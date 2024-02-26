تايكون للوساطة ترفع رأسمالها إلى 150 مليون جنيه

تعتزم شركة تايكون للوساطة فى الأوراق المالية، تنفيذ خطة لزيادة حصتها من التعاملات خلال العام الجارى.

وتتضمن الخطة زيادة رأس المال وجذب عملاء جدد للشركة وتحديدًا شريحة جديدة من الشباب بالاستثمار فى التطبيق الإلكترونى وزيادة عدد محافظ الأسهم للمستثمرين الجدد الذين لا يمتلكون خبرة التداول، كما سترفع الشركة رأسمالها لإتاحة منتجات جديدة خلال الربع الثالث من العام الجارى.

موضوعات((سى اف آى)) تعتزم تطوير تطبيق إلكترونى لعملائها ((ثاندر)) تستهدف جذب ملايين العملاء للاستثمار فى البورصة “عربية أون لاين” تخطط لإتاحة 6 خدمات جديدة لعملائها خلال العام الجارى

قال عمرو فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة تايكون القابضة للاستثمارات المالية، إن الشركة تنوى تطوير تطبيقها للتداول الالكترونى ليصبح الأفضل من نوعه فى مصر، مشيرًا إلى أن الشركة بالفعل حدثت التطبيق مؤخرًا وأضافت“سيرفر” جديد لاستيعاب عملاء الشركة الحاليين والجدد.

ولفت فى مقابلة مع ((البورصة))، إلى أن التكنولوجيا أصبحت هى لغة العصر الحالى، وأصبح الاستثمار بها أفضل بمراحل من إنشاء فروع جديدة للشركة والتوسع جغرافيًا، حيث بات تقديم باقة خدمات متنوعة عن طريق الموقع الإلكترونى والتطبيقات بديلا مجزيا.

ذكر أن هناك تحديات ومشاكل تقنية عامة أمام التداول على الإنترنت تعانى منها الشركات، لكنها ترجع فى الأساس إلى البنية التحتية لشبكات الإنترنت فى مصر، موضحًا أن البورصة المصرية لديها نظام تداول جيد، لكن تقادم شبكات شركات الاتصالات يقف عائقًا أمام استخدام نظام التداول الحالى بالشكل الأمثل.

أوضح أن“تايكون” تستهدف إتاحة التداول على السندات ووثائق الصناديق الاستثمارية وشهادات الإيداع الدولية خلال الربع الثالث من العام الجارى، كما تعتزم زيادة رأسمالها المصدر من 30 مليون جنيه إلى 150 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الشركة تقدم عروضًا لجذب شريحة من الشباب، وتشمل المحافظ التى تتكون من 10 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، مع تقديم كل المميزات لصاحب المحفظة من دعم فنى ومالى وإجراء التعاملات بدون عمولة للشركة مقابل مبلغ 500 جنيه شهريًا.

أوضح أن الشركة تعمل على جذب عملاء جدد، عن طريق إتاحة التعامل مع مديرى حساب ذوى خبرة لكل محفظة، ويمكن للعميل التواصل مع الدعم عن طريق الهاتف على مدار 24 ساعة.

وأشار إلى أن“تايكون” تدير 120 محفظة أسهم حاليًا، وتعمل على مضاعفة عدد هذه المحافظ خلال العام الحالى، وتقوم بالترويج لهذا النشاط لكى تقدم الدعم لمن ليس لديهم خبرة كافية بإدارة محافظهم لحين توفر الخبرة الكافية لديهم.

وأضاف فاروق، أن الشركة تسعى للحصول على رخصة النقل الرقمى، والتى تهتم بإمضاء العميل على عقد السمسرة عبر الإنترنت عن طريق الفيديو، وذلك لتقليل الوقت والجهد.

وتوقع فاروق أن تتأثر البورصة إيجابيًا بقرار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مشيرًا إلى أنه فى حالة تحريك الجنيه بشكل مدار بالإضافة إلى دعمه بقرارات اقتصادية جيدة، ستشهد السوق تراجعًا طفيفًا خلال الربع الثانى ثم ترتفع بدايةً من الربع الثالث من العام الجارى، وخاصةً فى أسهم منتقاة ذات قيمة كقطاع الأغذية والقطاع المالى غير المصرفى.

أوضح أن زيادة معدلات الفائدة مرة أخرى تعتمد على حجم التمويل الذى ستحصل عليه الحكومة من صندوق النقد الدولى خلال الفترة المقبلة، حيث تسعى الحكومة زيادة حجم القرض الأصلى الذى اتفقت عليه فى 2022 إلى 3 مليارات دولار.



وتعمل الحكومة على الانتهاء من المراجعتين الأولى والثانية لبرنامجها مع الصندوق لاستئناف البرنامج مجددًا.

وذكر أن الوعاء الاستثمارى الأفضل فى ظل البيئة التضخمية التى يشهدها السوق حاليًا هو الأسهم، حيث تشير البيانات إلى أن معدل العائد على الأسهم خلال 2023 أعلى من معدلات العائد على الذهب والعقارات والسندات.

وسجل مؤشر البورصة المصرية الرئيسى نموًا خلال 2023 بلغ نحو 70.5%، مقارنة بنحو 25% نتيجة الاستثمار فى السندات والتى انتهى أجلها يناير الماضى مسجلة معدل فائدة حقيقى بقيمة سالبة، كما أن الاستثمار فى الذهب والعقارات لم يكن بنفس معدلات نمو الأسهم.

ولفت إلى أن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، سيزيد من قيمة الشركات وسينتج عنه أيضًا ثقة أكبر من المستثمرين الاستراتيجيين تجاه ضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المصرى.

وأوضح أن الأسواق الخليجية لديها فائض كبير من السيولة نتيجة تصدير النفط، على عكس السوق المصرى الذى تتنوع فيه المنتجات والقطاعات، وبالتالى لا يجوز مقارنة السوق المصرى بهذه الأسواق.

ولفت إلى أن السوق المصرى لديه محفزات أكبر ومعدلات نمو أعلى وبها طفرات كبيرة على عكس الأسواق الأخرى، ولذلك يعد السوق المصرى الأفضل فى الاستثمار والتحوط فى ظل البيئة التضخمية.