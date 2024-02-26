مبادلة وجولدمان ساكس توقعان شراكة بقيمة مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة مبادلة للاستثمار وجولدمان ساكس إبرام شراكة بقيمة مليار دولار، للاستثمار المشترك في فرص الائتمان الخاص في جميع أرجاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وستتم إدارة هذه الشراكة من خلال الائتمان الخاص لدى جولدمان ساكس ألتيرناتيفز، عبر فريق متخصص وموجود في أسواق آسيا والمحيط الهادئ، والذي يتألف من 165 متخصصاً في مجال الاستثمار الائتماني، يتولون الإشراف على إدارة أكثر من 110 مليارات دولار من الأصول والاستثمارات.

موضوعاتجولدمان ساكس يرفع توقعاته لذروة سعر خام برنت خلال الصيف إلى 87 دولاراً الإمارات تتوقع زيادة نشاط اقتصادها بعد مغادرة“القائمة الرمادية” تراجع الأسهم الأوروبية في المستهل مع تقييم آفاق السياسة النقدية

ومن شأن هذه الشراكة أن تمكن الشركتين من مواصلة توسيع نطاق نشاطهما الاستثماري في سوق الائتمان الكبير والمتنامي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وتستهدف الشراكة توظيف استثمارات طويلة الأمد بقيمة مليار دولار، وتقديم حلول ائتمانية خاصة معدة ومصممة للشركات والجهات الرائدة في جميع أرجاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وبموجب هذه الشراكة سيتم الاستثمار عبر نطاق الائتمان الخاص، ومن المتوقع أن تشمل الاستثمارات الكثير من أسواق آسيا والمحيط الهادئ مع التركيز بشكل خاص على الهند.

يشار إلى أن جولدمان ساكس استثمرت منذ عام 1998، في الكثير من أسواق آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا والهند وجنوب شرق آسيا والصين وكوريا واليابان.

وكانت جولدمان ساكس قد أعلنت في عام 2023 توسيع نطاق وجودها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال افتتاح مكتب جديد في سوق أبوظبي العالمي؛ المركز المالي العالمي للعاصمة الإماراتية أبوظبي.





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