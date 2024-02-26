عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 26 شباط (بترا) -اقتحم مستوطنون متطرفون يهود صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك -الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة .
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه.
كما نصبت شرطة الاحتلال الإسرائيلي برجا مرتفعا، ووضعت عليه كاميرات مراقبة، و جددت الثكنات العسكرية المنتشرة على السور الغربي للمسجد الأقصى المبارك ، وأقامت قواعد إسمنتية جديدة في محيط أسوار البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وذلك استعدادا لإجراءات أمنية وقمعية من المتوقع أن تفرضها سلطات الاحتلال قبيل شهر رمضان المبارك.
-- (بترا )
م . ف / ا ص / س س
26/02/2024 11:06:15
MENAFN26022024000117011021ID1107899054
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