تحالف Sustainable Apparel Coalition يُعيد تسمية العلامة التجارية باسم Cascale

MENAFN - AETOSWire) ( BUSINESS WIR )--يدخل تحالف Sustainable Apparel Coalition‏ (SAC) مرحلة جديدة من التأثير الإيجابي، حيث تم تغيير علامته التجارية إلى Cascale، وهو تحالف عالمي غير ربحي يعزز التعاون لدفع الممارسات التجارية العادلة والتصالحية في صناعة السلع الاستهلاكية. تضم شركة Cascale أكثر من 300 من تجار التجزئة، والعلامات التجارية، والمصنعين، والحكومات، والأكاديميين، والجمعيات الصناعية، والمنظمات غير الحكومية/المنظمات غير الربحية في جميع أنحاء العالم، ويتحد أعضاء Cascale وتجمعهم رؤية واحدة: لتحفيز التأثير على نطاق واسع وتقديم أكثر مما يأخذونه إلى الكوكب وسكانه. مع الأعضاء و"الأب المؤسس" Rick Ridgeway، ستحتفل المنظمة بالتغيير في حدث اجتماعي في لندن يوم 27 فبراير.

قال Rick Ridgeway، المؤلف والمغامر ونائب الرئيس السابق للاستدامة والمشاركة العامة في Patagonia، والمؤسس المشارك لشركة Cascale: "تعكس رؤية Cascale مهمتي لإلهام الشركات المسؤولة التي تلتزم بالشفافية وتفيد الناس والكوكب". "لقد أحدثت روحها التعاونية الدائمة والتزامها الثابت بالاستدامة تأثيرًا هائلاً – ولكن لا يزال أمامنا عمل نقوم به معًا. ومع تطور Cascale لتلبية احتياجات نطاق أوسع من السلع الاستهلاكية بما يتجاوز الملابس والأحذية، أنا فخور بالاحتفال بهذه الرؤية الجديدة لمنظمة قريبة إلى قلبي.

الحروف "CAS" في اسم الشركة Cascale هي الحروف "SAC" ولكن معكوسة، في حين أن "CA" تشير إلى "العمل الجماعي"، و"scale" تشير إلى الطموحات المتدرجة. يشير الحرف "C" في Cascale إلى "مرحلة" جديدة مماثلة للدورات القمرية في الطبيعة، بالإضافة إلى ضوء القمر أو انعكاس المرآة. ترمز عناصر الشعار إلى فئات الأعضاء الثلاثة في المنظمة، وأصحاب المصلحة الخارجيين، وجميع الجهات الفاعلة الحاسمة في تعزيز الإستراتيجية الموحدة المعلنة في سبتمبر 2023 . تُنطق كلمة Cascale برسم رموز الصوتيات "kæsk eɪl".

قالت Tamar Hoek، رئيسة مجلس إدارة Cascale وكبيرة مديري السياسات في Solidaridad: "على مر السنين، أظهرت هذه المنظمة باستمرار التزامها بتحقيق قيمها وتبني التغيير من أجل الصالح العام". "أنا متحمسة لمواصلة مشاركتي كرئيسة لمجلس الإدارة في Cascale، إلى جانب المديرين التنفيذيين والموظفين، والعمل مع الأعضاء والشركاء في هذا الفصل الجديد المثير. هذا هو التطور التالي نحو خلق التأثير المرغوب".

قالت Krishna Manda، نائبة الرئيس ونائبة الرئيس لاستدامة الشركات في Lenzing Group: "آلية التعاون هي في صميم إحداث تغيير إيجابي في الصناعة". "كما أكدنا من قبل، لا يمكن لأي شخص أن يكون مسؤولاً عن هذا بمفرده. مهدت أعمال Cascale المؤثرة الطريق لرحلة تحويلية. يسعدنا مواصلة دعم المنظمة في مرحلتها التالية من التطوير، بناءً على الخطة الإستراتيجية المنقحة. هذا ليس مجرد انتقال؛ إنه تطور مشترك نحو مستقبل أكثر صحة ومحافظة على البيئة للجميع".

التاريخ ومؤشر HIGG INDEX

في عام 2009، أسست Walmart وPatagonia تحالف SAC لجمع أصحاب المصلحة في صناعة الملابس لتنظيم مرحلة ما قبل المنافسة وتطوير نهج مشترك لقياس الاستدامة. في عام 2010، أطلقت SAC مجموعة أدوات مؤشر Higg Index، والتي تستخدمها الشركات والمؤسسات لقياس وتقييم وتحسين التأثير الاجتماعي والبيئي في صناعة النسيج والملابس والأحذية. في كل عام، يعتمد أكثر من 24,000 مستخدم على مؤشر Higg Index لتحسين المقارنات المعيارية وتقليل التدقيق والعمل الاستباقي. عندما بدأت شركات الأثاث المنزلي والسلع الرياضية والسلع الخارجية والحقائب والأمتعة في الانضمام إلى SAC واستخدام أدوات مؤشر Higg Index جنبًا إلى جنب مع أعضاء SAC الحاليين من الشركات وغير الشركات، حددت المنظمة الحاجة إلى اسم أكثر شمولية: تعكس Cascale هدفها المتمثل في توسيع نطاق العمل الجماعي. اعتبارًا من يناير 2024، يخدم 10 في المئة من أعضاء Cascale أو يعملون في فئات المنتجات ذات الصلة بالملابس والأحذية.

