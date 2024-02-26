تايكون للوساطة ترفع رأسمالها إلى 150 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) الشركة تستهدف إدارة 240 محفظة أسهم بنهاية العام الجارى للعملاء الجدد بالسوق
تعتزم شركة تايكون للوساطة فى الأوراق المالية، تنفيذ خطة لزيادة حصتها من التعاملات خلال العام الجارى.
وتتضمن الخطة زيادة رأس المال وجذب عملاء جدد للشركة وتحديدًا شريحة جديدة من الشباب بالاستثمار فى التطبيق الإلكترونى وزيادة عدد محافظ الأسهم للمستثمرين الجدد الذين لا يمتلكون خبرة التداول، كما سترفع الشركة رأسمالها لإتاحة منتجات جديدة خلال الربع الثالث من العام الجارى.
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قال عمرو فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة تايكون القابضة للاستثمارات المالية، إن الشركة تنوى تطوير تطبيقها للتداول الالكترونى ليصبح الأفضل من نوعه فى مصر، مشيرًا إلى أن الشركة بالفعل حدثت التطبيق مؤخرًا وأضافت“سيرفر” جديد لاستيعاب عملاء الشركة الحاليين والجدد.
ولفت فى مقابلة مع ((البورصة))، إلى أن التكنولوجيا أصبحت هى لغة العصر الحالى، وأصبح الاستثمار بها أفضل بمراحل من إنشاء فروع جديدة للشركة والتوسع جغرافيًا، حيث بات تقديم باقة خدمات متنوعة عن طريق الموقع الإلكترونى والتطبيقات بديلا مجزيا.
ذكر أن هناك تحديات ومشاكل تقنية عامة أمام التداول على الإنترنت تعانى منها الشركات، لكنها ترجع فى الأساس إلى البنية التحتية لشبكات الإنترنت فى مصر، موضحًا أن البورصة المصرية لديها نظام تداول جيد، لكن تقادم شبكات شركات الاتصالات يقف عائقًا أمام استخدام نظام التداول الحالى بالشكل الأمثل.
أوضح أن“تايكون” تستهدف إتاحة التداول على السندات ووثائق الصناديق الاستثمارية وشهادات الإيداع الدولية خلال الربع الثالث من العام الجارى، كما تعتزم زيادة رأسمالها المصدر من 30 مليون جنيه إلى 150 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الشركة تقدم عروضًا لجذب شريحة من الشباب، وتشمل المحافظ التى تتكون من 10 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، مع تقديم كل المميزات لصاحب المحفظة من دعم فنى ومالى وإجراء التعاملات بدون عمولة للشركة مقابل مبلغ 500 جنيه شهريًا. ((تايكون)) تحدد الأسهم المفضلة بالبورصة المصرية خلال 2024
أوضح أن الشركة تعمل على جذب عملاء جدد، عن طريق إتاحة التعامل مع مديرى حساب ذوى خبرة لكل محفظة، ويمكن للعميل التواصل مع الدعم عن طريق الهاتف على مدار 24 ساعة.
وأشار إلى أن“تايكون” تدير 120 محفظة أسهم حاليًا، وتعمل على مضاعفة عدد هذه المحافظ خلال العام الحالى، وتقوم بالترويج لهذا النشاط لكى تقدم الدعم لمن ليس لديهم خبرة كافية بإدارة محافظهم لحين توفر الخبرة الكافية لديهم.
وأضاف فاروق، أن الشركة تسعى للحصول على رخصة النقل الرقمى، والتى تهتم بإمضاء العميل على عقد السمسرة عبر الإنترنت عن طريق الفيديو، وذلك لتقليل الوقت والجهد.
وتوقع فاروق أن تتأثر البورصة إيجابيًا بقرار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مشيرًا إلى أنه فى حالة تحريك الجنيه بشكل مدار بالإضافة إلى دعمه بقرارات اقتصادية جيدة، ستشهد السوق تراجعًا طفيفًا خلال الربع الثانى ثم ترتفع بدايةً من الربع الثالث من العام الجارى، وخاصةً فى أسهم منتقاة ذات قيمة كقطاع الأغذية والقطاع المالى غير المصرفى.
أوضح أن زيادة معدلات الفائدة مرة أخرى تعتمد على حجم التمويل الذى ستحصل عليه الحكومة من صندوق النقد الدولى خلال الفترة المقبلة، حيث تسعى الحكومة زيادة حجم القرض الأصلى الذى اتفقت عليه فى 2022 إلى 3 مليارات دولار.
وتعمل الحكومة على الانتهاء من المراجعتين الأولى والثانية لبرنامجها مع الصندوق لاستئناف البرنامج مجددًا.
وذكر أن الوعاء الاستثمارى الأفضل فى ظل البيئة التضخمية التى يشهدها السوق حاليًا هو الأسهم، حيث تشير البيانات إلى أن معدل العائد على الأسهم خلال 2023 أعلى من معدلات العائد على الذهب والعقارات والسندات.
وسجل مؤشر البورصة المصرية الرئيسى نموًا خلال 2023 بلغ نحو 70.5%، مقارنة بنحو 25% نتيجة الاستثمار فى السندات والتى انتهى أجلها يناير الماضى مسجلة معدل فائدة حقيقى بقيمة سالبة، كما أن الاستثمار فى الذهب والعقارات لم يكن بنفس معدلات نمو الأسهم.
ولفت إلى أن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، سيزيد من قيمة الشركات وسينتج عنه أيضًا ثقة أكبر من المستثمرين الاستراتيجيين تجاه ضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المصرى.
وأوضح أن الأسواق الخليجية لديها فائض كبير من السيولة نتيجة تصدير النفط، على عكس السوق المصرى الذى تتنوع فيه المنتجات والقطاعات، وبالتالى لا يجوز مقارنة السوق المصرى بهذه الأسواق.
ولفت إلى أن السوق المصرى لديه محفزات أكبر ومعدلات نمو أعلى وبها طفرات كبيرة على عكس الأسواق الأخرى، ولذلك يعد السوق المصرى الأفضل فى الاستثمار والتحوط فى ظل البيئة التضخمية.
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