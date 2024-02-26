البورصة ترتفع 1.2% في المستهل بتداولات 962 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت البورصة بنسبة 1.26% في مستهل تداولات جلسة اليوم الإثنين، بعد الضغوط البيعية التي عانت منها بجلسة أمس الأحد عقب الإعلان عن صفقة رأس الحكمة بضغط من مبيعات المسثمرين العرب والأجانب.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي“EGX30” بنسبة 1.26% ليصل إلى مستوى 28192.2 نقطة.

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وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة“EGX70” متساوي الأوزان بنسبة 0.74% ليسجل مستوى 7599.9 نقطة.

كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا“EGX100” متساوي الأوزان بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 10496.2 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي في بداية تعاملات الجلسة بقيمة 16 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 1.989 تريليون جنيه.

ومنذ أيام وقعت الحكومة المصرية مع القابضة الإماراتية صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة، وأعلن محمد حسن السويدي، رئيس شركة أبوظبي التنموية القابضة، توقيع عقد تطوير مدينة رأس الحكمة في مصر.

وقال السويدي، إن المشروع بحجم مدينة كاملة على مساحة 170.8 مليون متر مربع 40.6 فدان.

وأشار إلى أنه سيتم ضخ 150 مليار دولار طوال مدة المشروع من جانب الإمارات.

جاء ذلك خلال استعراض تفاصيل مشروع تطوير مدينة“رأس الحكمة”، خلال مؤتمر بحضور ممثلين عن الصفقة من دولة الإمارات العربية والمتحدة وعدد من المسؤولين المصريين.