البورصة ترتفع 1.2% في المستهل بتداولات 962 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت البورصة بنسبة 1.26% في مستهل تداولات جلسة اليوم الإثنين، بعد الضغوط البيعية التي عانت منها بجلسة أمس الأحد عقب الإعلان عن صفقة رأس الحكمة بضغط من مبيعات المسثمرين العرب والأجانب.
وصعد مؤشر البورصة الرئيسي“EGX30” بنسبة 1.26% ليصل إلى مستوى 28192.2 نقطة.
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وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة“EGX70” متساوي الأوزان بنسبة 0.74% ليسجل مستوى 7599.9 نقطة.
كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا“EGX100” متساوي الأوزان بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 10496.2 نقطة.
وارتفع رأس المال السوقي في بداية تعاملات الجلسة بقيمة 16 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 1.989 تريليون جنيه.
ومنذ أيام وقعت الحكومة المصرية مع القابضة الإماراتية صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة، وأعلن محمد حسن السويدي، رئيس شركة أبوظبي التنموية القابضة، توقيع عقد تطوير مدينة رأس الحكمة في مصر.
وقال السويدي، إن المشروع بحجم مدينة كاملة على مساحة 170.8 مليون متر مربع 40.6 فدان.
وأشار إلى أنه سيتم ضخ 150 مليار دولار طوال مدة المشروع من جانب الإمارات.
جاء ذلك خلال استعراض تفاصيل مشروع تطوير مدينة“رأس الحكمة”، خلال مؤتمر بحضور ممثلين عن الصفقة من دولة الإمارات العربية والمتحدة وعدد من المسؤولين المصريين.
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