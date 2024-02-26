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المراعي ترعى منتدى الالتزام البيئي 2024 في الرياض

2/26/2024 4:25:28 AM
(MENAFN- AETOSWire)

رعت شركة المراعي "منتدى الالتزام البيئي 2024" الذي يقام تحت رعاية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، و بمشاركة أكثر من 40 شخصية عالمية وإقليمية من 10 دول.

ويهدف المنتدى إلى مناقشة العديد من المحاور المتعلقة بالاتجاهات المستقبلية في مجال البيئة المستدامة، والتحديات للمضي قدماً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتنوعه، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتوحيد الجهود لتحقيق نقلة نوعية للاقتصاد الوطني مع حماية الموارد والموائل الطبيعية في المملكة.

وتأتي مشاركة ورعاية المراعي للمنتدى في ظل حرص الشركة على التزامها بصناعة الغذاء وحماية البيئة عبر استراتيجيتها للاستدامة وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 لتحقيق التنمية وحماية البيئة بشكل مستدام و أكثر فاعلية، وتطبيق حلولا أكثر استدامة للحد من الانبعاثات، وتطبيق ممارسات زراعية تسهم في تجديد التربة.


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