النفط يواصل خسائره عالميا

النفط يواصل خسائره عالميا
التاريخ
2/26/2024 4:31:00 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، لتواصل الخسائر من الجَلسة السابقة بعد أن أنهى النفط الأسبوع منخفضًا بنسبة تتراوح من 2_3 بالمئة وَسْط مخاوف في السوق من أن التضخم الأعلى من المتوقع قد يؤخر خفض أسعار الفائدة الأميركية.
ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتًا إلى 81.28 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمير كي 33 سنتًا إلى 76.16 دولار.
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