عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 26 شباط (بترا) -اقتحم مستوطنون متطرفون يهود صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك -الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة .

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه.

كما نصبت شرطة الاحتلال الإسرائيلي برجا مرتفعا، ووضعت عليه كاميرات مراقبة، و جددت الثكنات العسكرية المنتشرة على السور الغربي للمسجد الأقصى المبارك ، وأقامت قواعد إسمنتية جديدة في محيط أسوار البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وذلك استعدادا لإجراءات أمنية وقمعية من المتوقع أن تفرضها سلطات الاحتلال قبيل شهر رمضان المبارك.

-- (بترا )

م . ف / ا ص / س س

26/02/2024 11:06:15