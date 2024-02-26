كايرو كابيتال تُفعل رخصة الاكتتاب فى وثائق صناديق الاستثمار الشهر المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News) أبوحسين: نسعى لتطوير تطبيق التداول الإلكتروني وجذب الشباب
قال أحمد أبوحسين، العضو المنتدب لشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن الشركة حصلت على رخصة الاكتتاب فى وثائق صناديق الاستثمار منذ أيام، على أن تبدأ العمل بها وتفعيلها مطلع شهر مارس القادم، وأضاف أن الشركة لديها جميع الرخص المتاحة لشركات السمسرة.
أضاف لـ ((البورصة))، أن خطة شركة كايرو كابيتال، خلال العام الجارى، تشمل تفعيل عدة رخص وبدء العمل بها على مدار العام وعلى رأسها تداول السندات، وشهادات الإيداع الدولية، والبيع على المكشوف.
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وذكر أن الشركة تستهدف تطوير تطبيق التداول الالكترونى الخاص بها، عبر إضافة ميزات ووسائل أكثر تطوراً لتسهيل تنفيذ العمليات للعملاء، بحيث يستطيع العميل متابعة أداء المحفظة الخاصة به بشكل أسهل، وكذلك متابعة العمليات بكافة أنواعها سواء كانت تحت التنفيذ أو تمت بالفعل، على أن يتم إضافة الاكتتاب فى وثائق صناديق الاستثمار بنهاية النصف الأول من العام الجارى.
قال إن“كايرو كابيتال” تركز فى الفترة الحالية على زيادة عدد العملاء من الأفراد خاصة من فئة الشباب من 18 إلى 30 عامًا، موضحاً أن“كايرو كابيتال” تتعامل بشكل أكبر مع العملاء من المؤسسات أصحاب الملاءة المالية الكبيرة، لكنها تضع أيضًا خطة تسويقية ضخمة لاستهداف الأفراد وجذبهم للتداول بالبورصة.
تابع أن قيمة تعاملات العملاء الأفراد بالشركة بلغت نحو 21.8 مليار جنيه بنسبة 57.8%، من إجمالى تنفيذات الشركة العام الماضى مقابل نحو 15.9 مليار جنيه بنسبة 42.2% عملاء من المؤسسات.
وأشار إلى أن إجمالى قيمة التداولات التى قامت بها الشركة فى عام 2023 لامست مستوى 37.8 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 2.6%، وعدد عمليات وصل إلى 697.4 ألف عملية. “كايرو كابيتال” تبدأ تنفيذ خطة توسعية خلال 2023
أوضح أن الشركة تخوض المنافسة مع شركات الوساطة الأخرى، من خلال وضع خطط تسويقية طموحة، وتقديم خدمة مميزة لجذب كافة فئات العملاء، مع الاهتمام بدراسة التقييمات التى يرسلوها وكافة التعليقات على أداء ممثلى“كايرو كابيتال”.
أكد أن رأس مال“كايرو كابيتال” الكبير والذى يبلغ حاليًا نحو 100 مليون جنيه، يتيح سيولة لتمويل العملاء وفتح مراكز شراء بالهامش لهم بشكل مريح.
وذكر أن الشركة تترقب وجود صفقات مناسبة بسوق خارج المقصورة، مع استمرار جاذبية السوق المصرى، لكنه أوضح وجود تباطؤ فى السوق بالوقت الحالى، لا تتوافر به الكثير من الصفقات فى الفترة الحالية.
وأشار إلى أن أداء سوق المال حاليًا أصبح مترقبًا لعدة قرارات اقتصادية وقدرة السوق على التكيف معها من عدمه، حيث يعد سعر الفائدة أقل من التضخم وتترقب الشركات وضوح الرؤية من صناع القرار للتوقع والتعامل مع السوق.
ورجح أبو حسين، استكمال صعود سوق الأسهم، خلال الفترة المقبلة، مع استمرار الحالة الإيجابية لوجود قرارات تدعم البورصة بالإضافة إلى استكمال ارتفاع التضخم مما يجعل البورصة جاذبة للمستثمرين.
وقال إن تباطؤ برنامج الطروحات الحكومية كان يبعد المستثمرين، ويخفض تحمسهم للاستثمار بالشركات المطروحة، وبالتالى كانوا يتجهون لاستثمارات أخرى.
أضاف أبو حسين، أن هناك فئة من المستثمرين يتجهون بشكل رئيسى للتحوط من خلال شهادات الاستثمار البنكية، حيث يفضلون الابتعاد عن المخاطرة ويلجأون لأضمن الحلول المتاحة أما بالنسبة للمستثمرين أصحاب الاستثمار على المدى البعيد، سيتجهون للاستثمار والتحوط بالبورصة نظرًا لأدائها القوى بصعود أكثر من 70% على أساس سنوى بنهاية العام الماضى، والذى يتفوق على الأداء السنوى لكافة الأوعية الادخارية البنكية.
شدد على أن الاستثمار والتحوط بالأسهم بات أفضل من التحوط بشراء العملة والذهب خاصة مع التذبذبات التى يشهدها كل منهما، كما أن العملة يوجد بها مخاطرة مرتفعة لإمكانية انخفاضها بشكل كبير وخسارة جزء كبير من قيمة الأموال.
فى سياق متصل، أوضح أن القطاع العقارى أيضًا يعانى من عدة مشكلات ولا يمكن أن يكون استثمارا قصير الأجل بعائد مضمون وتنافسى مقارنة بالأسهم، ولكونه استثمارا طويل الأجل، يصعب تسييله وقد يفقد المستثمر قيمة أمواله بعد فترة زمنية طويلة.
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