جى بى كابيتال تحصل على رخصة مزاولة نشاط التصكيك فى السوق المصرى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
منحت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة جى بى كابيتال للاستثمارات المالية، رخصة مزاولة نشاط التصكيك.
ويعكس تأسيس شركة جى بى كابيتال للتصكيك، برأسمال يبلغ 10 ملايين جنيه بمنطقة ديستركت 5 – مراكز، التزام الشركة بتقديم منصة استثمارية وتمويلية متكاملة ومتطورة.
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وقال تامر العمرى، الرئيس التنفيذى وعضو مجلس إدارة شركة جى بى كابيتال للاستثمارات المالية:“حصولنا على رخصة مزاولة نشاط التصكيك خطوة استراتيجية تعكس التزامنا بتقديم خدمات مالية متميزة ومتنوعة لعملائنا”.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدى نشاط التصكيك إلى دعم الشركات التابعة للمجموعة والعاملة فى القطاع المالى غير المصرفى، وذلك من خلال تقديم منتجات تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية للشركات والأفراد.
وأكد محمد أبو رية، العضو المنتدب لشركة جى بى كابيتال للتصكيك:“فى ضوء هذه الخطوة، يعمل فريق الشركة حاليًا على دراسة إصدار صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية للشركات العاملة فى القطاع المالى غير المصرفى والتابعة للمجموعة وكذا الشركات خارج إطار جى بى كابيتال.
كما تسعى الشركة لجذب عملاء من قطاع التطوير العقارى لإصدار صكوك ملائمة لأنشطتهم، بهدف توفير السيولة اللازمة لتنفيذ معدلات النمو المستهدفة والعمل على جذب شريحة جديدة من العملاء الراغبين فى التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وأيضا لاستكمال تنفيذ مشاريعهم”.
وقال شريف تاوضروس، رئيس القطاعات المالية وشؤون الشركات بشركة جى بى كابيتال للاستثمارات المالية، إن الرخصة الجديدة ستعود بمجموعة من الفوائد على شركة جى بى كابيتال، حيث ستسهم فى تعزيز قدرة العملاء على الاستثمار وتنويع مصادر التمويل لتحقيق أهدافهم التمويلية بشكل متنوع.
وتأتى هذه الرخصة فى إطار إستراتيجية الشركة لتعزيز القدرة التمويلية للشركات التابعة للمجموعة المالية جى بى كابيتال، حيث تمتلك الشركة نسبة 99% من شركة جى بى كابيتال للتصكيك.
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