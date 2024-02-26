تراجع الأسهم الأوروبية في المستهل مع تقييم آفاق السياسة النقدية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، مع ترقب المستثمرين صدور مزيد من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع لاستشراف مزيد من المعلومات حول آفاق السياسة النقدية في منطقة اليورو.
وهبط مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.18% إلى 496 نقطة.
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وانخفض مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.14% إلى 7695 نقطة، وتراجع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.25% إلى 7946 نقطة، فيما استقر“داكس” الألماني عند 17412 نقطة.
وذكرت شركة“أدزونا – Adzuna” المتخصصة في بيانات التوظيف في تقرير صدر اليوم، أن عدد الوظائف المُعلن عنها في بريطانيا – كمؤشر على عدد فرص العمل المتاحة – تراجع بنسبة 15% على أساس سنوي في يناير، ليسجل أدنى مستوى له في قرابة 3 سنوات، في إشارة على تسارع وتيرة التوظيف.
وتترقب الأسواق صدور بيانات المعروض النقدي والقروض الخاصة في منطقة اليورو غداً الثلاثاء، بجانب صدور القراءة الأولية للتضخم السنوي لأسعار المستهلكين، الجمعة، في ظل توقعات تباطؤه إلى 2.5% في فبراير من 2.8% في يناير.
المصدر:
MENAFN26022024000202011048ID1107898915
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