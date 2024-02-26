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الزراعة: نظمنا انسياب الخضراوات واللحوم بما يغطي الاحتياجات ويفيض عنها في رمضان

2/26/2024 4:31:20 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبد الله الربيحات ‏ عمان- أكدت وزارة الزراعة، أنها نظمت في الأشهر السابقة انسياب السلع، ودراسة الكميات المنتجة محليا من الخضراوات والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء، استعدادا لشهر رمضان المبارك، وفق تصريح لناطقها الإعلامي لورانس المجالي أمس.
وأكد المجالي، أن غالبية هذه المنتجات ستتوافر بكميات كافية، وعند مستويات سعرية مقبولة، تناسب شرائح المجتمع، مبينا بأن الوزارة ستعمل على مدار الساعة لإنجاز المعاملات، لتسهيل دخول السلع المستوردة والتغلب على ما يعترض انسيابيتها وبوقت قياسي، وبما يكفل وصولها للمستهلك دون تأخير أو إعاقة قبل وأثناء الشهر الفضيل، مع التقيد التام بشروط الاستيراد وسلامة السلع المستوردة، ومطابقتها للمواصفات الأردنية، بالإضافة للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وبشأن الخضراوات والفواكه، بين المجالي أن معدل الاحتياجات اليومي منها يبلغ 3500، وبلغ في الاشهر الثلاثة الماضية 3650 طنا يومياً، وتشكل الفترة الحالية من العام بداية الإنتاج لمعظم الخضراوات، إذ لا تستوردها المملكة بل يجري تصدير الفائض منها، ويتوقع بأن يكون معدل كمياتها الواردة للأسواق المركزية في رمضان 4000 طن يوميا، وهو أعلى من معدل الاحتياجات اليومية، ويتوقع بأن يغطي الإنتاج من المحاصيل الأساسية في رمضان العام الحالي، الاحتياجات الحقيقية للمملكة.
وبين المجالي، أن الكميات ستكون معتدلة للمحاصيل كافة، في حال عدم وجود تهافت من المواطنين في بداية الشهر الفضيل عليها.
وبشأن لحوم الضأن ومخزون اللحوم الحمراء، قال ان معدلات الاحتياج الشهرية لها 3000 طن، ويتوقع زيادتها 25 %، ليصبح 4000 طن في رمضان، سيوفر (4400 طن حيوانات حية مستوردة ومحلية وبواقع 200 ألف رأس، و1700 طن مبردة مجمدة مستوردة)، وبذلك يكون المتاح والمتوفر فعلياً من لحوم الضأن 6100 طن، تكفي لما بعد الشهر الفضيل، عدا الكميات التي سترد الفترة المقبلة.
اما لحوم العجل، فيبلغ معدل الاحتياجات الشهرية منها 3750 طنا، ويتوقع زيادة في استهلاكها بنسبة 25 %، لتبلغ 4.6 الف طن، جرى توفيرها بواقع 3000 طن من لحوم العجل المستوردة؛ المبردة والمجمدة والمفرغة من الهواء، و3237 طن عجول معدة للذبح بواقع 3000 رأس، وهذا المخزون (6237 طنا) يغطي الاحتياجات لما بعد الشهر الفضيل.
وبشأن لحوم الدواجن، فتقدر الاحتياجات منها بـ27 ألف طن، ويبلغ المعدل الشهري لذبحياتها 21 مليون طير، ويتوقع أن يبلغ معدل الذبحيات في شهر رمضان للمسالخ 25.35 مليون طير، وهو ما يقدر بـ31.6 ألف طن، أي ما يعادل 117 % من الاحتياجات الشهرية.
وأشار المجالي، إلى أن الوزارة تدعو المواطنين إلى ضرورة تعديل السلوك الشرائي التقليدي عبر عدم التهافت على شراء المحاصيل والمنتجات الزراعية بشكل يزيد عن الحاجة، ما يزيد الطلب ويرفع الأسعار، إذ إن الوزارة تؤكد توفر المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية وما يزيد عن الحاجة.

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