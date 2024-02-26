إطلاق المنصة الأردنية الإماراتية للاستثمار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 شباط (بترا) - أطلقت جمعية رجال الأعمال الأردنيين، بالتعاون والتنسيق مع رجال أعمال من دولة الإمارات العربية المتحدة ويمثلهم رجل الأعمال عبد الجليل البلوكي "المنصة الأردنية الإماراتية للاستثمار"، لتعزيز الاستثمار الإماراتي في المملكة.

والمنصة التي أطلقت خلال أعمال ملتقى رجال الأعمال الأردني-الإماراتي الذي نظمته الجمعية مساء أمس الاحد، هي منصة تفاعلية تمارس نشاطها عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع وتجمع رجال الأعمال من البلدين بشكل دوري لطرح الفرص الاستثمارية في المملكة وتوفير مقومات ومسرعات نجاح الشراكة الاستثمارية فيها.

وأكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف أن الاستثمارات والمستثمرين الإماراتيين في المملكة يحظون باهتمام وتقدير من مختلف الجهات، ويتم التعامل معهم كشركاء أساسيين، موضحة أن حجم الاستثمارات الإماراتية بالمملكة يبلغ 15 مليار دولار موزعة على قطاعات حيوية كالسياحة والصناعة والطاقة والتعدين والبنية التحتية وغيرها.

وشددت السقاف على أن وزارة الاستثمار على استعداد تام لتوفير كل الدعم للمستثمرين الإماراتيين بالأردن وتقديم كل التسهيلات الممكنة لهم لمساعدتهم في رحلتهم الاستثمارية لدى المملكة.

وأضافت ان جميع الاستثمارات المقامة في الأردن تتمتع بالمعاملة العادلة والمنصفة، فقانون البيئة الاستثمارية الجديد كفل للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنح للمستثمر المحلي، وان البنية التشريعية في المملكة ثابتة تضمن رؤية واضحة للمستثمرين، وتقدم العديد من المزايا والحوافز الاستثمارية المنافسة.

وأضافت ان الأردن مليء بالنقاط المضيئة والاستثمارات التي حققت نجاحات كبيرة مستفيدة من الفرص التي توفرها المملكة في القطاعات ذات القيمة المضافة، مبينة أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة وعددها 36 فرصة استثمارية ذات قيمة مضافة عالية وبحجم استثمار 1.4 مليار دولار.

ولفتت الى عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة وذات الأولوية والتي يمكن التعرف على مزايا الاستثمار بها بواقع 17 قطاعا، وأهم الإمكانات والمحفزات التي يمتلكها الأردن والتي جعلت منه مركزاً جاذباً للاستثمار في الإقليم، مشيرة الى انه يمكن الاطلاع على هذه الفرص من خلال منصة استثمر في الأردن (invest).

وتطرقت وزيرة الاستثمار إلى أهم الإصلاحات التي انتهجتها المملكة والتي تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033 بهدف زيادة تنافسية بيئة الأعمال والاستثمار، ولاسيما في المجالات التشريعية والتنظيمية والمؤسسية.

وعرضت السقاف لأهم الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات الاقتصادية، والعوامل الجاذبة التي تساعد على تمكين الاستثمارات وديمومتها، وآليات عمل وزارة الاستثمار وخططها الهادفة إلى تسهيل بيئة الأعمال في المملكة.

بدوره، قال رئيس الجمعية حمدي الطباع إن العلاقات الأردنية الإماراتية راسخة ومبنية على الثقة والاحترام المتبادل وتستمد تميزها من العلاقات الطيبة التي تربط قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين.

واضاف أن العلاقات الاقتصادية بين الأردن ودولة الأمارات العربية المتحدة تشهد تطوراً كبيراً باستمرار، مبينا أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تجمع البلدين من شأنها الإسهام في فتح آفاق أوسع للتعاون المشترك.

وتابع أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد شريكاً حقيقياً في تنفيذ برامج التنمية وإقامة المشروعات الاستثمارية في المملكة، والتي أسهمت بزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين، فيما تعد الامارات الشريك التجاري الثاني عربياً للأردن بحصة 6.2 بالمئة من التجارة الخارجية للبلاد مع العالم.

