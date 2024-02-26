آخر كلماته فلسطين حرة.. جندي أمريكي ينتحر أمام سفارة إسرائيل في واشنطن (فيديو)

ووثق بوشنيل البالغ من العمر 25 عاما الحادث في مقطع فيديو، دعا فيه إلى "تحرير فلسطين"، وقال: "لن أكون متواطئا بعد الآن في هذه الإبادة الجماعية"، في إشارة إلى ما يجري في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأضرم الجندي النار بجسده بعد ظهر أمس الأحد، وكان ينادي مكررا "فلسطين حرة"، ونقل إلى المشفى لتلقي العلاج وهو في حالة حرجة. وظهر في مقطع الفيديو كيف هرعت قوات الشرطة إلى مكان الحادثة على الفور. وقام احدهم بمحاولة إطفاء الجسد المشتعل في الوقت الذي كان أحد عناصر الأمن يوجه مسدسه إلى الجندي بوشنيل وهو ملقى على الأرض.وذكرت "سي بي إس نيوز" أن مقطع فيديو الحادثة تم بثه مباشرة على موقع Twitch، وعرّف الرجل عن نفسه وقال إنه عضو نشط في سلاح الجو الأمريكي.من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية مساء الأحد "إن شخصا أضرم النار في جسده أمام مقر سفارة تل أبيب في واشنطن". وأفادت بأنه "لا توجد إصابات بين موظفي السفارة الإسرائيلية". RT