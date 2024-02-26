تراجع الأسهم الأوروبية في المستهل مع تقييم آفاق السياسة النقدية

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، مع ترقب المستثمرين صدور مزيد من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع لاستشراف مزيد من المعلومات حول آفاق السياسة النقدية في منطقة اليورو.

وهبط مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.18% إلى 496 نقطة.

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وانخفض مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.14% إلى 7695 نقطة، وتراجع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.25% إلى 7946 نقطة، فيما استقر“داكس” الألماني عند 17412 نقطة.

وذكرت شركة“أدزونا – Adzuna” المتخصصة في بيانات التوظيف في تقرير صدر اليوم، أن عدد الوظائف المُعلن عنها في بريطانيا – كمؤشر على عدد فرص العمل المتاحة – تراجع بنسبة 15% على أساس سنوي في يناير، ليسجل أدنى مستوى له في قرابة 3 سنوات، في إشارة على تسارع وتيرة التوظيف.

وتترقب الأسواق صدور بيانات المعروض النقدي والقروض الخاصة في منطقة اليورو غداً الثلاثاء، بجانب صدور القراءة الأولية للتضخم السنوي لأسعار المستهلكين، الجمعة، في ظل توقعات تباطؤه إلى 2.5% في فبراير من 2.8% في يناير.





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