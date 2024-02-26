مدينة مصر تقترح توزيع 20 قرشًا على المساهمين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اقترح مجلس إدارة شركة“مدينة مصر للإسكان والتعمير”، توزيع كوبون نقدي على المساهمين بقيمة 20 قرشًا عن أرباح العام الماضي.
ويتضمن المقترح توزيع كوبون نقدي بواقع 0.2 جنيه لكل سهم على دفعتين خلال العام الجاري، رهنًا بموافقة عمومية الشركة.
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وارتفعت أرباح شركة“مدينة مصر للإسكان والتعمير” بنسبة 188.9% خلال العام الماضي، لتصل 2.13 مليار جنيه، مقارنة بربح 736.7 مليون جنيه خلال 2022.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 8.113 مليار جنيه، مقابل 5.33 مليار جنيه في 2022.
وكانت وافقت شركة“مدينة مصر للإسكان والتعمير” على إعادة ملكية أرض عزة الهجانة إلى محافظة القاهرة كمساهمة مجتمعية.
وأوضحت الشركة أن الأرض البالغ مساحتها 634 فداناً والتي سبق تخصيصها للشركة ليست من مشاريع الشركة الجديدة“تاج سيتي وسراي”.
وأشارت إلى أن الجمعية وافقت في ديسمبر على إعادة ملكية أرض عزبة الهجانة كمساهمة مجتمعية من الشركة لإعادة تأهيل المنطقة بما يحقق مصالح الشركة وساكني المنطقة.
وأكدت أن القرار الجمهوري 38 لعام 2024 الخاص بالأرض لن يؤثر على مساحة أراضي الشركة بالتوسعات الجديدة“تاج سيتي وسراي”.
وحققت شركة“مدينة مصر” للتطوير العقاري، مبيعات تعاقدية بقيمة 34.94 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر، مقارنة بمبلغ 11.2 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة، لترتفع بنسبة 212% على أساس سنوى، مدفوعة باستراتيجية التوسع التى قامت بها الشركة وطرح منتجات عقارية جديدة.
وعقدت“مدينة مصر” عدد من الشراكات لتنفيذ مشروعات جديدة تم إطلاقها داخل مشروعي“تاج سيتي”، الممتد على مساحة 3.6 مليون متر مربع، ومشروع“سراي” الممتد على مساحة 5.5 مليون متر مربع، ويقع على مقربة من العاصمة الإدارية الجديدة.
وأطلقت الشركة أحدث منتجات ذراعها المتخصص في ابتكار حلول ومنتجات لتطوير السوق العقاري Madinet Masr Innovation Labs، وهي منصة“طوبة” كوسيلة جديدة لتسهل عملية اقتناء واستثمار العقار بأنظمة تسهيلات مختلفة تواكب تطلعات العملاء وتناسب احتياجاتهم.
وقال عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، إن نتائج المبيعات التعاقدية للعام المنتهي بمثابة تتويج لجهود عام شهد العديد من التحديات التي نجحنا في التغلب عليها بفضل صلابة الشركة ومكانتها في السوق العقاري وثقة مجلس الإدارة، وفريق عملها المتفاني والجودة العالية للمنتجات والخدمات والحلول المبتكرة التي تقدمها.
وأكد سلام أن“مدينة مصر” تسير على الطريق الصحيح بفضل استراتيجية الشركة، واتباعها خطة نمو ورؤية مكنتنا من مضاعفة مبيعاتنا التعاقدية إلى 34.95 مليار جنيه مقارنة بـ11 مليار جنيه في العام السابق، مستندين في ذلك إلى خبرة ممتدة منذ أكثر من 65 عاماً في القطاع العقاري المصري مدعومة بثقة عملائنا نتيجة الالتزام بتقديم أفضل المنتجات والخدمات العقارية في مصر.
وكشف أن“مدينة مصر” تسعى لتنمية محفظة الأراضي التي تمتلكها والتي تبلغ أكثر من 9 مليون متر مربع من خلال إنشاء وحدات سكنية جديدة ومشروعات وفقًا لأعلى معايير الكفاءة والجودة.
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