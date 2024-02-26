شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت جنوب قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 26 شباط (بترا) - استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، في اليوم الـ143 من عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، الذي استهدف فجر اليوم، مناطق جَنُوب القطاع بغارات مكثفة وقصف مدفعي عنيف.
وأفادت مصادر صحية، باستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين جرّاءِ استهداف منزل في محيط مستشفى غزة الأوروبي شرق مدينة خان يونس، جَنُوب القطاع المحاصر.
ونسف جيش الاحتلال الإسرائيلي منازل غربي مدينة خان يونس التي شهدت اشتباكات ضارية في محيط مستشفى ناصر، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف حي الأمل غربا.
كما استشهد 4 مواطنين بينهم سيدة وطفل، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا شمال رفح.
واستشهد 15 فلسطينيَا على الأقل، وأصيب العشرات بجروح مختلفة، بينهم أطفال ونساء، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في حي الزيتون جَنُوب شرق مدينة غزة، الليلة الماضية.
وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 7 مجازر ضد العائلات في القطاع، راح ضحيتها 86 شهيدًا و131 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الشهداء إلى 29692، ونحو 699879 إصابة، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، حسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ م/ب ط
26/02/2024 09:37:01
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