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الاحتلال يعتقل 28 فلسطينيا بالضفة الغربية

2/26/2024 4:34:08 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 26 شباط (بترا) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين 28 مواطنا فلسطينيا خلال عملية دهم وتفتيش واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة ، حيث اقتحمت القوات خلالها العديد من المنازل وسط مواجهات في عدة محاور.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان ،أن الاحتلال اعتقل المواطنين الثمانية والعشرين بزعم أنهم مطلوبون ، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين .
-- (بترا )
م . ف / س س
26/02/2024 11:25:17

MENAFN26022024000117011021ID1107899057

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