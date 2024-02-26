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رئيس الوزراء الفلسطيني يقدم استقالة الحكومة للرئيس عباس

2/26/2024 4:31:00 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كما كان متوقعاً قدّم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم (الاثنين)، استقالة الحكومة ووضعها تحت تصرف الرئيس محمود عباس.


وقال أشتية في مؤتمر صحافي إن ((السلطة ستظل تناضل لمواجهة ممارسات الاحتلال))، مشيراً إلى أن ((هناك مساع لتحويل السلطة إلى أداة إدارية وهذا لن يحدث)). وأضاف: ((المرحلة المقبلة تحتاج إلى ترتيبات جديدة تضمن وحدة الصف وسنبقى في مواجهة مع إسرائيل حتى قيام الدولة الفلسطينية)).-(وكالات)

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