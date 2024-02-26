مذكرة تفاهم بين اليرموك والدولية لتجسير الخدمات الأكاديمية

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 26 شباط (بترا) - وقعت جامعة اليرموك، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع المؤسسة الدولية لتجسير الخدمات الأكاديمية، لمساعدة مبتعثي الجامعة في إكمال دراستهم العليا، واستقطاب طلبة أجانب للالتحاق ببرامج الجامعة الاكاديمية المختلفة.

ووقع الاتفاقية عن الجامعة رئيسها الدكتور إسلام مسّاد، وعن المؤسسة مديرها العام الدكتور نضال القطامين.

وقال مسّاد إن اليرموك وفق خطتها الاستراتيجية، تمتلك رؤية طموحة فيما يخص ملف الابتعاث، باعتباره أحد أهم الوسائل لتطوير العملية الاكاديمية في مختلف كليات الجامعة، لما يكتسبه الطلبة المبتعثون إلى أرقى الجامعات العالمية من فوائد، تتمثل في نقل العلوم والخبرات، بما يخدم التنمية المستدامة الوطنية ويدفع بالجامعة ومسيرتها إلى الأمام.

وأكد إيمان جامعة اليرموك، بأن الموارد البشرية تُمثل رأس مال حقيقي، ينبغي الاستثمار به، وعليه حرصت وتحرص الجامعة على تطوير مهارات طلبتها وتعزيزها والبناء عليها، كما عمدت إلى إدماج حزم مساقات لعدد من اللغات الأجنبية كالفرنسية والإسبانية والتركية والألمانية والصينية في الخطط الدراسية لبرامج البكالوريوس اعتبارا من العام الجامعي الماضي.

من جهته، أكد القطامين أهمية الشراكة وتوقيع هذه المذكرة، مع جامعة وطنية لها مكانتها وعراقتها والمتمثلة بجامعة اليرموك، مشيدا بما شهدته وتشهده الجامعة من تطوير في نوعية برامجها الاكاديمية، وحضورها وتفاعلها الواسع مع مجتمعها المحلي.

وأشار إلى أن الدولية لتجسير الخدمات الأكاديمية، هي مؤسسة أكاديمية معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تأسست عام 1996م وتسعى لخدمة قطاع التعليم في الأردن، لافتا إلى أن خريجي جامعة اليرموك، مشهود لهم بالكفاءة العلمية والمهارات العملية، الأمر الذي يعكس عمق الرسالة التي تؤمن بها هذه الجامعة، والمتمثلة في إعــداد الكفــاءات المميزة فــي مختلــف حقــول كلياتها العلمية والإنسانية والصحية.

-- (بترا)

ا.ح/اص/ب ط

26/02/2024 12:05:50