واشار الطباع إلى أن الأردن هو الشريك التجاري الثالث عربياً لدولة الإمارات العربية خارج دول مجلس التعاون الخليجي بعد العراق ومصر، وبحصة تبلغ 8 بالمئة، من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية الإماراتية مع البلدان العربية.

وبين إن سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين يتحقق بتوفير المزيد من فرص التعاون البناء بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص، والتركيز على الاستثمار بالقطاعات ذات الأولوية كقطاع الزراعة والأمن الغذائي.

ولفت الطباع الى إمكانية الاستثمار بقطاع الصناعات التحويلية، حيث جاءت الصناعات التحويلية الأولى في المملكة من حيث النمو داخل القطاع الصناعي بما نسبته 3.33 بالمئة والأعلى مساهمة بنمو الاقتصاد الوطني بين مختلف الأنشطة الاقتصادية وبما نسبته 23.6 بالمئة، إلى جانب التركيز على قطاع السياحة، حيث بلغ عدد السياح الإماراتيين القادمين للأردن خلال العام الماضي 2023 نحو 16660 سائحا.

وبين الطباع إن تطوير المشروعات الاستثمارية لكلا البلدين في القطاع الزراعي والصناعة التحويلية والسياحة يتطلب تشجيع الشركات الأردنية والإماراتية على الاستثمار المشترك في هذه المشروعات بتوسيع نطاق الإنتاج، ودعم التصدير المشترك للمنتجات التحويلية والعمل على تشجيع بناء استراتيجيات تسويق مشتركة، مشددا على ضرورة تعزيز التسويق السياحي المشترك وتبادل الخبرات.

من جانبه، أكد السفير الإماراتي لدى المملكة الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، إن العلاقات التجارية والاستثمارية بين بلاده والاردن تعد انموذجا يقتدى به في علاقات التعاون بين الدول الشقيقة، مبينا أن الملتقى يأتي انعكاسا لإرادة مشتركة لدى قيادتي البلدين الشقيقين لمواصلة الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية القائمة إلى آفاق جديدة.

وقال "إذ تجمعنا أهداف ورؤية مستقبلية مشتركة راسخة، فإننا ندعو إلى بذل الجهود لدعم الفرص الاستثمارية المتبادلة، بما يعزز الازدهاد الاقتصادي والتنموي الوطني"، معبرا عن أمله بان يكون الملتقى مقدمة لمزيد من اللقاءات القادمة الواعدة التي سيثمر عنها المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة بمختلف القطاعات الحيوية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

إلى ذلك، أشاد ممثل عن رجال الأعمال الاماراتيين عبد الجليل البلوكي، بتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين بأهمية إيجاد جميع الفرص الإيجابية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والاستثمارية الإماراتية الأردنية.

وعبر عن أمله بأن يشكل الملتقى نواة ومنطلقاً لخطوات فعلية مستقبلية قادرة على تعزيز الفرص وتذليل التحديات والارتقاء بفرص الاستثمار الإماراتي في المملكة إلى مستويات أعلى وأشمل.

من جهته، أشار مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي إلى أن التعاون الثنائي الأردني الإماراتي بات اليوم أحد أنجح نماذج العمل العربي المشترك محققاً مخرجات ومؤشرات اقتصادية ايجابية في مختلف القطاعات الواعدة.

واوضح حجازي أن المنصة التي أطلقت ستعمل من خلال لجنة عالية المستوى لضمان توفير التسهيلات الممكنة وتذليل اي عقبات أمام تحقيق اهدافها، مشيرا للقطاعات الاستثمارية التي تستهدفها ومنها: المنسوجات والبنى التحتية والمدن الصناعية والصناعات الدوائية والغذائية والزراعة والسياحة وتطبيقات التحول الرقمي، وغيرها.

وخلال الملتقى تم تقديم عروض من وزارة الاستثمار وشركة المدن الصناعية وشركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، حول الفرص الاستثمارية بالمملكة والحوافز والمزايا المقدمة للمستثمرين.

وحضر الملتقى أصحاب أعمال ومسؤولون اقتصاديون بارزون من البلدين، ومدراء وممثلو الشركات الإماراتية في الأردن.

-- (بترا)





س ص/اص/ب ط

26/02/2024 10:33:44