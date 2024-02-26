المنتخب الوطني للسيدات يلتقي نظيره الفلسطيني بنصف نهائي غرب آسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 شباط (بترا)- يلتقي المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم، عند الساعة الخامسة من مساء يوم غد الثلاثاء نظيره الفلسطيني، في مباراة الدور نصف النهائي من بطولة غرب آسيا المقامة حاليا في مدينة جدة السعودية.

ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق الفوز، للوصول إلى المباراة النهائية في الطريق نحو الاحتفاظ بلقب البطولة التي احرز لقبها في النسخة الماضية.

وكان المنتخب الوطني للسيدات الذي يشرف على تدريبه المدرب الوطني ماهر أبو هنطش، تأهل للدور نصف النهائي، بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات على منتخبات السعودية وغوام ولبنان.

--(بترا)

خ خ /اص / س س

26/02/2024 11:23:59