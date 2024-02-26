انطلاق فعاليات مؤتمر نماذج الأمم المتحدة الثالث عشر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 شباط (بترا)- شارك وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة متحدثا رسميا في حفل افتتاح "مؤتمر نموذج الأمم المتحدة الثالث عشر" الذي نظمته المدارس العصرية تحت شعار (الأجندات الخفية).

وقال الدكتور محافظة في كلمة بعنوان "الأجندات الخفية طريق للولوج للحديث عن مستقبل التعليم في ظل الذكاء الاصطناعي"، إن الأجندة الخفية هي الدوافع أو الأهداف غير المعلنة التي تكون لدى الأشخاص، ولا يعبر عنها بشكل علني، وغالبا ما تختلف عن الأهداف أو الأغراض المعلنة، ويكون سببها المصالح الشخصية أو الصراع على السلطة أو خوف من الصراع أو الرغبة في الحفاظ على السيطرة.

وأشار إلى أهمية التعرف على الأجندات الخفية وتحديدها لخطورتها، والتي من الصعب اكتشافها لأنها غالبا ما تكون مخفية تحت ستار التعاون أو الامتثال.

وأكد أن الشفافية أمر بالغ الأهمية في الكشف عن المصالح غير المعلنة، مستدركا، لكن أن بعض الأفراد قد يترددون في الكشف عن أجنداتهم الخفية بسبب الخوف من الحكم أو التداعيات السلبية، إلا أن بناء الثقة داخل المجموعة يمكن أن يشجع الأفراد على الانفتاح بشأن اهتماماتهم غير المعلنة.

وحول مستقبل التعليم والذكاء الاصطناعي، أكد الدكتور محافظة أن التطورات في تكنولوجيا التعليم بلغت مبلغا لم تشهده من قبل، حيث يلعب الذكاء الاصطناعي اليوم دورا أساسيا في مساعدة الطلاب والمعلمين على تحسين وأتمتة مهام التعلم والتدريس، مشيرا إلى أنه ومع تقدم تقنيات الذكاء الاصطناعي فإن مساهمته في عملية التعليم والتدريب ستزداد وتتعزز، متوقعا أن تنتقل الفصول الدراسية وقاعات المحاضرات في الجامعات قريبا من الإطار التقليدي للتعلم إلى استخدام مزيج من الروبوتات والذكاء الاصطناعي المصمم حسب الحاجة، ما يفيد نسبة كبيرة ومتزايدة من الطلبة باستخدام الروبوتات التي تتسم بالاستمرارية والمرونة.

وبشأن إيجابيات استخدام الذكاء الصناعي في التعليم، أوضح الدكتور محافظة أنه وفقا لبعض الدراسات، يقضي المعلمون 31 بالمئة من وقتهم في التحضير للدروس وتصحيح الاختبارات والأعمال الإدارية، الأمر الذي يجعل أدوات الأتمتة والذكاء الصناعي تمكنهم من أتمتة العمليات اليدوية مثل تصحيح الامتحانات وتقييم الواجبات، وبالتالي تقليل المهام الإدارية وإتاحة الفرصة لهم للتركيز وتكريس مزيد من الوقت للطلاب.

وبين أنه يمكن للروبوتات المتخصصة استكمال دور المعلمين ذوي الخبرة في تقديم الدروس المتخصصة والحصص الإضافية لتقوية وتنمية مهارات الطلاب.

وأشار إلى عيوب تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم، وأهمها أنه يلغي الحاجة إلى التدريس وجها لوجه، حيث يمكن للمتعلمين اكتساب المعرفة بشكل مستقل عن الزمان والمكان، وبالتالي فقدان الاتصالات الشخصية والمدرسية، ما يؤدي إلى إهمال الاتصالات الاجتماعية والعزلة، وبالتالي غياب الشعور الجمعي والتضامن في أوساط المجتمع على المدى البعيد؛ فالمعلم ليس مجرد وسيط لنقل المعرفة وحسب، ولكنه أيضا عنصر أساسي في تطوير شخصية الطالب ونقل القيم الاجتماعية.

ولفت إلى سلبيات استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، وأهمها التكلفة العالية التي تترتب على استخدام هذه الأنظمة وتحديثها وصيانتها والتخوف مما قد يترتب على تطبيقاتها من سلوكيات وممارسات ترتبط بالأخلاقيات والقيم البشرية وفقدان قدرتها على تغيير نظام عملها وتطويره في حال تلقيها نفس البيانات في كل مرة، ما قد يجعلها عديمة الفائدة في مرحلة معينة، والاستغناء عن عديد من القوى البشرية وما يسببه ذلك من اتساع نطاق البطالة نتيجة تقليص فرص العمل واضمحلال دور الشركات المتوسطة في إنتاج تطبيقات الذكاء الاصطناعي نتيجة هيمنة الشركات الكبرى عليه، وكذلك التغير في القيم الثقافية والاجتماعية.

وأوضح أن الذكاء الصناعي حقق بالفعل نجاحات كبيرة في التعليم، وإمكاناته لتغيير الطريقة التي نتعلم بها ونعلمها لا حدود لها، مشيرا إلى أنه مع استمرار تطور التكنولوجيا فمن المرجح أن يصبح استخدام الذكاء الصناعي في التعليم أكثر انتشارا وتطورا ما يوفر فرصا جديدة للتعلم الشخصي والتقييم والدعم ، كما أن التعلم الشخصي المدعوم من الذكاء الصناعي هو أحد المجالات التي يمكننا أن نتوقع فيها نموا كبيرا.

وشارك في المؤتمر، الذي حضره رئيس هيئة المديرين / المدير التنفيذي للمدارس العصرية الدكتور أسعد عبد الرحمن، (250) طالبا وطالبة من عدة مدارس في عمان.

والمؤتمر نشاط طلابي يتولى خلاله الطلبة أدوار الدبلوماسيين لمناقشة القضايا العالمية، بهدف تبادل الخبرات بين طلبة المدارس، بالإضافة إلى أنه من أساليب تعلم الطلبة حل المشكلات وإيجاد الحلول المناسبة لهذه القضايا.

--(بترا)





ع س/ف ج

















26/02/2024 11:37:50