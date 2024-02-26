كايرو كابيتال تُفعل رخصة الاكتتاب فى وثائق صناديق الاستثمار الشهر المقبل

قال أحمد أبوحسين، العضو المنتدب لشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن الشركة حصلت على رخصة الاكتتاب فى وثائق صناديق الاستثمار منذ أيام، على أن تبدأ العمل بها وتفعيلها مطلع شهر مارس القادم، وأضاف أن الشركة لديها جميع الرخص المتاحة لشركات السمسرة.

أضاف لـ ((البورصة))، أن خطة شركة كايرو كابيتال، خلال العام الجارى، تشمل تفعيل عدة رخص وبدء العمل بها على مدار العام وعلى رأسها تداول السندات، وشهادات الإيداع الدولية، والبيع على المكشوف.

موضوعات((سى اف آى)) تعتزم تطوير تطبيق إلكترونى لعملائها ((ثاندر)) تستهدف جذب ملايين العملاء للاستثمار فى البورصة “عربية أون لاين” تخطط لإتاحة 6 خدمات جديدة لعملائها خلال العام الجارى

وذكر أن الشركة تستهدف تطوير تطبيق التداول الالكترونى الخاص بها، عبر إضافة ميزات ووسائل أكثر تطوراً لتسهيل تنفيذ العمليات للعملاء، بحيث يستطيع العميل متابعة أداء المحفظة الخاصة به بشكل أسهل، وكذلك متابعة العمليات بكافة أنواعها سواء كانت تحت التنفيذ أو تمت بالفعل، على أن يتم إضافة الاكتتاب فى وثائق صناديق الاستثمار بنهاية النصف الأول من العام الجارى.

قال إن“كايرو كابيتال” تركز فى الفترة الحالية على زيادة عدد العملاء من الأفراد خاصة من فئة الشباب من 18 إلى 30 عامًا، موضحاً أن“كايرو كابيتال” تتعامل بشكل أكبر مع العملاء من المؤسسات أصحاب الملاءة المالية الكبيرة، لكنها تضع أيضًا خطة تسويقية ضخمة لاستهداف الأفراد وجذبهم للتداول بالبورصة.

تابع أن قيمة تعاملات العملاء الأفراد بالشركة بلغت نحو 21.8 مليار جنيه بنسبة 57.8%، من إجمالى تنفيذات الشركة العام الماضى مقابل نحو 15.9 مليار جنيه بنسبة 42.2% عملاء من المؤسسات.

وأشار إلى أن إجمالى قيمة التداولات التى قامت بها الشركة فى عام 2023 لامست مستوى 37.8 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 2.6%، وعدد عمليات وصل إلى 697.4 ألف عملية.

أوضح أن الشركة تخوض المنافسة مع شركات الوساطة الأخرى، من خلال وضع خطط تسويقية طموحة، وتقديم خدمة مميزة لجذب كافة فئات العملاء، مع الاهتمام بدراسة التقييمات التى يرسلوها وكافة التعليقات على أداء ممثلى“كايرو كابيتال”.

أكد أن رأس مال“كايرو كابيتال” الكبير والذى يبلغ حاليًا نحو 100 مليون جنيه، يتيح سيولة لتمويل العملاء وفتح مراكز شراء بالهامش لهم بشكل مريح.

وذكر أن الشركة تترقب وجود صفقات مناسبة بسوق خارج المقصورة، مع استمرار جاذبية السوق المصرى، لكنه أوضح وجود تباطؤ فى السوق بالوقت الحالى، لا تتوافر به الكثير من الصفقات فى الفترة الحالية.

وأشار إلى أن أداء سوق المال حاليًا أصبح مترقبًا لعدة قرارات اقتصادية وقدرة السوق على التكيف معها من عدمه، حيث يعد سعر الفائدة أقل من التضخم وتترقب الشركات وضوح الرؤية من صناع القرار للتوقع والتعامل مع السوق.

ورجح أبو حسين، استكمال صعود سوق الأسهم، خلال الفترة المقبلة، مع استمرار الحالة الإيجابية لوجود قرارات تدعم البورصة بالإضافة إلى استكمال ارتفاع التضخم مما يجعل البورصة جاذبة للمستثمرين.

وقال إن تباطؤ برنامج الطروحات الحكومية كان يبعد المستثمرين، ويخفض تحمسهم للاستثمار بالشركات المطروحة، وبالتالى كانوا يتجهون لاستثمارات أخرى.

أضاف أبو حسين، أن هناك فئة من المستثمرين يتجهون بشكل رئيسى للتحوط من خلال شهادات الاستثمار البنكية، حيث يفضلون الابتعاد عن المخاطرة ويلجأون لأضمن الحلول المتاحة أما بالنسبة للمستثمرين أصحاب الاستثمار على المدى البعيد، سيتجهون للاستثمار والتحوط بالبورصة نظرًا لأدائها القوى بصعود أكثر من 70% على أساس سنوى بنهاية العام الماضى، والذى يتفوق على الأداء السنوى لكافة الأوعية الادخارية البنكية.

شدد على أن الاستثمار والتحوط بالأسهم بات أفضل من التحوط بشراء العملة والذهب خاصة مع التذبذبات التى يشهدها كل منهما، كما أن العملة يوجد بها مخاطرة مرتفعة لإمكانية انخفاضها بشكل كبير وخسارة جزء كبير من قيمة الأموال.

فى سياق متصل، أوضح أن القطاع العقارى أيضًا يعانى من عدة مشكلات ولا يمكن أن يكون استثمارا قصير الأجل بعائد مضمون وتنافسى مقارنة بالأسهم، ولكونه استثمارا طويل الأجل، يصعب تسييله وقد يفقد المستثمر قيمة أمواله بعد فترة زمنية طويلة.