هيبة: الحكومة تعقد مؤتمرًا للترويج للاستثمار فى مصر خلال 2024

MENAFN - Al-Borsa News) قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الحكومة ستعقد مؤتمرًا خلال العام الجارى، للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة فى عدة قطاعات مختلفة بالسوق المصرى.

وأضاف هيبة، خلال القمة السنوية لأسواق المال ، أن الهيئة توفر خدماتها إلكترونيًا، مثل خدمة تأسيس الشركات وسداد كافة الاشتراكات والتوقيع الإلكترونى، وكل ما يحتاجه المستثمر فى هذا الشأن.

موضوعات((سى اف آى)) تعتزم تطوير تطبيق إلكترونى لعملائها ((ثاندر)) تستهدف جذب ملايين العملاء للاستثمار فى البورصة “عربية أون لاين” تخطط لإتاحة 6 خدمات جديدة لعملائها خلال العام الجارى

وأوضح أن جميع التحديات التى تواجه المستثمرين يتم حلها من خلال وحدة متخصصة تابعة لمجلس الوزراء.

وأشار إلى أنه سيتم إطلاق منصة لدعم ريادة الأعمال فى مصر، تتضمن القوانين والتشريعات المتعلقة بنشاط ريادة الأعمال.

وقال هيبة، إن الهيئة شكلت لجنة لتحديد مشكلات الاستثمار فى مصر ووضع حلول للتعامل معها، وإنهاء خدمات التراخيص المختلفة.

وأوضح أن هيئة الاستثمار توسعت فى إصدار الرخصة الذهبية، وهى موافقة استثمارية واحدة تصدر من مجلس الوزراء.

وأشار إلى تدشين وحدة خاصة لإصدار الرخصة الذهبية، حيث تصدر الرخصة خلال 20 يوم عمل تقريباً، وبالفعل تم إصدار 26 رخصة لـ26 مشروع.