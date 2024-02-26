الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط و4 جنود بجروح خطيرة في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 شباط (بترا) - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، إصابة ضابط و4 جنود بجروح خطيرة في قطاع غزة.
وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر موقعه الرسمي، تحت بند سُمح بالنشر، بإصابة ضابط وأربعة جنود بجروح خطيرة خلال المعارك الدائرة جنوب وشمال قطاع غزة.
وارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال إلى 580 منذ السابع من تشرين الأول الماضي، و240 منذ بَدْء العملية البرية في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي.
فيما أصيب 2966 من جنود الاحتلال منذ بَدْء عدوان الاحتلال على غزة، وصفت حالة 456 منهم بالخطرة، و787 إصابة متوسطة، و1723 إصابة طفيفة.
-- (بترا)
رصد/أغ/اص/ب ط
26/02/2024 09:40:14
MENAFN26022024000117011021ID1107899049
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