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12 فرصة عقارية للبيع في مزاد استثمار المشاعر

2/26/2024 4:24:16 AM
(MENAFN- Al Watan) تعلن شركة أعمال الجود العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية ((إنفاذ)) وبحكم من محكمة الأحوال الشخصية وبقرار من محكمة التنفيذ، عن إقامة مزاد "استثمار المشاعر" الهجين يوم 09 مارس 2024 حضوريًا في مكة المكرمة – قاعة مكة الكبرى بحي النسيم – الساعة 4:00 عصرًا، وإلكترونيًا عبر منصة السعودية للمزادات.
يعرض المزاد 12 فرصة عقارية متميزة في مكة المكرمة وبمواقع ذات أهمية حيوية واستراتيجية داخل نطاق الحرم المكي.
منها 9 أراضٍ تجارية على طريق مكة الطائف المعروف الذي يعد شريان رئيسًا لمكة المكرمة، وبمساحات تبدأ من 1,800 م2 حتى 5,000 م2 وتبعد عن الحرم المكي 6.5 كم، وتتميز الأراضي بحصولها على ترخيص للبناء عليها بنسبة %70 وبارتفاع 15 دور، وجزء مشاع يقدر بـ %2 ويعادل 2,000 م من أرض تجارية خام بكدي مساحتها الكلية 6,9178 م2 تبعد عن الحرم المكي 3.4 كم، كما تتميز بموقعها الاستراتيجي أمام مواقف كدي، وأرض سكنية داخل حدود الحرم بحي الشرائع 12 مساحتها 600 م2, وأرضٍ سكنية أخرى خارج حدود الحرم المكي بحي الشرائع 4 مساحتها 400 م2.
يُطرح المزاد في وقت تتجه فيه أنظار المستثمرين الباحثين رؤوس الأموال لسوق مكة العقاري لما تحظى به من إقبال رؤية مستقبلية استثمارية واعدة تتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تُولي اهتماما كبيرًا للزيادة السنوية في أعداد الحجاج والمعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام والتي تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية لاستضافة 30 مليون حاج ومعتمر بحلول عام 2030، مما ينعكس إيجابًا على الحركة التجارية والنشاط الاقتصادي لأسواق مكة المكرمة و زيادة الطلب على المشاريع والخدمات المتعلقة بخدمة زوار بيت الله الحرام خاصة العقارية منها.
وتدعو شركة أعمال الجود العقارية المهتمين والراغبين في اقتناص الفرص الاستثمارية المميزة، والتواصل مع خدمة العملاء على : 920031881

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