الاحتلال يعتقل 28 فلسطينيا بالضفة الغربية

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 26 شباط (بترا) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين 28 مواطنا فلسطينيا خلال عملية دهم وتفتيش واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة ، حيث اقتحمت القوات خلالها العديد من المنازل وسط مواجهات في عدة محاور.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان ،أن الاحتلال اعتقل المواطنين الثمانية والعشرين بزعم أنهم مطلوبون ، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين .

-- (بترا )

م . ف / س س

26/02/2024 11:25:17