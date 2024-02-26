الكعبي: وقف حرب غزة والانسحاب الفعلي من العراق لوقف هجماتنا ضد القواعد الأميركية

MENAFN - Alghad Newspaper)وقال الكعبي في بيان نشره على صفحته بمنصة "X" يوم الأحد، إن "الهدوء الحالي ما هو إلا تكتيك مؤقت لإعادة التموضع والانتشار، بل هو الهدوء الذي يسبق العاصفة".





وصرح الأمين العام لجماعة النجباء في العراق بأن "المفاجآت قادمة، وكل من لديه خبرة أو ثقافة عسكرية يفهم ما نقول وما نفعل".



وأضاف: "إننا نحرص على حماية وإبعاد الحشد الشعبي عن الاستهدافات الأمريكية التي تدل على غباء المحتل وتخبطه".



وكانت قيادات من "حركة النجباء"، و"كتائب حزب الله"، ومعسكرات للحشد الشعبي"، تعرضت لهجمات بطائرات مُسيرة ومقاتلات أمريكية أدت إلى مقتل عدد من عناصرهم.



وفي البيان أوضح الكعبي موقفه من المفاوضات الجارية بين الحكومة العراقية والقوات الأمريكية لإخراجها من البلاد قائلا: "المقاومة الإسلامية وإن كانت لم ترفض مفاوضات الحكومة لإعلان جدولة الانسحاب الأمريكي من العراق، إلا أننا نؤكد أن المحتل الأمريكي كاذب ومخادع ومتغطرس وواهم من يتصور أنه سيرضخ وينسحب من العراق بالتفاوض".



وكان مصدر من الفصائل العراقية المسلحة قد كشف مطلع الشهر الحالي أن الكعبي رفض وساطات من قيادات سياسية ودبلوماسية لوقف هجمات جماعته على القوات الأمريكية في العراق وسوريا.



وأضاف المصدر أن الكعبي اشترط إعلان جدول زمني للانسحاب أو الانسحاب الفعلي من العراق لهذه القوات ووقف الحرب على غزة مقابل وقف الهجمات، وفق ما نقلته وكالة "أنباء العالم العربي". RT

