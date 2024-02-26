مبادلة وجولدمان ساكس توقعان شراكة بقيمة مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة مبادلة للاستثمار وجولدمان ساكس إبرام شراكة بقيمة مليار دولار، للاستثمار المشترك في فرص الائتمان الخاص في جميع أرجاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وستتم إدارة هذه الشراكة من خلال الائتمان الخاص لدى جولدمان ساكس ألتيرناتيفز، عبر فريق متخصص وموجود في أسواق آسيا والمحيط الهادئ، والذي يتألف من 165 متخصصاً في مجال الاستثمار الائتماني، يتولون الإشراف على إدارة أكثر من 110 مليارات دولار من الأصول والاستثمارات.
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ومن شأن هذه الشراكة أن تمكن الشركتين من مواصلة توسيع نطاق نشاطهما الاستثماري في سوق الائتمان الكبير والمتنامي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وتستهدف الشراكة توظيف استثمارات طويلة الأمد بقيمة مليار دولار، وتقديم حلول ائتمانية خاصة معدة ومصممة للشركات والجهات الرائدة في جميع أرجاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وبموجب هذه الشراكة سيتم الاستثمار عبر نطاق الائتمان الخاص، ومن المتوقع أن تشمل الاستثمارات الكثير من أسواق آسيا والمحيط الهادئ مع التركيز بشكل خاص على الهند.
يشار إلى أن جولدمان ساكس استثمرت منذ عام 1998، في الكثير من أسواق آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا والهند وجنوب شرق آسيا والصين وكوريا واليابان.
وكانت جولدمان ساكس قد أعلنت في عام 2023 توسيع نطاق وجودها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال افتتاح مكتب جديد في سوق أبوظبي العالمي؛ المركز المالي العالمي للعاصمة الإماراتية أبوظبي.
المصدر:
MENAFN26022024000202011048ID1107898920
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