كيف يؤثر معجون الأسنان بالنعناع على جودة النوم

(MENAFN
- Al Watan) جودة النوم من أهم الأمور التي تؤثر على يوم الإنسان، ولذلك يقوم العديدة من الأشخاص باتباع روتين معين قبل النوم لضمان الحصول على قسط كاف من الراحة ولعل الروتين المشترك بين الكثير هو تنظيف الأسنان قبل الخلود إلى النوم، ولكن دراسة جديدة كشفت أن معجون الأسنان يعد عاملا مؤثرا على جودة النوم.
وذلك لأن نكهة النعناع في معجون الأسنان من الممكن أن تعطل النوم، لأنها تعمل كمنشط تبقي الإنسان في حالة تأهب وتعمل على تحسين الذاكرة والاستجابة.
وفقا لكريس وينتر، وهو طبيب أسنان متخصص، من موقع Sleep، فإن النعناع "يمكن أن يكون له آثار ضارة على نومك، لأنه من المعروف أنه يزيد من الدوبامين".
عندما يتم إطلاق الدوبامين في الدماغ، فإنه يعزز اليقظة واليقظة، وهو العكس تمامًا لنيتك قبل النوم، وهو ما يعطل الروتين الهادئ.
بما أن نكهات النعناع الموجودة في معجون الأسنان تحفز الدماغ، فقد يجد الشخص صعوبة في النوم، خاصة إذا قام بتنظيف أسنانه قبل النوم مباشرة.
حيث يعمل النعناع بطريقة مشابهة تقريبا للضوء الأزرق، وهو ضوء مرئي عالي الطاقة ينبعث من الهواتف المحمولة وأجهزة التلفزيون.
ويوصي العديد من الخبراء بتجنب استخدام الهاتف قبل النوم، لأن الضوء الأزرق الصادر من جهازك يمر بسهولة عبر عينك ليشير إلى الدماغ أن الوقت قد حان للاستيقاظ. النكهة والرائحة القوية لمعجون الأسنان بالنعناع تفعل شيئا مشابها، لذلك إذا كنت تجد صعوبة في النوم، فقد يكون الوقت قد حان لتبديل معجون أسنانك.
ولتجنب تعطيل النوم، يقترح الخبراء تنظيف أسنانك بالفرشاة قبل ساعة أو أكثر من الذهاب إلى السرير، للسماح لنكهة النعناع القوية بالتبدد.
أما الحل الثاني فهو استبدال معجون النعناع بآخر يحمل نكهة مختلفة أكثر راحة وتهدئة، مثل الزنجبيل أو القرفة أو اللافندر.
مفاتيح للحصول على نوم أفضل
الخبراء ينصحون بالحصول على ما يقرب من 7 إلى 8 ساعات من النوم كل ليلة، ويمكن للخطوات التالية أن تساهم في تحسين النوم :
المحافظة على غرفة النوم باردة ومظلمة وهادئة.
المحافظة على جدول ثابت للنوم والاستيقاظ.
التمارين بانتظام.
تجنب المنشطات، مثل الكافيين، في فترة ما بعد الظهر.
في بعض الحالات يمكن وصف الأدوية لعلاج الأرق ويمكن استخدام جهاز CPAP (ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر) من قبل الأشخاص الذين يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم.
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