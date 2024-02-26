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هذه كمية اللحم التي يمكن تناولها في اليوم

2/26/2024 4:31:28 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت الدكتورة بولينا فاسيليفا خبيرة التغذية أن تناول 100 غرام من لحم الديك الرومي تلبي فقط 25 بالمئة من حاجة الجسم اليومية من البروتين.
وتقول الخبيرة في حديث لـ Gazeta: "إذا تناول الشخص 100 غرام من لحم الديك الرومي فإنه يغطي ربع حاجة الجسم من البروتين، وتناول 100 غرام من السمك يغطي خمس حاجة الجسم. أما تناول 100 غرام من فول الصويا فيغطي ثلث حاجة الجسم من البروتين. هذه المعايير لشخص متوسط العمر".


وتشير الخبيرة، إلى أن دراسات عديدة أثبتت أن حاجة الجسم المثالية من البروتين لا تقل عن 85-90 غراما في اليوم، ويستهلك البروتين في حالة التوتر النفسي والأمراض والنشاط البدني المكثف ولدى النساء خلال فترة الحمل والرضاعة الطبيعية.

ويعتبر البروتين مادة البناء الرئيسية للجسم، ومن دونه تصبح الحياة والنمو والتطور مستحيلة. والمنتجات الحيوانية غنية به: اللحوم ومنتجات الألبان وبيض الدجاج والأسماك. أما مصادر البروتين النباتي فهي الشوفان والجاودار والأرز وفول الصويا ولكن الجسم لا يمتصه بسهولة ولكنه مهم لنظام غذائي متوازن.

يمكن لأي شخص الحصول على ما يكفي من البروتين من المنتجات الحيوانية. ولكن من الأفضل أن تكون نسبة البروتينات الحيوانية في النظام الغذائي اليومي 50 بالمئة. والنصف الآخر بروتينات نباتية.

وتقول: "يمتص الجسم البروتينات الحيوانية بصورة جيدة، لكن استخدامها في التغذية مقيد بسبب احتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول، ما يؤثر سلبا في القلب والأوعية الدموية. وبالإضافة إلى ذلك، عند طهي منتجات اللحوم، قد تتشكل مواد يمكن أن تسبب السرطان". Gazeta

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