الأبرياء معظمهم من الأطفال والنساء.
وثمن قرار الجمعية البرلمانية الآسيوية بإنشاء لجنة خاصة بفلسطين لنصرة الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة.
وخلال كلمته ذكر العسومي أن أهداف التنمية المستدامة لن تأتي بجهود الحكومات الوطنية وحدها وإنما تزداد الحاجة الملحة لدور البرلمانات من أجل تحديث البنى التشريعية القائمة وتطويرها باستمرار لكي تتماشى مع متطلبات وأهداف التنمية المستدامة التي تعد المدخل الصحيح لمعالجة الكثير من التحديات المشتركة التي تواجهها البشرية جمعاء في الوقت الحالي.
وشدد على أن ما يجمع بين الشعبين العربي والآسيوي ليس فقط مصالح متبادلة وإنما روابط تاريخية وثقافية وحضارية وتلاحم جغرافي تؤكده حقيقة أن نحو نصف الدول العربية تنتمي إلى القارة الآسيوية فضلا عن المصير المشترك الذي يفرض تكاتف الجهود من أجل التصدي لما يواجه العالمين العربي والآسيوي من تحديات مشتركة.
وأكد أهمية الارتقاء بمستوى التكامل الاقتصادي بين الجانبين على نحو يحقق الأهداف التنموية التي تخدم مصالح الشعبين العربي والآسيوي.(النهاية)
م ف م / م ج ز
MENAFN26022024000071011013ID1107899066
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.