استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته بقصف الاحتلال في جنين

استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته بقصف الاحتلال في جنين
التاريخ
2/26/2024 4:34:01 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 26 شباط (بترا) -استشهد الشاب ماجد نبهان من مخيم جنين، متأثرا بإصابته جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمركبة مدنية، وفقا لما أعلنه مستشفى رفيديا بمدينة نابلس اليوم الاثنين.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد قصف مركبة مدنية في مخيم جنين، مساء الخميس الماضي، ما أسفر عن استشهاد الشاب ياسر مصطفى حنون، والفتى سعيد رائد جرادات (17 عاما)، وإصابة 15 آخرين، بينهم 5 أطفال على الأقل.
-- (بترا)
م . ف/اص/ب ط
26/02/2024 09:55:19
MENAFN26022024000117011021ID1107899051
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