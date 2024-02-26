رئيس الوزراء الفلسطيني يقدم استقالة الحكومة للرئيس عباس

رئيس الوزراء الفلسطيني يقدم استقالة الحكومة للرئيس عباس
التاريخ
2/26/2024 4:31:00 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) كما كان متوقعاً قدّم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم (الاثنين)، استقالة الحكومة ووضعها تحت تصرف الرئيس محمود عباس.
وقال أشتية في مؤتمر صحافي إن ((السلطة ستظل تناضل لمواجهة ممارسات الاحتلال))، مشيراً إلى أن ((هناك مساع لتحويل السلطة إلى أداة إدارية وهذا لن يحدث)). وأضاف: ((المرحلة المقبلة تحتاج إلى ترتيبات جديدة تضمن وحدة الصف وسنبقى في مواجهة مع إسرائيل حتى قيام الدولة الفلسطينية)).-(وكالات)
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