أسعار الذهب تتراجع 0.3% متأثرة بارتفاع الدولار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 شباط (بترا)- تراجعت أسعار الذهب ،اليوم الاثنين، متأثرة بارتفاع الدولار، بينما يترقب المستثمرون مزيدًا من الدلائل على التوقيت الذي سيعلن فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عن أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام.

وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية،تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2030.9 دولار للأوقية،ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2040.6 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 896.95 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 968.23 دولار. وهبطت الفضة 0.4 بالمئة إلى 22.86 دولار للأوقية.

--(بترا)

رصد/رس / س س

26/02/2024 12:02:47