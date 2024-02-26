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(الداخلية): ضبط 30 مخالفة بيئية وإحالة 17 بينهم 15 حدثا الى شرطة البيئة

2/26/2024 4:34:26 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 26 - 2 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية اليوم الاثنين عن ضبط 30 مخالفة بيئية خلال الاحتفالات بالأعياد الوطنية أمس مشيرة إلى أن القطاعات الميدانية أحالت 17 شخصا بينهم 15 حدثا (رمي بالونات مائية) إلى شرطة البيئة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان لها إنه تم تسجيل 13 مخالفة لبيع بالونات ومسدسات مائية وعبوات (رغوة) وتمت إحالة المسؤولين عنها إلى جهات الاختصاص.
وأكدت الادارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الوزارة لضبط المخالفين والخارجين عن القانون والحد من الظواهر السلبية في الاحتفال بالأعياد الوطنية وبالتعاون مع بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة.
وجددت التأكيد على أنه سيتم التعامل الحازم والفوري مع أي خروج عن القانون أو أي سلوكيات سلبية وإحالة كل من يخالف الإرشادات الخاصة بالاحتفالات الوطنية التي أعلنت عنها الوزارة مسبقا.(النهاية)

ح م د / ن و ف




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