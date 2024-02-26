جى بى كابيتال تحصل على رخصة مزاولة نشاط التصكيك فى السوق المصرى

MENAFN - Al-Borsa News) منحت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة جى بى كابيتال للاستثمارات المالية، رخصة مزاولة نشاط التصكيك.

ويعكس تأسيس شركة جى بى كابيتال للتصكيك، برأسمال يبلغ 10 ملايين جنيه بمنطقة ديستركت 5 – مراكز، التزام الشركة بتقديم منصة استثمارية وتمويلية متكاملة ومتطورة.

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وقال تامر العمرى، الرئيس التنفيذى وعضو مجلس إدارة شركة جى بى كابيتال للاستثمارات المالية:“حصولنا على رخصة مزاولة نشاط التصكيك خطوة استراتيجية تعكس التزامنا بتقديم خدمات مالية متميزة ومتنوعة لعملائنا”.

وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدى نشاط التصكيك إلى دعم الشركات التابعة للمجموعة والعاملة فى القطاع المالى غير المصرفى، وذلك من خلال تقديم منتجات تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية للشركات والأفراد.

وأكد محمد أبو رية، العضو المنتدب لشركة جى بى كابيتال للتصكيك:“فى ضوء هذه الخطوة، يعمل فريق الشركة حاليًا على دراسة إصدار صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية للشركات العاملة فى القطاع المالى غير المصرفى والتابعة للمجموعة وكذا الشركات خارج إطار جى بى كابيتال.

كما تسعى الشركة لجذب عملاء من قطاع التطوير العقارى لإصدار صكوك ملائمة لأنشطتهم، بهدف توفير السيولة اللازمة لتنفيذ معدلات النمو المستهدفة والعمل على جذب شريحة جديدة من العملاء الراغبين فى التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وأيضا لاستكمال تنفيذ مشاريعهم”.

وقال شريف تاوضروس، رئيس القطاعات المالية وشؤون الشركات بشركة جى بى كابيتال للاستثمارات المالية، إن الرخصة الجديدة ستعود بمجموعة من الفوائد على شركة جى بى كابيتال، حيث ستسهم فى تعزيز قدرة العملاء على الاستثمار وتنويع مصادر التمويل لتحقيق أهدافهم التمويلية بشكل متنوع.

وتأتى هذه الرخصة فى إطار إستراتيجية الشركة لتعزيز القدرة التمويلية للشركات التابعة للمجموعة المالية جى بى كابيتال، حيث تمتلك الشركة نسبة 99% من شركة جى بى كابيتال للتصكيك.