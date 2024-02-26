مدينة مصر تقترح توزيع 20 قرشًا على المساهمين

MENAFN - Al-Borsa News) اقترح مجلس إدارة شركة“مدينة مصر للإسكان والتعمير”، توزيع كوبون نقدي على المساهمين بقيمة 20 قرشًا عن أرباح العام الماضي.

ويتضمن المقترح توزيع كوبون نقدي بواقع 0.2 جنيه لكل سهم على دفعتين خلال العام الجاري، رهنًا بموافقة عمومية الشركة.

موضوعاتتحالف عقارى بين“كولدويل بانكر” و”نيو أفنيو” و”ذى بورد كونسالتينج” ((سى اف آى)) تعتزم تطوير تطبيق إلكترونى لعملائها ((ثاندر)) تستهدف جذب ملايين العملاء للاستثمار فى البورصة

وارتفعت أرباح شركة“مدينة مصر للإسكان والتعمير” بنسبة 188.9% خلال العام الماضي، لتصل 2.13 مليار جنيه، مقارنة بربح 736.7 مليون جنيه خلال 2022.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 8.113 مليار جنيه، مقابل 5.33 مليار جنيه في 2022.

وكانت وافقت شركة“مدينة مصر للإسكان والتعمير” على إعادة ملكية أرض عزة الهجانة إلى محافظة القاهرة كمساهمة مجتمعية.

وأوضحت الشركة أن الأرض البالغ مساحتها 634 فداناً والتي سبق تخصيصها للشركة ليست من مشاريع الشركة الجديدة“تاج سيتي وسراي”.

وأشارت إلى أن الجمعية وافقت في ديسمبر على إعادة ملكية أرض عزبة الهجانة كمساهمة مجتمعية من الشركة لإعادة تأهيل المنطقة بما يحقق مصالح الشركة وساكني المنطقة.

وأكدت أن القرار الجمهوري 38 لعام 2024 الخاص بالأرض لن يؤثر على مساحة أراضي الشركة بالتوسعات الجديدة“تاج سيتي وسراي”.

وحققت شركة“مدينة مصر” للتطوير العقاري، مبيعات تعاقدية بقيمة 34.94 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر، مقارنة بمبلغ 11.2 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة، لترتفع بنسبة 212% على أساس سنوى، مدفوعة باستراتيجية التوسع التى قامت بها الشركة وطرح منتجات عقارية جديدة.

وعقدت“مدينة مصر” عدد من الشراكات لتنفيذ مشروعات جديدة تم إطلاقها داخل مشروعي“تاج سيتي”، الممتد على مساحة 3.6 مليون متر مربع، ومشروع“سراي” الممتد على مساحة 5.5 مليون متر مربع، ويقع على مقربة من العاصمة الإدارية الجديدة.

وأطلقت الشركة أحدث منتجات ذراعها المتخصص في ابتكار حلول ومنتجات لتطوير السوق العقاري Madinet Masr Innovation Labs، وهي منصة“طوبة” كوسيلة جديدة لتسهل عملية اقتناء واستثمار العقار بأنظمة تسهيلات مختلفة تواكب تطلعات العملاء وتناسب احتياجاتهم.

وقال عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، إن نتائج المبيعات التعاقدية للعام المنتهي بمثابة تتويج لجهود عام شهد العديد من التحديات التي نجحنا في التغلب عليها بفضل صلابة الشركة ومكانتها في السوق العقاري وثقة مجلس الإدارة، وفريق عملها المتفاني والجودة العالية للمنتجات والخدمات والحلول المبتكرة التي تقدمها.

وأكد سلام أن“مدينة مصر” تسير على الطريق الصحيح بفضل استراتيجية الشركة، واتباعها خطة نمو ورؤية مكنتنا من مضاعفة مبيعاتنا التعاقدية إلى 34.95 مليار جنيه مقارنة بـ11 مليار جنيه في العام السابق، مستندين في ذلك إلى خبرة ممتدة منذ أكثر من 65 عاماً في القطاع العقاري المصري مدعومة بثقة عملائنا نتيجة الالتزام بتقديم أفضل المنتجات والخدمات العقارية في مصر.

وكشف أن“مدينة مصر” تسعى لتنمية محفظة الأراضي التي تمتلكها والتي تبلغ أكثر من 9 مليون متر مربع من خلال إنشاء وحدات سكنية جديدة ومشروعات وفقًا لأعلى معايير الكفاءة والجودة.