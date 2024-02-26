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كيف يؤثر معجون الأسنان بالنعناع على جودة النوم

2/26/2024 4:24:16 AM
(MENAFN- Al Watan) جودة النوم من أهم الأمور التي تؤثر على يوم الإنسان، ولذلك يقوم العديدة من الأشخاص باتباع روتين معين قبل النوم لضمان الحصول على قسط كاف من الراحة ولعل الروتين المشترك بين الكثير هو تنظيف الأسنان قبل الخلود إلى النوم، ولكن دراسة جديدة كشفت أن معجون الأسنان يعد عاملا مؤثرا على جودة النوم.
وذلك لأن نكهة النعناع في معجون الأسنان من الممكن أن تعطل النوم، لأنها تعمل كمنشط تبقي الإنسان في حالة تأهب وتعمل على تحسين الذاكرة والاستجابة.
وفقا لكريس وينتر، وهو طبيب أسنان متخصص، من موقع Sleep، فإن النعناع "يمكن أن يكون له آثار ضارة على نومك، لأنه من المعروف أنه يزيد من الدوبامين".
عندما يتم إطلاق الدوبامين في الدماغ، فإنه يعزز اليقظة واليقظة، وهو العكس تمامًا لنيتك قبل النوم، وهو ما يعطل الروتين الهادئ.
بما أن نكهات النعناع الموجودة في معجون الأسنان تحفز الدماغ، فقد يجد الشخص صعوبة في النوم، خاصة إذا قام بتنظيف أسنانه قبل النوم مباشرة.
حيث يعمل النعناع بطريقة مشابهة تقريبا للضوء الأزرق، وهو ضوء مرئي عالي الطاقة ينبعث من الهواتف المحمولة وأجهزة التلفزيون.
ويوصي العديد من الخبراء بتجنب استخدام الهاتف قبل النوم، لأن الضوء الأزرق الصادر من جهازك يمر بسهولة عبر عينك ليشير إلى الدماغ أن الوقت قد حان للاستيقاظ. النكهة والرائحة القوية لمعجون الأسنان بالنعناع تفعل شيئا مشابها، لذلك إذا كنت تجد صعوبة في النوم، فقد يكون الوقت قد حان لتبديل معجون أسنانك.
ولتجنب تعطيل النوم، يقترح الخبراء تنظيف أسنانك بالفرشاة قبل ساعة أو أكثر من الذهاب إلى السرير، للسماح لنكهة النعناع القوية بالتبدد.
أما الحل الثاني فهو استبدال معجون النعناع بآخر يحمل نكهة مختلفة أكثر راحة وتهدئة، مثل الزنجبيل أو القرفة أو اللافندر.
مفاتيح للحصول على نوم أفضل
الخبراء ينصحون بالحصول على ما يقرب من 7 إلى 8 ساعات من النوم كل ليلة، ويمكن للخطوات التالية أن تساهم في تحسين النوم :
المحافظة على غرفة النوم باردة ومظلمة وهادئة.
المحافظة على جدول ثابت للنوم والاستيقاظ.
التمارين بانتظام.
تجنب المنشطات، مثل الكافيين، في فترة ما بعد الظهر.
في بعض الحالات يمكن وصف الأدوية لعلاج الأرق ويمكن استخدام جهاز CPAP (ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر) من قبل الأشخاص الذين يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم.

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