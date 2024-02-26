المنتخب الوطني للسيدات يلتقي نظيره الفلسطيني بنصف نهائي غرب آسيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 شباط (بترا)- يلتقي المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم، عند الساعة الخامسة من مساء يوم غد الثلاثاء نظيره الفلسطيني، في مباراة الدور نصف النهائي من بطولة غرب آسيا المقامة حاليا في مدينة جدة السعودية.
ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق الفوز، للوصول إلى المباراة النهائية في الطريق نحو الاحتفاظ بلقب البطولة التي احرز لقبها في النسخة الماضية.
وكان المنتخب الوطني للسيدات الذي يشرف على تدريبه المدرب الوطني ماهر أبو هنطش، تأهل للدور نصف النهائي، بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات على منتخبات السعودية وغوام ولبنان.
--(بترا)
خ خ /اص / س س
26/02/2024 11:23:59
MENAFN26022024000117011021ID1107899056
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