تعاون بين مؤسّسة إنجاز وشركة مقدادي لبناء مهارات الطلبة في الأغوار



وتأتي هذه الشراكة ضمن حملة تبني المدارس التي تنفذها مؤسّسة إنجاز بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهادفة إلى تفعيل دور القطاع الخاص في تطوير العملية التعليمية. وقع الاتفاقية كل من المدير العام لشركة مقدادي المهندس فراس مهنا والرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز ديمة البيبي.



ويتضمن التعاون تنفيذ أربعة برامج هي: مهارات التواصل في العمل الذي يهدف إلى إكساب المشاركين مهارات التواصل السليمة كأحد مهارات الحياة الضرورية، وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة التدريبية التي توضح مفهوم التواصل في العمل، والاستماع الفعال وأساليب فهم الجمهور والتعامل معهم والتعرف على أنماط الشخصيات المختلفة في العمل وكيفية التواصل معهم داخل العمل وخارجه ضمن نطاق واسع من المواقف الحياتية الاجتماعية والمهنية، وبرنامج أنا ومحيطي الذي يعرف الطلبة بالمهارات والخبرات اللازمة لمواجهة تحديات الحياة والمستقبل.



ويوفر البرنامج الفرصة للطلبة للتعرف على أنفسهم ومحيطهم المجتمعي الإنساني بشكل أنضج، مما يؤدي إلى تعزيز ثقتهم بأنفسهم وشعورهم بتميزهم وبأهميتهم كأفراد في مجتمعهم. وبناء مهارات التواصل وحل المشكلات لديهم.

كما يقدم البرنامج مدخلاً إلى مفهوم التطوع تمهيداً للمشاركة في العمل التطوعي، وبرنامج اسأل الخبير الذي يهدف إلى إرشاد الطلبة مهنيا ويحفزهم لإعداد خططهم المستقبلية حول المهن أو الوظائف التي يرغبون بالعمل بها وذلك من خلال إدماج الطلبة مع خبراء في مجالات متخصصة في قطاع الصناعة والأعمال والمجالات المختلفة في جلسات حوارية تفاعلية حيث يقوم الخبراء بإلهام الطلبة لفرص عمل جديدة أو الانخراط في مجالات وظيفية معينة ويقومون بعرض قصص نجاحهم ومشاركتها مع الشباب مما يسهم في صقل مهاراتهم وتوعيتهم مهنيا باختيار ما يتوافق مع قدراتهم ومؤهلاتهم ويساعدهم في النجاح في التخطيط لمستقبلهم.

وبرنامج المناظرة الذي يهدف إلى إكساب المشاركين مهارات التحليل والنقد البناء والبحث عن المعلومات وتنوعها التي تمكنهم من مناقشة الموضوعات المختلفة والقضايا والتحديات المتنوعة بشكل واعٍ ومنظم وبما يضمن لهم التعبير عن وجهات نظرهم المختلفة والدفاع عنها بتقديم الأدلة والحجج المقنعة أو تبني وجهات النظر الأخرى حول الموضوع إذا ما انسجمت مع آرائهم وأفكارهم ومعتقداتهم وتم دعمها بالأدلة والبراهين الدالة على صحتها وسلامتها.



وتأتي هذه الشراكة لإلتقاء أهداف شركة المواد الزراعية مقدادي الأردن مع أهداف مؤسّسة إنجاز في الكثير من المجالات بهدف تطوير ورفعة المجتمع الأردني وخاصة فئة الشباب وفتح أبواب الفرص الاقتصادية لهم وتمكينهم بالتدريب والتأهيل العلمي والعملي ورفع وعيهم وإمكاناتهم المستقبلية، كما تسهم الشراكة إلى تحقيق المسؤولية المجتمعية بين مختلف القطاعات وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والذي يعد من أهم ركائز برامج المسؤولية المجتمعية للشركات والمؤسسات.