انخفاض أسعار خام الحديد لأدنى مستوياتها في 4 أشهر مع ضعف الطلب في الصين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت أسعار خام الحديد خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع تلاشي آمال المستثمرين في تعافي الطلب الصيني على الصُلب بعد انتهاء عطلة رأس السنة القمرية.
وهبطت أسعار العقود الآجلة لخام الحديد المتداولة في سنغافورة بنسبة 3.5% إلى 115.90 دولار للطن بعد أن لامست أدنى مستوى لها منذ 27 أكتوبر في وقت سابق من الجلسة، مع انخفاض أسعار العقود المتداولة في بورصة داليان الصينية بنسبة 2%.
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وأثار تراجع أسعار خام الحديد في جلسة اليوم مخاوف المستثمرين خاصة مع اقتراب شهري مارس وأبريل حين ينشط الطلب على الحديد في الصين لأغراض البناء، فيما أعلنت“فالي إس إيه” البرازيلية التي تعد ثاني أكبر منتج لخام الحديد في العالم؛ سعيها لزيادة الإنتاج خارج الصين في إشارة إلى عدم تفاؤل شركات التعدين بشأن انتعاش الطلب، حسب ما ذكرته وكالة“بلومبرج”.
وقالت“مينميتالز فيوتشرز” في مذكرة، إن إنتاج الصُلب لا يزال منخفضاً ولم يتعاف بالكامل بعد عطلة العام القمري الجديد، وإنه من المرجح أن تحدد الشركات إنتاجها بناء على حجم المبيعات بسبب انخفاض الربحية.
وكشفت بيانات جمعية الحديد والصلب الصينية، ارتفاع مخزونات مصانع الصُلب في بكين بنسبة 25.7% في منتصف فبراير مقارنة مع مطلع الشهر ذاته، مع زيادة طفيفة في معدل الإنتاج اليومي في الآونة الأخيرة.
المصدر:
MENAFN26022024000202011048ID1107898923
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