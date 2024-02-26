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ذاكرة منهكة: هل الضغوطات الحياتية تهدد بضعف الذاكرة؟

2/26/2024 4:31:28 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) منى أبوحمور عمان- "وكأن ذاكرتي فارغة لا يلتصق بها شيء".. هذا هو حال خالد قدر مؤخرا، فمجرد أن تدخل المعلومة إلى عقله حتى ينساها سريعا ويبدأ بالاستفسار عنها مجددا، وهذا الأمر بات يضعه في دائرة الاحراج وبمواقف عدة مع الآخرين.
أيضا، أصبح يُكرّر ذات السؤال مرات عديدة، أو ينسى ما قاله قبل لحظات، اضافة لصعوبة تذكّر الأسماء والوجوه الجديدة، ويبرر ذلك بالانشغالات والأعمال اليومية التي تضغط على عقله وعلى ذاكرته، لدرجة أنه ينسى أين يضع أشياءه البسيطة، والتي كانت بين يديه من وقت قليل.
لم يعد خالد وحيدًا في معركته ضد النسيان. فالكثيرون باتوا يعانون من فقدان الذاكرة وكأنها لا تحتمل مزيدا من ادراج المعلومات، خصوصا مع تزايد الضغوطات الحياتية، كلها اسباب تُساهم بإرهاق الذاكرة.
فيما تصف ليلى حسني حالة فقدان الذاكرة المستمرة التي ترافقها، خصوصا ما يتعلق بتفاصيل الحياة الآنية والأحداث القريبة، في حين أن ذاكرتها البعيدة قوية جدا.
أصبحت حالة فقدان الذاكرة اللحظية التي تعانيها ليلى "مستفزة" لها ولمن حولها، لاسيما وأنها تؤثر بشكل أساسي على علاقاتها بمن حولها، فالأمر لا يتوقف عند امور الحياة الصغيرة وإنما أيضا يطال العمل كذلك.
الحال تطور مع ليلى، حيث باتت تفقد تركيزها وهي تتحدث في موضوع معين مع مجموعة من الأشخاص، وبعد لحظات قليلة تتوقف، محاولة تذكر ما كانت تتحدث به والى أين وصلت بالكلام، وهو الأمر المحرج بالنسبة لها.
تقرير نشره موقع فري ويل مايند أشار إلى أن 66 % من الأمور يتم نسيانها بعد يوم واحد، و75 % بعد 6 أيام، فإن قدرة الدماغ على تخزين واسترجاع التفاصيل محدودة لأسباب مختلفة.
وبين التقرير أن "الذاكرة أنواع ومراحل، وكل من هذه الأنواع والمراحل والمستويات يؤثر ويتأثر بعوامل وآليات مختلفة"، مبينة الدراسة التي نشرها في التقرير أن الذاكرة قد تضعف لأسباب عدة تختلف باختلاف العمر والبيئة والوضع الصحي والعضوي والنفسي.
استشاري علم النفس التربوي الدكتور موسى مطارنة يشير بدوره إلى أن ذاكرة الإنسان سواء كانت طويلة المدى أم قصيرة تتأثر كما هو الحال مع الإنسان بالضغط النفسي والانشغال الذهني والقلق والتوتر النفسي كلها تلعب دورا مهما في التأثير على المراكز الحيوية في الدماغ.
في كثير من الأحيان يجد الإنسان نفسه أمام حالة من عدم التركيز والتصنيف والنسيان بشكل سريع، خصوصا عند الأشخاص الذين لا يستطيعون أن يفصلوا عن مشاكل الحياة والعمل أو يحددوا لأنفسهم وقتا للراحة والتفريغ الانفعالي فهم أكثر عرضه لفقدان الذاكرة، خصوصا إذا زادت مسؤولياتهم وفق مطارنة.
من جهة أخرى يشير إلى أن كثرة الأعباء التي تترتب على الإنسان والعمل في أكثر من وظيفة وعدم التركيز في أمر واحد وتشتت الاهتمامات يؤثر على الإنسان وذاكرته وقدراته ومهاراته، ويبدو هذا واضحا بعض الأحيان عند المرور من أشخاص مقربين منك وقد لا تلقي السلام عليهم لعدم تركيزك او نسيان إن كنت قد القيت التحية أم لا.
في حالة أخرى، يؤكد سعد عبدالله (40 عاما) أن السبب الأساسي الذي يواجهه في ضعف الذاكرة هو عمله في أكثر من وظيفة والأعباء المادية والنفسية المتراكمة عليه، لدرجة أنه بات لا يركز في اي حوار يتم أمامه، ويعيد طرح اسئلة متكررة كان قد تلقى الاجابة عليها.
وحتى عائليا، وحينما يطلب أولاده أو زوجته أشياء محددة لجلبها حينما يعود للمنزل ينسىاها سريعا، وكأنه لم يسمع الحوار من قبل، كذلك يبحث عن مستلزمات معينة ليكتشف أنها بين يديه، ليقرر أخيرا أن يزور الطبيب بحثا عن الحل وتجنب المواقف المحرجة التي يتعرض لها.
كما يعتبر مطارنة قلة النوم أو التوتر والقلق، وسوء التغذية يؤدي إلى نقص فيتامين بي 12، وهو أحد أهم فيتامينات الأعصاب ويؤثر على الذاكرة بشكل مباشر".
ويشير مطارنة إلى أن الصداع والإجهاد المستمر، يزيد من حالات فقدان الذاكرة كما، ويعرض أصحاب الذاكرة الضعيفة لمواقف محرجة مع نفسه ومع الناس، فقد تنسى أسماء الأشخاص أو الأشياء، أو تفقد بعض المصطلحات التعبيرية عند شرح فكرة معينة.
ويقول مطارنة، "الأصل أن يكون الجانب الذهني هو اليقظ في الإنسان وعندما لا تتضح المعالم عنده تصبح لديه مشكلة ذهنية"، لذلك لابد من أن يكون لدى الإنسان وعي بالحالة النفسية التي يمر بها.
الى ذلك، من المهم الحصول على قسط من الراحة والتعامل مع الحياة بشكل إيجابي.
ويتفق مطارنة مع ما نشره تقرير فري ويل الذي أشار الى أن الاكتئاب قد يكون سببا في ذلك، ويؤدي الى انخفاض في الوظائف الإدراكية، ومنها الذاكرة، خاصة عند كبار السن، وهو ما يتضح عند أخذ السيرة المرضية المفصلة للمسن فيتبين أنه يعاني من الاكتئاب.
ولذلك على الإنسان معرفة السبب الذي أدى لضعف ذاكرته، ثم البدء في علاجه، وعلى شاكلة ذلك فإن علاج القلق والتوتر يتم من خلال جلسات الاسترخاء التنفسي والذهني وجلسات العلاج السلوكي المعرفي للأفكار السلبية والمخاوف التي أدت لهذه الحالة".
ويعدد موقع "فري ويل مايند" بعض الممارسات التي تساعد في تقليل النسيان، ومنها ممارسة التمارين الرياضية التي تؤدي إلى تحسينات سريعة في وظيفة الذاكرة، كذلك الحصول على قسط وافر من النوم الضروري للصحة البدنية والعقلية.
الى ذلك، التدريب على حفظ المعلومات ومراجعتها بشكل متكرر حتى تحفظ في الذاكرة، وكتابة المعلومات المهمة للتمكن من الرجوع إليها لاحقا، وفي بعض الحالات قد تساعدك عملية التدوين على تذكرها لاحقا.

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