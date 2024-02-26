إيكمي تربح 1.5 مليون جنيه خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت شركة الدولية للصناعات الطبية“إيكمي” عن تحقيق أرباح مجمعة بقيمة 1.45 مليون جنيه خلال العام الماضي.

كما سجلت الشركة إيرادات مجمعة خلال العام الماضي وصلت إلى 34.76 مليون جنيه.

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وكانت كشفت شركة الدولية للصناعات الطبية“إيكمي”، عن تنفيذ شراء 45.42% من حصص شركة بانف للأقمشة غير المنسوجة، وفقًا لقرار عمومية الشركة بالاستحواذ على حصة حاكمة في بانف.

وأوضحت الشركة أن بذلك يصبح إجمالي المستحوذ عليه 72% من حصص شركة بانف للأقمشة غير المنسوجة.

وكان قرر مجلس إدارة شركة الدولية للصناعات الطبية“إيكمي”، بيع معدات غير مطورة تمتلكها الشركة.

وكشفت الشركة أن القرار بهدف إعادة الاستخدام الأمثل لموارد واستثمارات إيكمي في شركة بانف للأقمشة غير المنسوجة.

كما قرر مجلس الإدارة تغيير شعار الشركة السابق واعتماد آخر جديد.

وكانت نفت شركة الدولية للصناعات الطبية“إيكمي”، صحة الخبر المنشور تحت عنوان“ايكمي تستهدف اقتحام أسواق خليجية وأفريقية لمضاعفة مبيعاتها الفترة القادمة”.

وأوضحت الشركة، أنها لم تصرح بهذا الخبر مطلقاً وأن الحديث لم يتطرق لذلك من قريب أو بعيد.

وأكدت أنها سوف تتخذ الإجراء المناسب في هذا الصدد وأن الشركة تعكف حالياً على عمل خطة مستقبلية بعد الاستحواذ على مصنع بانف للأقمشة الغير منسوجة.

وذكرت أنها قامت بتكليف مستشار مالي مستقل لعمل تلك الدراسة وفور الانتهاء منها سوف تقوم الشركة بالإفصاح عنها.

وتحولت شركة الدولية للصناعات الطبية“إيكمي” إلى ربح 664.5 ألف جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بصافي خسائر 91.33 ألف جنيه خسائر خلال عام 2021.

وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتصل إلى 11.97 مليون جنيه، مقابل 1.07 مليون جنيه في عام 2021.

وكانت وقعت شركة الدولية للصناعات الطبية“إيكمي”، عقد شراء حصة حاكمة في شركة“بانف للأقمشة غير المنسوجة” تبلغ 72%.

وأوضحت الشركة، أن قيمة الاستحواذ تبلغ 23.4 مليون جنيه تسدد على مراحل خلال العام الحالي.

وأضافت أنها قامت بسداد 9.6 مليون جنيه نقدًا تمثل 41% من اجمالي الحصة المزمع الاستحواذ عليها.

وكانت وافقت الجمعية العمومية لشركة الدولية للصناعات الطبية“إيكمي”، على اعتماد دراسة القيمة العادلة المعدة من شركة“ايليت للاستشارات المالية”، للاستحواذ على حصة مسيطرة من شركة“بانف للأقمشة غير المنسوجة” بنسبة 72%.

وأقرت العمومية قبول استقالة رئيس مجلس الإدارة وإبراء ذمته، واعتماد استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، واعتماد ضم عضو مجلس إدارة، وضم عضوين مستقليين من ذوي الخبرات للمجلس، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة وتحديد اختصاصاته.

كما صدقت على تفويض مجلس الإدارة في إتمام براءات الاستحواذات التي تمت الموافقة عليها في الجمعية العامة العادية المنعقدة في 31 مارس 2022، بعد إعادة دراستها وبحث جدواها، وتشمل شركة ألفا ميديكال، وشركة نيوز ألفا، وشركة كابيتول للاستثمارات.

وكانت كشفت شركة الدولية للصناعات الطبية“إيكمي”، عن استثمار مليون جنيه منذ الربع الأخير من العام الماضي، في تصنيع مجموعة من المنتجات الورقية.

وكشفت الشركة عن تصنيع المنتجات الورقية والمتمثلة في المناديل المبللة.

ويأتي هذا الاستثمار ضمن أغراض الشركة ونشاطها، مشيرة إلى أنها حققت ربح قدره 10% من رأس المال المستثمر.