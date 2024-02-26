تحالف Sustainable Apparel Coalition يُعيد تسمية العلامة التجارية باسم Cascale

(MENAFN
- AETOSWire) ( BUSINESS WIR )--يدخل تحالف Sustainable Apparel Coalition (SAC) مرحلة جديدة من التأثير الإيجابي، حيث تم تغيير علامته التجارية إلى Cascale، وهو تحالف عالمي غير ربحي يعزز التعاون لدفع الممارسات التجارية العادلة والتصالحية في صناعة السلع الاستهلاكية. تضم شركة Cascale أكثر من 300 من تجار التجزئة، والعلامات التجارية، والمصنعين، والحكومات، والأكاديميين، والجمعيات الصناعية، والمنظمات غير الحكومية/المنظمات غير الربحية في جميع أنحاء العالم، ويتحد أعضاء Cascale وتجمعهم رؤية واحدة: لتحفيز التأثير على نطاق واسع وتقديم أكثر مما يأخذونه إلى الكوكب وسكانه. مع الأعضاء و"الأب المؤسس" Rick Ridgeway، ستحتفل المنظمة بالتغيير في حدث اجتماعي في لندن يوم 27 فبراير.
قال Rick Ridgeway، المؤلف والمغامر ونائب الرئيس السابق للاستدامة والمشاركة العامة في Patagonia، والمؤسس المشارك لشركة Cascale: "تعكس رؤية Cascale مهمتي لإلهام الشركات المسؤولة التي تلتزم بالشفافية وتفيد الناس والكوكب". "لقد أحدثت روحها التعاونية الدائمة والتزامها الثابت بالاستدامة تأثيرًا هائلاً – ولكن لا يزال أمامنا عمل نقوم به معًا. ومع تطور Cascale لتلبية احتياجات نطاق أوسع من السلع الاستهلاكية بما يتجاوز الملابس والأحذية، أنا فخور بالاحتفال بهذه الرؤية الجديدة لمنظمة قريبة إلى قلبي.
الحروف "CAS" في اسم الشركة Cascale هي الحروف "SAC" ولكن معكوسة، في حين أن "CA" تشير إلى "العمل الجماعي"، و"scale" تشير إلى الطموحات المتدرجة. يشير الحرف "C" في Cascale إلى "مرحلة" جديدة مماثلة للدورات القمرية في الطبيعة، بالإضافة إلى ضوء القمر أو انعكاس المرآة. ترمز عناصر الشعار إلى فئات الأعضاء الثلاثة في المنظمة، وأصحاب المصلحة الخارجيين، وجميع الجهات الفاعلة الحاسمة في تعزيز الإستراتيجية الموحدة المعلنة في سبتمبر 2023 . تُنطق كلمة Cascale برسم رموز الصوتيات "kæsk eɪl".
قالت Tamar Hoek، رئيسة مجلس إدارة Cascale وكبيرة مديري السياسات في Solidaridad: "على مر السنين، أظهرت هذه المنظمة باستمرار التزامها بتحقيق قيمها وتبني التغيير من أجل الصالح العام". "أنا متحمسة لمواصلة مشاركتي كرئيسة لمجلس الإدارة في Cascale، إلى جانب المديرين التنفيذيين والموظفين، والعمل مع الأعضاء والشركاء في هذا الفصل الجديد المثير. هذا هو التطور التالي نحو خلق التأثير المرغوب".
قالت Krishna Manda، نائبة الرئيس ونائبة الرئيس لاستدامة الشركات في Lenzing Group: "آلية التعاون هي في صميم إحداث تغيير إيجابي في الصناعة". "كما أكدنا من قبل، لا يمكن لأي شخص أن يكون مسؤولاً عن هذا بمفرده. مهدت أعمال Cascale المؤثرة الطريق لرحلة تحويلية. يسعدنا مواصلة دعم المنظمة في مرحلتها التالية من التطوير، بناءً على الخطة الإستراتيجية المنقحة. هذا ليس مجرد انتقال؛ إنه تطور مشترك نحو مستقبل أكثر صحة ومحافظة على البيئة للجميع".
التاريخ ومؤشر HIGG INDEX
في عام 2009، أسست Walmart وPatagonia تحالف SAC لجمع أصحاب المصلحة في صناعة الملابس لتنظيم مرحلة ما قبل المنافسة وتطوير نهج مشترك لقياس الاستدامة. في عام 2010، أطلقت SAC مجموعة أدوات مؤشر Higg Index، والتي تستخدمها الشركات والمؤسسات لقياس وتقييم وتحسين التأثير الاجتماعي والبيئي في صناعة النسيج والملابس والأحذية. في كل عام، يعتمد أكثر من 24,000 مستخدم على مؤشر Higg Index لتحسين المقارنات المعيارية وتقليل التدقيق والعمل الاستباقي. عندما بدأت شركات الأثاث المنزلي والسلع الرياضية والسلع الخارجية والحقائب والأمتعة في الانضمام إلى SAC واستخدام أدوات مؤشر Higg Index جنبًا إلى جنب مع أعضاء SAC الحاليين من الشركات وغير الشركات، حددت المنظمة الحاجة إلى اسم أكثر شمولية: تعكس Cascale هدفها المتمثل في توسيع نطاق العمل الجماعي. اعتبارًا من يناير 2024، يخدم 10 في المئة من أعضاء Cascale أو يعملون في فئات المنتجات ذات الصلة بالملابس والأحذية.
