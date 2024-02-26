((مباشر مصر)) تتواصل مع الرقابة المالية للحصول على كل الرخص المتاحة

قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إن هناك اتجاها واضحا فى مجال إدارة الاستثمارات حول العالم، لاستخدام التكنولوجيا فى شركات السمسرة وإدارة الأصول، ومن أمثلتها تقنيات“الروبو أدفيزور”، و”المتاجرة عبر الخوارزميات”.

أضاف أنه لـ”البورصة”، أن حال تمت إتاحة تلك التقنيات فى وقت سريع، سيكون أفضل بناء على الصعود القياسى للسوق، كما سيدعم استدامة الاستثمارات بهذا القطاع الجاذب والمستمر فى النمو بقوة خلال الفترة الحالية.

موضوعات((ثاندر)) تستهدف جذب ملايين العملاء للاستثمار فى البورصة “عربية أون لاين” تخطط لإتاحة 6 خدمات جديدة لعملائها خلال العام الجارى “بيراميزا” تضاعف أرباحها السنوية 6 مرات لتصل 336.3 مليون جنيه

كشف أن مباشر مصر، تتواصل حاليًا مع الرقابة المالية للحصول على كل الرخص المتاحة والتى تتناسب مع سياسة الشركة وأنشطتها سواء فى الوساطة المالية أو إدارة الأصول من خلال منصة“دو إنفيست”.

ويتيح النظام الإلكترونى الخاص بالمنصة، للعميل إنشاء محفظة مالية صغيرة تصل إلى 500 جنيه، عبر إنشاء الحساب الخاص به، من خلال التطبيق الإلكترونى أو الموقع الخاص بالشركة.

وتشمل المنصة 5 تصنيفات للعميل وفقا لدرجة تقبله للمخاطر، يختار منها ما يناسبه ويستطيع توظيف أمواله فى المنصة لمدة يوم واحد فقط أو أسبوع أو شهر، مع إمكانية تصفية المحفظة فى أى توقيت دون خصم أية رسوم على عكس ما يطبق فى البنوك وشركات التأمين.

أشار إلى أن نحو 70% أو 80% من الأصول المستثمرة بالعالم يديرها الذكاء الاصطناعى، وأحيانًا تواجه الأسواق العالمية تذبذبات هائلة ما بين صعود وهبوط، نتيجة لاستخدام تلك التطبيقات.

وأوضح أن“الربو أدفيزور” يستخدم أكثر فى الاستثمارات على المدى الطويل، حيث يقوم بإدارة المحافظ بناء على المعطيات التى يتم إدخالها له، إذ يقوم العميل بملء استبيان يوضح متسهدفاته الاستثمارية، ونوعية المخاطر القادر على تحملها، ثم يستجيب البرنامج لهذه المعطيات، ويقوم بإعادة موازنة المحفظة كل فترة، تناسبا مع تغيرات السوق.

وتابع، أما“الألجو تريد” فيميل إلى إدارة المحافظ على المدى القصير، حيث يقوم بأكثر من عملية فى الجلسة الواحدة، ويقوم هو الآخر حسب المعطيات التى يعطيها المستخدم له، فهو مثل برامج الشطرنج على الحاسوب، التى تنشىء حركاتها استجابة لتحركات اللاعب البشرى، ولذلك لا يمكن القول إن هذه التقنيات ستقضى على العنصر البشرى بشكل كامل، أو تمحى وظائفه.

وتعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، إطلاق رخص وضوابط آليات“روبو أدفايزور” فى إدارة المحافظ والاستثمارات، خلال الأسابيع المقبلة، بحسب ما ذكره، الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، فى تصريحات مطلع الشهر الجارى.

وأشار نائب الرئيس التنفيذى لشركة مباشر كابيتال هولدنج، إلى التطور الذى شهدته عمليات“مباشر” فى البحرين، لتتغير من شركة سمسرة، إلى بنك استثمار متكامل، حيث تقوم بإدارة أصول فى الأسواق الخليجية والعالمية، وتقدم خدماتها لعملاء فى أكثر من 100 دولة حول العالم، بداية من الصين حتى الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن عملاء الشركة قادرين على الاستثمار فى كل الأدوات المالية فى بأى سوق مالى، فيمكن للعميل أن يشترى أداة مالية من دولة، ويقوم ببيعها فى نفس اليوم فى دولة أخرى.

وكشف أن بعض العوائد على المحافظ التى تقوم الشركة بإدارتها، تخطت نسبة 30%، كما وزعت أرباحًا على محافظ خليجية بقيمة 11% فى الربع الأخير من العام الماضى فقط، بينما حققت نمو سنوى فى الأصول المدارة خلال الفترة من عام 2022 إلى 2023 بنسبة 20%.

وتابع أن شركة“مباشر” فى البحرين تتولى عمليات الاستثمار للعملاء من جميع الجنسيات، ومختلف الفئات، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات، فى شتى الأدوات المالية من عقود المشتقات، وسندات مقومة باليورو، والصكوك، والعملات الرقمية، وتداول العملات الأجنبية، والصناديق العقارية، وغيرها من المنتجات.

لفت إلى أن الشركة تتيح للعملاء خدمة تجزئة الصكوك والسندات، نظرًا للحد الأدنى المرتفع للاستثمار فى هذه الأدوات، والذى يصل إلى 200 ألف دولار، ولذلك يتم تقسيم الورقة المالية على أكثر من عميل، لجذب شرائح مختلفة من العملاء للاستثمار فى جميع الأدوات المالية المتاحة.

