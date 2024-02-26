صدور رواية حظا أوفر لقلبي لسوزان العقرباوي

MENAFN - Alghad Newspaper)والمنتشرة بين شريحة من الناس لا يستهان بها مثل المرض النفسي ووصمة العار التي قد يشعر بها المريض وأفراد أسرته والمشعوذين اللذين يرتدون قناع باسم الدين الاسلامي من أجل منفعة مادية وشخصية.



ورواية "حظا أوفر لقلبي"، رومانسية تتحدث الخاطئة المنتشرة بين فئة لا يستهان بها في المجتمع، مثل المرض النفسي ووصمة العار التي قد يشعر بها المريض وأفراد أسرته، والمشعوذين اللذين يرتدون قناع باسم الدين الإسلامي من أجل منفعة مادية وشخصية، كما تحدثت بالتفصيل عن العنوسة ونظرة المجتمع القاتمة اتجاه الفتاة العازبة تجسد ذلك في بطلة الرواية لوتس الشابة الجميلة المثقفة الخلوقة التي تكاد تموت من القلق أن تنضم إلى لائحة العوانس وتتلهف إلى الزواج وإنجاب أطفال وتكوين أسرة إذ تعتقد أن قطار الزواج فاتها، وأن فرصة الحب ولقاء الشريك المثالي من المستحيل أن تحدث لكن تنقلب حياتها رأسا على عقب حين تلتقي فارس أحلامها سيف الذي يتمتع في الوسامة والثروة والجاه وتتطور الأحداث علاقة وتتم خطوبة سيف و لوتس، لكن الكارثة المؤلمة والفظيعة موت العريس يوم حفل الزفاف كيف ستكمل بقية حياتها وهي تملك قلب محطم يعجز جميع الأطباء عن مداواته.



كما ركزت الرواية على الأنثى حينما تكون مادة دسمة للتنمر وتحدثت عن العنوسة تجسد ذلك في بطلة الرواية لوتس الشابة الجميلة الرقيقة التي تخشى أن تنضم إلى لائحة العوانس وتتلهف إلى الزواج وإنجاب أطفال وتكوين أسرة إذ تعتقد أن قطار الزواج فاتها، وأن فرصة الحب ولقاء الشريك المثالي من المستحيل أن تحدث، بعد مخاض طويل من الألم والحزن يولد فجر جديد يحمل سعادة ورضى وتنقلب حياة لوتس رأسا على عقب حين تلتقي فارس أحلامها سيف الذي يتمتع في الوسامة والثروة والجاه، ويشاء القدر أن تتم خطوبة سيف و لوتس، لكن الكارثة المؤلمة والفظيعة موت العريس يوم حفل الزفاف كيف ستكمل بقية حياتها وهي تملك قلب محطم يعجز جميع الأطباء عن مداواته.