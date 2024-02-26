أطفال غزة يصرخون جوعا ولا حياة لمن تنادي



ويشعر الفلسطيني بحسرة شديدة في قلبه وهو يرى أطفاله يتضورون جوعًا، دون أن يجد حلاً سريعًا لإطعامهم في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر على المنطقة، واستمرار الحروب التي تزيد من معاناة الأهالي.



هذا الوضع دفع أبو ناصر، للتوجه نحو سوق شحيح من البضائع في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، بحثًا عن طعام لأسرته.



ويسير أبو ناصر بخطوات متأنية في دروب السوق، حيث يلتفت يمينًا ويسارًا بحثًا عن أي مؤشر يمكن أن يفيده في إطعام أطفاله الجائعين.



ويمر الفلسطيني بين الباعة، الذين يعرضون ما لديهم من خضراوات بعضه يظهر عليها العفن.



ويسعى الأب، الذي يبدو على وجهه علامات الضعف والتعب، للبحث عن الذرة الناشفة والشعير، واللذان يُعتبران طعامًا للحيوانات في قطاع غزة.



ويتطلع أبو ناصر، بوجه يعبر عن الأمل المتوقع، إلى تحضير الخبز من هذه المكونات، بعدما نفدت مخزونات الطحين في شمال القطاع.



فلا بديل أمام الفلسطيني سوى اللجوء إلى هذه الطرق للبقاء في ظل الحصار الإسرائيلي على شمال قطاع غزة، واستمرار الحرب التي تعقّد الأوضاع الإنسانية أكثر فأكثر.



وعلى جانب السوق، بشكل مفاجئ، فرش أحد الباعة كيسًا من البطاطس، التي تظهر عليها علامات العفن.



حيث سارع أبو ناصر والمارة في السوق إليها يتطلعون لشراء ما يمكنهم استخدامه في تلبية احتياجاتهم الضرورية، على الرغم من حالة العفن .



ويتجلى هذا في ظل أوضاع مأساوية يعيشها أهالي شمال قطاع غزة، بسبب الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وقال أبو نصار لمراسل الأناضول: "منذ الصباح الباكر خرجت للبحث عن الطعام والذرة الناشفة والشعير لإطعام أطفالي الجائعين".



وأضاف: "منذ يوم الأمس لم أتناول سوى تمرة واحدة، والأطفال يصرخون من شدة الجوع، لا أدري ماذا أفعل".



وتابع: "ذهبت إلى سوق جباليا، ولكن لم أجد الذرة الناشفة المخصصة لطعام الحيوانات لأعد منها الخبز لأطفالي".



وأشار إلى أنه "منذ الهدنة التي استمرت اسبوع في غزة لم يصل أي شيء إلى شمال القطاع، وما يصل بالكاد يلبي احتياجات مدينة غزة فحسب، فكيف يكون كافيًا للشمال".



وفي1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين "حماس" وإسرائيل، أنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.



وأوضح أبو ناصر، أنه تناول الخبيزة، وهي إحدى أصناف الأعشاب البرية ذات اللون الأخضر الداكن، ولكن توافد المواطنين عليها في الأراضي الزراعية جعلها غير متوفرة.



وذكر أنه قطع مسافات طويلة للبحث عن القمح والطحين لم يجده نهائيا.

وتساءل أبو ناصر، "هل يُعاقَبنا الاحتلال الإسرائيلي بعدم توفير الطعام والشراب؟ هل لأننا لم ننتقل جميعًا إلى جنوب قطاع غزة؟"



وطالب رزق العرب والمسلمين بالنظر بعين الرحمة لأهالي قطاع غزة، الذين يفنون جوعًا جراء الحصار الإسرائيلي.



من جانبها، قالت راوية رزق، التي نزحت لإحدى المدارس في مخيم جباليا شمال قطاع غزة: "لا يوجد طعام ونحن نعيش في مجاعة".



وأضافت: "نتناول طعام الحيوانات وقد بدأ ينفد، والأمراض أصبحت تنتشر بكثرة، حيث يعاني الأطفال من الجدري والكبد الوبائي، والكبار يعانون من مرض السكر وارتفاع ضغط الدم".



وتابعت: "إذا توفر الطعام يصبح أمرنا أفضل".



وأوضحت أن طعام الحيوانات نادر وبأسعار مرتفعة، حيث يصل سعر 3 كيلو منه ما بين 60 لـ 80 شيكل،( الدولار يساوي 3.65 شيكل).



وبحسب نتائج فحوص لسوء التغذية أجرتها مؤخرا منظمات شريكة في مجموعة التغذية (تابعة للأمم المتحدة)، توجد في غزة زيادة كبيرة في نسبة سوء التغذية الحاد العام بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و59 شهرا.



ووصل سوء التغذية الحاد العام إلى 16.2 بالمئة، وهي نسبة تتخطى العتبة الحرجة التي تحددها منظمة الصحة العالمية عند 15 بالمئة.



وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن السكان في شمال قطاع غزة أصبحوا "على حافة المجاعة ولا ملاذ يأوون إليه" في ظل الحرب المستمرة.



ومنذ 143 يوما تشن إسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الأحد 29 ألفا و692 شهيدا و69 ألفا و737 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وكارثة إنسانية "غير مسبوقة".



وللمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، تخضع إسرائيل حاليا لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة؛ بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في غزة.-(الأناضول)