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استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته بقصف الاحتلال في جنين

2/26/2024 4:34:01 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 26 شباط (بترا) -استشهد الشاب ماجد نبهان من مخيم جنين، متأثرا بإصابته جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمركبة مدنية، وفقا لما أعلنه مستشفى رفيديا بمدينة نابلس اليوم الاثنين.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد قصف مركبة مدنية في مخيم جنين، مساء الخميس الماضي، ما أسفر عن استشهاد الشاب ياسر مصطفى حنون، والفتى سعيد رائد جرادات (17 عاما)، وإصابة 15 آخرين، بينهم 5 أطفال على الأقل.
-- (بترا)
م . ف/اص/ب ط
26/02/2024 09:55:19

MENAFN26022024000117011021ID1107899051

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