الاحتلال يعتقل 28 فلسطينيا بالضفة الغربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 26 شباط (بترا) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين 28 مواطنا فلسطينيا خلال عملية دهم وتفتيش واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة ، حيث اقتحمت القوات خلالها العديد من المنازل وسط مواجهات في عدة محاور.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان ،أن الاحتلال اعتقل المواطنين الثمانية والعشرين بزعم أنهم مطلوبون ، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين .
-- (بترا )
م . ف / س س
26/02/2024 11:25:17
MENAFN26022024000117011021ID1107899057
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