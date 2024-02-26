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الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط و4 جنود بجروح خطيرة في غزة

2/26/2024 4:33:58 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 شباط (بترا) - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، إصابة ضابط و4 جنود بجروح خطيرة في قطاع غزة.
وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر موقعه الرسمي، تحت بند سُمح بالنشر، بإصابة ضابط وأربعة جنود بجروح خطيرة خلال المعارك الدائرة جنوب وشمال قطاع غزة.
وارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال إلى 580 منذ السابع من تشرين الأول الماضي، و240 منذ بَدْء العملية البرية في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي.
فيما أصيب 2966 من جنود الاحتلال منذ بَدْء عدوان الاحتلال على غزة، وصفت حالة 456 منهم بالخطرة، و787 إصابة متوسطة، و1723 إصابة طفيفة.
-- (بترا)
رصد/أغ/اص/ب ط
26/02/2024 09:40:14

MENAFN26022024000117011021ID1107899049

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