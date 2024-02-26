إيكمي تربح 1.5 مليون جنيه خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت شركة الدولية للصناعات الطبية“إيكمي” عن تحقيق أرباح مجمعة بقيمة 1.45 مليون جنيه خلال العام الماضي.
كما سجلت الشركة إيرادات مجمعة خلال العام الماضي وصلت إلى 34.76 مليون جنيه.
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وكانت كشفت شركة الدولية للصناعات الطبية“إيكمي”، عن تنفيذ شراء 45.42% من حصص شركة بانف للأقمشة غير المنسوجة، وفقًا لقرار عمومية الشركة بالاستحواذ على حصة حاكمة في بانف.
وأوضحت الشركة أن بذلك يصبح إجمالي المستحوذ عليه 72% من حصص شركة بانف للأقمشة غير المنسوجة.
وكان قرر مجلس إدارة شركة الدولية للصناعات الطبية“إيكمي”، بيع معدات غير مطورة تمتلكها الشركة.
وكشفت الشركة أن القرار بهدف إعادة الاستخدام الأمثل لموارد واستثمارات إيكمي في شركة بانف للأقمشة غير المنسوجة.
كما قرر مجلس الإدارة تغيير شعار الشركة السابق واعتماد آخر جديد.
وكانت نفت شركة الدولية للصناعات الطبية“إيكمي”، صحة الخبر المنشور تحت عنوان“ايكمي تستهدف اقتحام أسواق خليجية وأفريقية لمضاعفة مبيعاتها الفترة القادمة”.
وأوضحت الشركة، أنها لم تصرح بهذا الخبر مطلقاً وأن الحديث لم يتطرق لذلك من قريب أو بعيد.
وأكدت أنها سوف تتخذ الإجراء المناسب في هذا الصدد وأن الشركة تعكف حالياً على عمل خطة مستقبلية بعد الاستحواذ على مصنع بانف للأقمشة الغير منسوجة.
وذكرت أنها قامت بتكليف مستشار مالي مستقل لعمل تلك الدراسة وفور الانتهاء منها سوف تقوم الشركة بالإفصاح عنها.
وتحولت شركة الدولية للصناعات الطبية“إيكمي” إلى ربح 664.5 ألف جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بصافي خسائر 91.33 ألف جنيه خسائر خلال عام 2021.
وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتصل إلى 11.97 مليون جنيه، مقابل 1.07 مليون جنيه في عام 2021.
وكانت وقعت شركة الدولية للصناعات الطبية“إيكمي”، عقد شراء حصة حاكمة في شركة“بانف للأقمشة غير المنسوجة” تبلغ 72%.
وأوضحت الشركة، أن قيمة الاستحواذ تبلغ 23.4 مليون جنيه تسدد على مراحل خلال العام الحالي.
وأضافت أنها قامت بسداد 9.6 مليون جنيه نقدًا تمثل 41% من اجمالي الحصة المزمع الاستحواذ عليها.
وكانت وافقت الجمعية العمومية لشركة الدولية للصناعات الطبية“إيكمي”، على اعتماد دراسة القيمة العادلة المعدة من شركة“ايليت للاستشارات المالية”، للاستحواذ على حصة مسيطرة من شركة“بانف للأقمشة غير المنسوجة” بنسبة 72%.
وأقرت العمومية قبول استقالة رئيس مجلس الإدارة وإبراء ذمته، واعتماد استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، واعتماد ضم عضو مجلس إدارة، وضم عضوين مستقليين من ذوي الخبرات للمجلس، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة وتحديد اختصاصاته.
كما صدقت على تفويض مجلس الإدارة في إتمام براءات الاستحواذات التي تمت الموافقة عليها في الجمعية العامة العادية المنعقدة في 31 مارس 2022، بعد إعادة دراستها وبحث جدواها، وتشمل شركة ألفا ميديكال، وشركة نيوز ألفا، وشركة كابيتول للاستثمارات.
وكانت كشفت شركة الدولية للصناعات الطبية“إيكمي”، عن استثمار مليون جنيه منذ الربع الأخير من العام الماضي، في تصنيع مجموعة من المنتجات الورقية.
وكشفت الشركة عن تصنيع المنتجات الورقية والمتمثلة في المناديل المبللة.
ويأتي هذا الاستثمار ضمن أغراض الشركة ونشاطها، مشيرة إلى أنها حققت ربح قدره 10% من رأس المال المستثمر.
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