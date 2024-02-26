انخفاض أسعار خام الحديد لأدنى مستوياتها في 4 أشهر مع ضعف الطلب في الصين

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسعار خام الحديد خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع تلاشي آمال المستثمرين في تعافي الطلب الصيني على الصُلب بعد انتهاء عطلة رأس السنة القمرية.

وهبطت أسعار العقود الآجلة لخام الحديد المتداولة في سنغافورة بنسبة 3.5% إلى 115.90 دولار للطن بعد أن لامست أدنى مستوى لها منذ 27 أكتوبر في وقت سابق من الجلسة، مع انخفاض أسعار العقود المتداولة في بورصة داليان الصينية بنسبة 2%.

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وأثار تراجع أسعار خام الحديد في جلسة اليوم مخاوف المستثمرين خاصة مع اقتراب شهري مارس وأبريل حين ينشط الطلب على الحديد في الصين لأغراض البناء، فيما أعلنت“فالي إس إيه” البرازيلية التي تعد ثاني أكبر منتج لخام الحديد في العالم؛ سعيها لزيادة الإنتاج خارج الصين في إشارة إلى عدم تفاؤل شركات التعدين بشأن انتعاش الطلب، حسب ما ذكرته وكالة“بلومبرج”.

وقالت“مينميتالز فيوتشرز” في مذكرة، إن إنتاج الصُلب لا يزال منخفضاً ولم يتعاف بالكامل بعد عطلة العام القمري الجديد، وإنه من المرجح أن تحدد الشركات إنتاجها بناء على حجم المبيعات بسبب انخفاض الربحية.

وكشفت بيانات جمعية الحديد والصلب الصينية، ارتفاع مخزونات مصانع الصُلب في بكين بنسبة 25.7% في منتصف فبراير مقارنة مع مطلع الشهر ذاته، مع زيادة طفيفة في معدل الإنتاج اليومي في الآونة الأخيرة.





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