قالت Christina Downend، رئيسة تغير المناخ في Dunelm، وهي شركة تجزئة للمفروشات المنزلية وعضو مرشح في Cascale: "في Dunelm، ما زلنا طموحين أكثر من أي وقت مضى حول كوننا شركة تركز على النمو المستدام". "هذا يعني الجمع بين التفكير طويل الأجل والأهداف قصيرة الأجل والقابلة للتحقيق والقياس. لقد ساعدنا مجتمع Cascale العالمي وأدوات مؤشر Higg Index في تلك الرحلة، لأسباب ليس أقلها إننا نطور مبادرات مثل برنامج التصنيع الأفضل، حيث ندعم موردينا ونشركهم في تحولاتهم إلى صافي صفر من الانبعاثات. لا يمكن تحقيق أهدافنا دون تعاون ونحن متحمسون لأن نكون جزءًا من هذا المجتمع، لتبادل المعرفة والأفكار حتى نحرز جميعًا تقدمًا لتحقيق طموحاتنا".
البرامج
تعزز Cascale تأثيرها على نطاق واسع من خلال ثلاث ركائز أساسية وهي مكافحة تغير المناخ، والعمل اللائق للجميع، والمستقبل الإيجابي للطبيعة، مما يشكل إستراتيجية موحدة لتحويل الصناعة من خلال برامج العمل الجماعية التي توجه الأعضاء من العمل إلى التأثير. يعد برنامج إزالة الكربون، الذي تم إطلاقه في عام 2022، أحد الأمثلة الرائدة على هذه البرامج قيد التنفيذ: ويهدف إلى أن يحقق الأعضاء خفضًا بنسبة 45 في المئة في انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030. اعتبارًا من عام 2023، يُطلب من أعضاء شركة Cascale تحديد أهداف قائمة على العلم للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة؛ وبحلول نهاية ذلك العام، عندما أطلقت المنظمة برنامج العمل المناخي للمصنعين، كان أكثر من 50 في المئة من هؤلاء الأعضاء قد حددوا أو التزموا بتحديد أهدافهم القائمة على العلم.
تقوم Cascale الآن ببناء وتوسيع برامج التأثير التي تركز على ممارسات الشركات المسؤولة، وتصميم المنتجات الدائرية، والتصنيع المسؤول، مع الدعوة إلى سياسة فعالة تهدف إلى الاستفادة من العمل الجماعي، مما يجعل التغيير المنهجي ليس ممكنًا فحسب، بل لا مفر منه أيضًا.
"نحن نعلم أن أوجه التآزر موجودة عبر الصناعات والمناطق. وقال Andrew Martin، نائب الرئيس التنفيذي في Cascale: "بناءً على خبرتنا ونجاحنا في الجمع بين مختلف الجهات الفاعلة عبر سلاسل القيمة العالمية للملابس والأحذية لإنشاء أدوات وحلول مشتركة، حان الوقت الآن لتوسيع نطاق وصولنا وإشراك قاعدة عضوية أوسع لدفع العمل الجماعي على نطاق واسع". "معًا، نسعى إلى تشكيل صناعة السلع الاستهلاكية التي تقدم أكثر مما تحتاج إلى الكوكب وسكانه".
الشراكات
تواصل Cascale العمل بناءً على الاعتقاد بأن الشراكة هي القيادة الجديدة. تؤدي نماذج الأعمال التقليدية إلى تفاقم المشاكل الاجتماعية والبيئية بدلاً من تخفيفها؛ وقبول الوضع الراهن يتناقض مع مهمة المنظمة. تعمل Cascale بشكل تعاوني لتحويل الصناعة من العمل بصورة منفردة إلى العمل الجماعي: من خلال تحالف Apparel (معهد Apparel Impact، وTextile Exchange، ومؤسسة ZDHC، وCascale)، وبرنامج التقارب الاجتماعي والعمالي، وPolicy Hub، وFair Wear Foundation، وبرامج Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH، وغيرها الكثير، تعمل Cascale على التطوير المستمر ودعم المبادرات التي تهدف إلى تحفيز التأثير على نطاق واسع. بعد انفصالها عن SAC في عام 2019، أصبحت Worldly، المنصة الحصرية لأدوات مؤشر Higg Index، رائدةً في بيانات التأثير البيئي والاجتماعي لصناعة الملابس والأحذية.
قالت Carolina van Loenen، مديرة مشاركة أصحاب المصلحة في Cascale: "يعطي أصحاب المصلحة عبر سلسلة القيمة الأولوية لأداء الاستدامة الذي يهدف إلى التنسيق على مستوى الصناعة، والحد من الجهود المزدوجة، والتعاون الجذري من أجل اعتماد الأدوات والبرامج والسياسات". "يعكس اسمنا الجديد وعلامتنا التجارية قدرتنا الموسعة على زيادة التأثير الجماعي لمجتمعنا. تظل Cascale ملتزمة بتبني وجهات النظر المتنوعة لأعضائنا وشركائنا وأصحاب المصلحة الخارجيين للتوافق مع العمل الهادف".
يمكن مشاهدة فيديو إعلان إعادة تسمية العلامة التجارية لشركة Cascale هنا .
حول CASCALE
Cascale [ ] هو تحالف عالمي غير ربحي يمكّن التعاون لدفع الممارسات التجارية العادلة والتصالحية في صناعة السلع الاستهلاكية. مع تغطيتنا أكثر من 300 من تجار التجزئة والعلامات التجارية والمصنعين والحكومات والأكاديميين والشركات التابعة للمنظمات غير الحكومية/غير الربحية في جميع أنحاء العالم، فنحن متحدون من خلال رؤية واحدة: تحفيز التأثير على نطاق واسع وتقديم أكثر مما نأخذ إلى الكوكب وسكانه. تمتلك Cascale، التي كانت تُعرف سابقًا باسم Sustainable Apparel Coalition، وتطور مؤشر Higg Index وإستراتيجية موحدة لتحويل الصناعة.
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