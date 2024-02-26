آخر كلماته فلسطين حرة.. جندي أمريكي ينتحر أمام سفارة إسرائيل في واشنطن (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper) توفي الجندي آرون بوشنيل في سلاح الجو الأمريكي متأثرا بحروقه بعد إضرامه النار بجسده أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن.
ووثق بوشنيل البالغ من العمر 25 عاما الحادث في مقطع فيديو، دعا فيه إلى "تحرير فلسطين"، وقال: "لن أكون متواطئا بعد الآن في هذه الإبادة الجماعية"، في إشارة إلى ما يجري في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.
وأضرم الجندي النار بجسده بعد ظهر أمس الأحد، وكان ينادي مكررا "فلسطين حرة"، ونقل إلى المشفى لتلقي العلاج وهو في حالة حرجة. وظهر في مقطع الفيديو كيف هرعت قوات الشرطة إلى مكان الحادثة على الفور. وقام احدهم بمحاولة إطفاء الجسد المشتعل في الوقت الذي كان أحد عناصر الأمن يوجه مسدسه إلى الجندي بوشنيل وهو ملقى على الأرض.
وذكرت "سي بي إس نيوز" أن مقطع فيديو الحادثة تم بثه مباشرة على موقع Twitch، وعرّف الرجل عن نفسه وقال إنه عضو نشط في سلاح الجو الأمريكي.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية مساء الأحد "إن شخصا أضرم النار في جسده أمام مقر سفارة تل أبيب في واشنطن". وأفادت بأنه "لا توجد إصابات بين موظفي السفارة الإسرائيلية". RT
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