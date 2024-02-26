استقالة الحكومة الفلسطينية بسبب العدوان على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 26 شباط (بترا)- قدمت الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد أشتية، استقالتها، اليوم الاثنين، للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك في ضوء المستجدات السياسية، والأمنية والإقتصادية المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وقال أشتية في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية التي انعقدت اليوم، بمدينة رام الله، إن هذا القرار يأتي في ظل ما يواجهه شعبنا وقضيتنا الفلسطينية ونظامنا السياسي من هجمة شرسة وغير مسبوقة وإبادة جماعية ومحاولات التهجير القسري والتجويع في غزة وتكثيف الاستعمار وإرهاب المستعمرين والمستوطنين والاجتياحات المتكررة في القدس والضفة والمخيمات والقرى والمدن وإعادة احتلالها.

وأضاف، أن الاستقالة تأتي بسبب الخنق المالي غير المسبوق ومحاولات تصفية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين والتنصل من كل الاتفاقيات الموقعة والضم المتدرج للأراضي الفلسطينية والسعي لجعل السلطة الوطنية الفلسطينية سلطة إدارية أمنية بلا محتوى سياسي.

--(بترا)

م . ف/ أ أ / س س

26/02/2024 12:07:11