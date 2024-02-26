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منح دراسية للأردنيين في نيوزيلندا

2/26/2024 4:31:20 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر منح دراسية كاملة للطلبة الأردنيين في برنامجي الماجستير والدكتوراه مقدمة من حكومة نيوزيلندا الصديقة للعام الجامعي 2024-2025.
وبحسب بيان صدر عن الوزارة، يشترط أن يكون عمر المتقدم للمنحة أقل من (40) عاماً، و أن يكون المتقدم مقيماً في الأردن لمدة عامين كحد أدنى قبل تقديم الطلب، وأن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس ولديه الخبرات التالية (سنة واحدة من العمل بدوام كامل أو سنتين بدوام جزئي مدفوعة أو غير مدفوعة الأجر أو العمل التطوعي)، ويجب على المتقدمين للحصول على منحة الدكتوراه البحث عن مشرفين مناسبين لدرجة الدكتوراه في جامعات نيوزيلندا وإرسال بريد إلكتروني إليهم، بالإضافة إلى حصول الطالب على شهادة اختبار اللغة الإنجليزية وألا تقل علامته في امتحان التوفل عن (90) وامتحان الايلتس عن (6.5).

ولفت البيان إلى أن المنحة الدراسية تغطي (الرسوم الدراسية، تأمين طبي، راتب شهري، المساعدة في تكاليف البحث والأطروحة، تذاكر سفر)، مشيرًا إلى أنه سيتم إجراء المقابلات مع الطلبة المتقدمين في شهر أيار / 2024، ومن ثم إختيار الطلبة المقبولين وفقاً لمعايير المنحة.

ونوه إلى أن موعد انتهاء تقديم الطلبات في 28 شباط.

وتاليا التفاصيل:

آلية تقديم الطلب: من خلال الرابط الإلكتروني التالي:
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ولمعرفة المزيد من المعلومات والامتيازات المقدمة والتخصصات والجامعات المخصصة لهذه الغاية بإمكان الطلبة الدخول إلى الرابط الإلكتروني التالي:

ملاحظات:


. للاطلاع على قائمة الجامعات النيوزيلندية المعترف بها لدى الوزارة الدخول على الرابط التالي: class="d-block blockquote blockquote_blue" data-reg="RecognizedUniversities" href=""
. يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.

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