وأضاف أن“مباشر” تقوم بإدارة صناديق ادخار وصناديق معاشات، بالاتفاق مع الجهات المصدرة، والتى توفر هذه الخدمة لموظفيها، عن طريق إيداع مبالغ بسيطة شهريًا، والتى تلاقى إقبالًا كبيرًا من تلك الشركات.

وذكر أن الشركة تمكنت من خلال عملياتها أن تجذب المستثمرين الأجانب للسوق المصرى، ومن ناحية أخرى تتيح للمستثمرين المصريين الاستثمار فى الخارج، وفى البحرين قامت بتسجيل صندوقين، هما كل من صندوق مباشر كاش، وصندوق أيه زد جولد، وكلاهما شهد إقبالًا واسعًا على الاستثمار بمبالغ هائلة من مصر، ودول الخليج.

سجلت“مباشر كابيتال” العام الماضى، صندوقها الاستثمارى“مباشر كاش” بالمصرف المركزى البحرينى من خلال تابعتها“مباشر البحرين” ليصبح أول صندوق استثمارى مصرى مقيد فى البحرين، واستحوذت الشركة على الصندوق من شركة ((مصر الخير))، وله كيان تابع يُديره، وتم تغيير اسمه إلى ((صندوق مباشر النقدى))، عقب إتمام عملية الاستحواذ.

وتابع أن الشركة قامت أيضا حتى الآن بتسجيل 14 صندوقا، وآخر صندوق قامت بتسجيله كان من قبل شركة تعمل فى سنغافورة، أنشأت الصندوق وتقوم بإدارته، وهو صندوق تحوط يعمل كليا بتقنيات الذكاء الصناعى، ولاقى إقبالا مرتفعا عليه، حيث سجل العام السابق عوائد سنوية بنسبة 30%.

وأوضح أن أحد أهم الأدوات الاستثمارية المنتظر إتاحتها هى البورصة العقارية، نظرًا لأنها تتناسب مع ميول المستثمرين المصريين، وستتيح للمستثمرين إماكنية الدخول والخروج من الاستثمار بشكل سلس، عن الاستثمار التقليدى فى العقارات، والذى يحتاج إلى وقت طويل لإنهاء عملية الشراء، وانتظار العائد عليه، كما أنه لا يضيف قيمة حقيقية للاقتصاد المصرى.

وذكر رشاد أن إضافة التداول على المشتقات المالية على مؤشرات الأسهم، ستكون خطوة إيجابية، لصالح المضاربين الذين يفضلون الأدوات ذات المخاطر المرتفعة، كما أنها تتميز بوجود حد للخسائر منها، دون وجود حد أقصى للمكاسب التى يمكن تحقيقها من خلالها.

على صعيد آخر، أشار رشاد إلى أهمية زيادة صناديق المؤشرات، والتى تتيح المجال للعملاء ذوى المعرفة المحدودة بآليات التداول فى الأسهم، ليستطيعوا الاستثمار وتحقيق أرباح مرضية.

وذكر أن شهادات الكربون، سيكون لها فوائد قد لا تبدو واضحة حاليًا، وإنما ستظهر فيما بعد، إذ إنه بداية من عام 2026، لن تستطيع الشركات التصدير إلى دول أوروبا، دون أن تكون متوافقة مع معايير الانبعاثات الكربونية، لذلك ستهتم الشركات بإصدار شهادات الكربون مع هيئة الرقابة المالية خلال السنوات الأربعة المقبلة.

تابع أن صناعات الأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات، ستكون الأكثر حاجة لهذا النوع من الشهادات نظرًا لحجم انبعاثات الكربون فى كل منها، ومن ناحية أخرى، فإن الشركات التابعة للصناعات خفيفة الانبعاثات الكربونية، سيصبح أمامها خيار إصدار شهادات الكربون، وتحقيق أرباح مرتفعة من خلالها.

وذكر أن السوق بحاجة أيضًا إلى إدخال التداول على أدوات الدين الدولارية، مثل السندات، والتى دائما ما نراها مقصورة على المستثمرين الأجانب، بينما توجد فئة كبيرة فى السوق تقوم بتخزين الدولار، وتتعامل معه كأنه سلعة استثمارية وليس مجرد عملة، ويمكن لها أن توظف تلك الدولارات فى أدوات الدين.

وأشار إلى ضرورة وجود اكتتابات عامة سواء لشركات القطاع الحكومى، أو القطاع الخاص، خاصة إذا كانت تلك الشركات تسعى لإقامة مشاريع ضخمة، وتحتاج إلى ضخ مبالغ هائلة فيها، فستكون الاكتتاب فى البورصة أفضل خيار لها لتنفيذ تلك المشاريع وتحقيق أرباح كبيرة من خلالها، أفضل من تمويلها ذاتيا.

وأكد على احتياج السوق المصرى إلى صناديق زراعية، وليس فقط الصناديق العقارية أو صناديق الذهب، تحديدًا مع التغيرات المناخية العالمية، ووصول المحاصيل إلى مستويات سعرية شديدة الارتفاع، تستطيع مصر أن تستغل المساحات الزراعية والصحراوية الشاسعة لديها، فى تعويض النقص العالمى فى بعض المحاصيل.

وأوصى بأن يكون هناك صندوق زراعى تقوم بإدارته وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الرى، وإحدى الشركات الكبرى فى المجال الزراعى، والتى تمتلك مزارع ضخمة، وقادرة على الاستفادة من هذا النوع من المشاريع، ويمكن لهذه الاستثمارات أن تحدث طفرة تنفع السوق على المستوى المحلى، من حيث إعادة توازن الأسعار من خلال التوفيق بين العرض والطلب، ومن ناحية أخرى، يمكن تصدير الفائض إلى الخارج لتوفير حصيلة دولارية سريعة، إذ تستغرق هذه المحاصيل بضعة شهور فقط.