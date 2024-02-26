شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت جنوب قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 26 شباط (بترا) - استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، في اليوم الـ143 من عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، الذي استهدف فجر اليوم، مناطق جَنُوب القطاع بغارات مكثفة وقصف مدفعي عنيف.

وأفادت مصادر صحية، باستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين جرّاءِ استهداف منزل في محيط مستشفى غزة الأوروبي شرق مدينة خان يونس، جَنُوب القطاع المحاصر.

ونسف جيش الاحتلال الإسرائيلي منازل غربي مدينة خان يونس التي شهدت اشتباكات ضارية في محيط مستشفى ناصر، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف حي الأمل غربا.

كما استشهد 4 مواطنين بينهم سيدة وطفل، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا شمال رفح.

واستشهد 15 فلسطينيَا على الأقل، وأصيب العشرات بجروح مختلفة، بينهم أطفال ونساء، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في حي الزيتون جَنُوب شرق مدينة غزة، الليلة الماضية.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 7 مجازر ضد العائلات في القطاع، راح ضحيتها 86 شهيدًا و131 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الشهداء إلى 29692، ونحو 699879 إصابة، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، حسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

-- (بترا)

رصد/أغ/أ م/ب ط

26/02/2024 09:37:01