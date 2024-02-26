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كيف ننهي الحرب في غزة؟

2/26/2024 4:31:13 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس بقلم: ايال زيسر 25/2/2024

مفهوم الأمن الإسرائيلي، الذي وضعه دافيد بن غوريون، مؤسس الدولة ورئيس وزرائها الأول الذي لم يأتِ لنا مثله منذئذ، اعتقد ببساطة: الاخطار، الردع والحسم السريع للعدو في ارضه، في ظل الاعتماد الحصري على قوة إسرائيل العسكرية وليس على معونة تتلقاها من قوات اجنبية.
منذئذ نسيت العقيدة التي في حضنها تربى وترعرع على مدى السنين زعماء الدولة وقادتها العسكريون، ويخيل أن اليوم لم يتبقَ أي شيء منها. في 7 أكتوبر لم يكن، كما هو معروف، لا ردع ولا اخطار، وفي الفزع الذي ألمّ بزعمائنا توجهوا بطلب المعونة والنجدة من الولايات المتحدة. وقد بعثت هذه الى منطقتنا بحاملتي طائرات للدفاع عنها، وكأننا كنا جمهورية موز كل وجودها يقوم على أساس النية الطيبة من الأميركيين.
يتبين الآن ان مبدأ الحسم السريع هو الآخر نسيناه. فالحرب تطول ولا يوجد أي توقع لإنهائها. وذلك رغم الإنجازات العسكرية للجيش الإسرائيلي والتي أدت الى تقويض قوة حماس العسكرية وكذا حكمها في شمال القطاع، وفي غضون وقت غير طويل سيحصل الامر في جنوبه أيضا. غير أنه أحدا عندنا لا يسارع الى وضع خط النهاية للمعارك، وذلك لشدة الأسف بكل الاسباب غير الصحيحة – أي الاسباب التي لا ترتبط بالمصالح الأمنية والسياسية لإسرائيل.
منذ عقود عديدة وإسرائيل لا تنجح في الحسم السريع للعدو، وعمليا لا تنجح في حسمه على الاطلاق. هكذا في حرب لبنان الثانية، التي طالت على مدى 33 يوما من المراوحة الطويلة وانتهت بنوع من "التعادل" بين إسرائيل، القوة العظمى الأقوى في الشرق الأوسط وبين منظمة الشيعة في لبنان. هكذا أيضا في حملة الجرف الصامد التي استمرت 50 يوما وتتبين اليوم وفي نظرة الى الوراء كفشل ذريع – فالعدو لم يحسم فيها، وفي اعقاب الحملة لم يتحقق لا الردع ولا القدرة على الاخطار بنوايا حماس.
كما أن من يرى، بالخطأ، في حرب السيوف الحديدية مثابة حرب استقلال لجيلنا، وكأن وضع دولة إسرائيل اليوم – قوتها، عظمتها العسكرية والاقتصادية وقدراتها – مماثلة لوضعها حين قامت في العام 1948، هو الاخر يجب أن يتذكر بان دافيد بن غوريون فهم بانه توجد لحظة في حياة الامة هناك حاجة فيها لحمل الحرب الى نهايتها؛ إذ ان انهاء القتال فقط هو الذي يضمن الإنجازات التي تحققت فيه وبناء الشعب والدولة.
الحقيقة هي انه بخلاف التقديرات المسبقة في الأيام الأولى من الحرب يتبين بان زمن إسرائيل في ايديها، بفضل الدعم الأميركي في الساحة الدولية. تجدر الإشارة الى أنهم لو كانوا يعرفون هذا عندنا، بل ويفكرون بعمق اكبر ومن خارج الصندوق في مرحلة تخطيط خطوات الحرب لكان هذا بدا مختلفا تماما، وهكذا مثلا كان الجيش سيكون منتشرا منذ زمن بعيد على طول خط الحدود التي بين القطاع ومصر، يحوز في يده رفح، بوابة الدخول الى غزة. لكن كل هذا هو مثابة حليب سكب والسؤال الأهم هو: ماذا بعد؟.
غير أنه يبدو ان حكومة إسرائيل تمتنع عن اتخاذ القرارات التي تؤدي الى انهاء الحرب وضمان إنجازاتها. وذلك اغلب الظن لانها لا تريد أن تبحث وتقرر في المسائل المرافقة التي هي نفسها ستضمن النصر الحقيقي في الحرب – طبيعة التواجد او حتى السيطرة الإسرائيلية في غزة – عسكريا أو مدنيا؟ مثلما في مسألة المسائل – ماذا تريد إسرائيل ان يحصل في القطاع في اليوم التالي.
غير أن دفن الرأس في الرمال والانتظار الى أن تحصل الأمور من تلقاء ذاتها لا يحل المشاكل، وفي كل مكان يوجد فيه فراغ – احد ما آخر سيحرص على ان يملأه ويتخذ القرارات نيابة عنا.
على الحكومة ان تفكر وان تقرر نقطة النهاية للحرب – اين ومتى؟ وعن تصميم الواقع في غزة في اليوم التالي – في تطلع لان تصبح ضفة بمستوى اعلى من حيث السيطرة الأمنية الإسرائيلية. كي يحصل الامر في اقرب وقت ممكن، بينما لا تزال تكون المبادرة في أيدينا ولا نكون قد وصلنا بعد الى مرحلة المراوحة بدون هدف في الوحل الغزي. ان الإعلان عن نهاية الحرب هام أيضا لتحريك دواليب المجتمع والاقتصاد في الداخل، وسيسرع تحريك المسيرة – بتطلع سياسي – بتغيير الواقع الأمني في الشمال. اذن ما الذي ننتظره؟

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