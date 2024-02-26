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النفط يواصل خسائره في التعاملات الآسيوية المبكرة

2/26/2024 4:34:05 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 شباط (بترا)- تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، لتواصل الخسائر من الجَلسة السابقة بعد أن أنهى النفط الأسبوع منخفضًا بنسبة تتراوح من 2_3 بالمئة وَسْط مخاوف في السوق من أن التضخم الأعلى من المتوقع قد يؤخر خفض أسعار الفائدة الأميركية.
ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتًا إلى 81.28 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمير كي 33 سنتًا إلى 76.16 دولار.
--(بترا)
رصد/أغ / س س
26/02/2024 11:04:45

MENAFN26022024000117011021ID1107899053

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