قالت Christina Downend، رئيسة تغير المناخ في Dunelm، وهي شركة تجزئة للمفروشات المنزلية وعضو مرشح في Cascale: "في Dunelm، ما زلنا طموحين أكثر من أي وقت مضى حول كوننا شركة تركز على النمو المستدام". "هذا يعني الجمع بين التفكير طويل الأجل والأهداف قصيرة الأجل والقابلة للتحقيق والقياس. لقد ساعدنا مجتمع Cascale العالمي وأدوات مؤشر Higg Index في تلك الرحلة، لأسباب ليس أقلها إننا نطور مبادرات مثل برنامج التصنيع الأفضل، حيث ندعم موردينا ونشركهم في تحولاتهم إلى صافي صفر من الانبعاثات. لا يمكن تحقيق أهدافنا دون تعاون ونحن متحمسون لأن نكون جزءًا من هذا المجتمع، لتبادل المعرفة والأفكار حتى نحرز جميعًا تقدمًا لتحقيق طموحاتنا".

البرامج

تعزز Cascale تأثيرها على نطاق واسع من خلال ثلاث ركائز أساسية وهي مكافحة تغير المناخ، والعمل اللائق للجميع، والمستقبل الإيجابي للطبيعة، مما يشكل إستراتيجية موحدة لتحويل الصناعة من خلال برامج العمل الجماعية التي توجه الأعضاء من العمل إلى التأثير. يعد برنامج إزالة الكربون، الذي تم إطلاقه في عام 2022، أحد الأمثلة الرائدة على هذه البرامج قيد التنفيذ: ويهدف إلى أن يحقق الأعضاء خفضًا بنسبة 45 في المئة في انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030. اعتبارًا من عام 2023، يُطلب من أعضاء شركة Cascale تحديد أهداف قائمة على العلم للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة؛ وبحلول نهاية ذلك العام، عندما أطلقت المنظمة برنامج العمل المناخي للمصنعين، كان أكثر من 50 في المئة من هؤلاء الأعضاء قد حددوا أو التزموا بتحديد أهدافهم القائمة على العلم.

تقوم Cascale الآن ببناء وتوسيع برامج التأثير التي تركز على ممارسات الشركات المسؤولة، وتصميم المنتجات الدائرية، والتصنيع المسؤول، مع الدعوة إلى سياسة فعالة تهدف إلى الاستفادة من العمل الجماعي، مما يجعل التغيير المنهجي ليس ممكنًا فحسب، بل لا مفر منه أيضًا.

"نحن نعلم أن أوجه التآزر موجودة عبر الصناعات والمناطق. وقال Andrew Martin، نائب الرئيس التنفيذي في Cascale: "بناءً على خبرتنا ونجاحنا في الجمع بين مختلف الجهات الفاعلة عبر سلاسل القيمة العالمية للملابس والأحذية لإنشاء أدوات وحلول مشتركة، حان الوقت الآن لتوسيع نطاق وصولنا وإشراك قاعدة عضوية أوسع لدفع العمل الجماعي على نطاق واسع". "معًا، نسعى إلى تشكيل صناعة السلع الاستهلاكية التي تقدم أكثر مما تحتاج إلى الكوكب وسكانه".

الشراكات

تواصل Cascale العمل بناءً على الاعتقاد بأن الشراكة هي القيادة الجديدة. تؤدي نماذج الأعمال التقليدية إلى تفاقم المشاكل الاجتماعية والبيئية بدلاً من تخفيفها؛ وقبول الوضع الراهن يتناقض مع مهمة المنظمة. تعمل Cascale بشكل تعاوني لتحويل الصناعة من العمل بصورة منفردة إلى العمل الجماعي: من خلال تحالف Apparel (معهد Apparel Impact، وTextile Exchange، ومؤسسة ZDHC، وCascale)، وبرنامج التقارب الاجتماعي والعمالي، وPolicy Hub، وFair Wear Foundation، وبرامج Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH، وغيرها الكثير، تعمل Cascale على التطوير المستمر ودعم المبادرات التي تهدف إلى تحفيز التأثير على نطاق واسع. بعد انفصالها عن SAC في عام 2019، أصبحت Worldly، المنصة الحصرية لأدوات مؤشر Higg Index، رائدةً في بيانات التأثير البيئي والاجتماعي لصناعة الملابس والأحذية.

قالت Carolina van Loenen، مديرة مشاركة أصحاب المصلحة في Cascale: "يعطي أصحاب المصلحة عبر سلسلة القيمة الأولوية لأداء الاستدامة الذي يهدف إلى التنسيق على مستوى الصناعة، والحد من الجهود المزدوجة، والتعاون الجذري من أجل اعتماد الأدوات والبرامج والسياسات". "يعكس اسمنا الجديد وعلامتنا التجارية قدرتنا الموسعة على زيادة التأثير الجماعي لمجتمعنا. تظل Cascale ملتزمة بتبني وجهات النظر المتنوعة لأعضائنا وشركائنا وأصحاب المصلحة الخارجيين للتوافق مع العمل الهادف".

يمكن مشاهدة فيديو إعلان إعادة تسمية العلامة التجارية لشركة Cascale هنا .

حول CASCALE

Cascale ‏[ ] هو تحالف عالمي غير ربحي يمكّن التعاون لدفع الممارسات التجارية العادلة والتصالحية في صناعة السلع الاستهلاكية. مع تغطيتنا أكثر من 300 من تجار التجزئة والعلامات التجارية والمصنعين والحكومات والأكاديميين والشركات التابعة للمنظمات غير الحكومية/غير الربحية في جميع أنحاء العالم، فنحن متحدون من خلال رؤية واحدة: تحفيز التأثير على نطاق واسع وتقديم أكثر مما نأخذ إلى الكوكب وسكانه. تمتلك Cascale، التي كانت تُعرف سابقًا باسم Sustainable Apparel Coalition، وتطور مؤشر Higg Index وإستراتيجية موحدة لتحويل الصناعة.

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