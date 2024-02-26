هيبة: الحكومة تعقد مؤتمرًا للترويج للاستثمار فى مصر خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الحكومة ستعقد مؤتمرًا خلال العام الجارى، للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة فى عدة قطاعات مختلفة بالسوق المصرى.
وأضاف هيبة، خلال القمة السنوية لأسواق المال ، أن الهيئة توفر خدماتها إلكترونيًا، مثل خدمة تأسيس الشركات وسداد كافة الاشتراكات والتوقيع الإلكترونى، وكل ما يحتاجه المستثمر فى هذا الشأن.
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وأوضح أن جميع التحديات التى تواجه المستثمرين يتم حلها من خلال وحدة متخصصة تابعة لمجلس الوزراء.
وأشار إلى أنه سيتم إطلاق منصة لدعم ريادة الأعمال فى مصر، تتضمن القوانين والتشريعات المتعلقة بنشاط ريادة الأعمال.
وقال هيبة، إن الهيئة شكلت لجنة لتحديد مشكلات الاستثمار فى مصر ووضع حلول للتعامل معها، وإنهاء خدمات التراخيص المختلفة.
وأوضح أن هيئة الاستثمار توسعت فى إصدار الرخصة الذهبية، وهى موافقة استثمارية واحدة تصدر من مجلس الوزراء.
وأشار إلى تدشين وحدة خاصة لإصدار الرخصة الذهبية، حيث تصدر الرخصة خلال 20 يوم عمل تقريباً، وبالفعل تم إصدار 26 رخصة لـ26 مشروع.
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