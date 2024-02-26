أسعار الذهب تتراجع 0.3% متأثرة بارتفاع الدولار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 شباط (بترا)- تراجعت أسعار الذهب ،اليوم الاثنين، متأثرة بارتفاع الدولار، بينما يترقب المستثمرون مزيدًا من الدلائل على التوقيت الذي سيعلن فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عن أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام.
وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية،تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2030.9 دولار للأوقية،ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2040.6 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 896.95 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 968.23 دولار. وهبطت الفضة 0.4 بالمئة إلى 22.86 دولار للأوقية.
--(بترا)
رصد/رس / س س
26/02/2024 12:02:47
MENAFN26022024000117011021ID1107899060
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