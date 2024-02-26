مذكرة تفاهم بين اليرموك والدولية لتجسير الخدمات الأكاديمية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 26 شباط (بترا) - وقعت جامعة اليرموك، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع المؤسسة الدولية لتجسير الخدمات الأكاديمية، لمساعدة مبتعثي الجامعة في إكمال دراستهم العليا، واستقطاب طلبة أجانب للالتحاق ببرامج الجامعة الاكاديمية المختلفة.
ووقع الاتفاقية عن الجامعة رئيسها الدكتور إسلام مسّاد، وعن المؤسسة مديرها العام الدكتور نضال القطامين.
وقال مسّاد إن اليرموك وفق خطتها الاستراتيجية، تمتلك رؤية طموحة فيما يخص ملف الابتعاث، باعتباره أحد أهم الوسائل لتطوير العملية الاكاديمية في مختلف كليات الجامعة، لما يكتسبه الطلبة المبتعثون إلى أرقى الجامعات العالمية من فوائد، تتمثل في نقل العلوم والخبرات، بما يخدم التنمية المستدامة الوطنية ويدفع بالجامعة ومسيرتها إلى الأمام.
وأكد إيمان جامعة اليرموك، بأن الموارد البشرية تُمثل رأس مال حقيقي، ينبغي الاستثمار به، وعليه حرصت وتحرص الجامعة على تطوير مهارات طلبتها وتعزيزها والبناء عليها، كما عمدت إلى إدماج حزم مساقات لعدد من اللغات الأجنبية كالفرنسية والإسبانية والتركية والألمانية والصينية في الخطط الدراسية لبرامج البكالوريوس اعتبارا من العام الجامعي الماضي.
من جهته، أكد القطامين أهمية الشراكة وتوقيع هذه المذكرة، مع جامعة وطنية لها مكانتها وعراقتها والمتمثلة بجامعة اليرموك، مشيدا بما شهدته وتشهده الجامعة من تطوير في نوعية برامجها الاكاديمية، وحضورها وتفاعلها الواسع مع مجتمعها المحلي.
وأشار إلى أن الدولية لتجسير الخدمات الأكاديمية، هي مؤسسة أكاديمية معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تأسست عام 1996م وتسعى لخدمة قطاع التعليم في الأردن، لافتا إلى أن خريجي جامعة اليرموك، مشهود لهم بالكفاءة العلمية والمهارات العملية، الأمر الذي يعكس عمق الرسالة التي تؤمن بها هذه الجامعة، والمتمثلة في إعــداد الكفــاءات المميزة فــي مختلــف حقــول كلياتها العلمية والإنسانية والصحية.
-- (بترا)
ا.ح/اص/ب ط
26/02/2024 12:05:50
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