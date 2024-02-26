دول إفريقية تدعو منظمة التجارة العالمية إلى إنقاذ قطاع القطن

MENAFN - Al-Borsa News) دعت دول إفريقية منتجة للقطن الأحد منظمة التجارة العالمية إلى إيجاد حل ل”اختلالات السوق” التي تلحقها الدول الصناعية بتجارة القطن، وذلك خلال افتتاح المؤتمر الوزاري ال13 للمنظمة في أبو ظبي.

وحضت ما تسمى بدول“مجموعة الأربع” (سي 4) بنين وبوركينا فاسو ومالي وتشاد على إنهاء سياسات دعم القطن في دول مثل الولايات المتحدة والهند والصين التي تؤثر على الأسعار المحلية للقطن.

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وقال وزير الصناعة والتجارة التشادي أحمد عبد الكريم في مؤتمر صحافي في أبو ظبي تحدث فيه نيابة عن مجموعة“سي 4′′، إنه“على مدى السنوات ال20 الماضية، استمرت اختلالات السوق التي تم التسبب بها لتجارة القطن في تعريض حياة الملايين من منتجي القطن في إفريقيا للخطر”.

وطالبت المجموعة أيضا بتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها حتى الآن وسحب مشكلة القطن من الملف الزراعي بهدف دفع النقاش إلى الأمام.

وقدمت ساحل العاج ومجموعة الأربع مشروع قرار بشأن القطن إلى منظمة التجارة العالمية استعدادا للمؤتمر الذي يعقد في دولة الإمارات الاثنين.

لكن الوزير التشادي أشار إلى أن مشروع القرار هذا“لم يؤخذ بعين الاعتبار”، رغم أهميته“ليس فقط لخلق فرص عمل، ولكن أيضا للأمن الغذائي”.

وأكد أنه“سيساهم بشكل كبير في تحقيق السلام” في إفريقيا.

ويعمل في قطاع القطن أكثر من 20 مليون شخص في منطقة“سي 4” وتبلغ عائداته 2 مليار دولار، وفق إبراهيم مالوم، الممثل التشادي المسؤول عن قضايا التجارة.

وقال وزير الصناعة والتجارة المالي موسى الحسن ديالو خلال نفس المؤتمر إن“القضية هي قضية إنصاف وعدالة اقتصادية”.

وأعلنت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا مع رئيس الفيفا جياني إنفانتينو السبت أنهما سيعززان تعاونهما في مجال القطن، داعية إلى مساعدة الدول الأفريقية على المشاركة في سلاسل انتاج القطن.

شدد إنفانتينو في أبوظبي على أهمية الشراكة بين الفيفا والمنظمة في تنفيذ الإجراءات التي تؤثر في تحسين الحياة وسبل العيش في غرب إفريقيا والالتزام باستخدام منتجات مجموعة الأربع في برامج الفيفا.

ومن غير المرجح أن تحقق القضايا الزراعية أي تقدم في اجتماع المنظمة، حيث تعارض العديد من الدول الخطوات المقترحة خوفا من تؤدي إلى اضطراب في أسواق الغذاء العالمية.





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