“ايه كابيتال” تربح 66.5 مليون جنيه منذ التأسيس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حفقت شركة ايه كابيتال القابضة، صافي أرباح مجمعة 66.5 مليون جنيه منذ تاريخ التأسيس في 18 يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي.
وسجلت الشركة إيرادات 724.6 مليون جنيه منذ تاريخ التأسيس وحتى نهاية ديسمبر الماضي.
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وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لشركة ايه كابيتال القابضة، على شراء أسهم خزينة من السوق المفتوح.
وقررت الشركة شراء أسهم خزينة من السوق المفتوح بنسبة 10% من رأس مال الشركة.
وكانت قررت شركة ايه كابيتال القابضة، تأسيس شركة أفشور ذات مسؤولية محدودة بالمنطقة الحرة بجبل علي بإمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة تحت اسم“Global Vacation Limited” أو أي اسم آخر والذي يتم الموافقة عليه من قبل سلطة المنطقة الحرة بجبل علي وحسبما يقرره الوكلاء حسب رأيهم المطلق.
وقالت الشركة، إن رأس مال الشركة سيكون 24 مليون درهم إماراتي مقسم على 240 ألف حصة قيمة كل حصة 100 درهم إماراتي والتي تمثل 100% مملوكة بالكامل إلى شركة ايه كابيتال القابضة.
وقررت الشركة تعيين مديرين تنفيذيين للشركة وهم: منصور عبدالمجيد منصور عامر، وعمر منصور عبدالمجيد عامر، إضافة إلى تعيين منصور عبدالمجيد منصور عامر سكرتيراً للشركة.
كما تقرر تعيين أناند بلموكاند هندي الجنسية ليكون الوكيل الحقيقي والفعلي للشركة.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، بغرض التداول لعدد 902.789 مليون سهم بالقيمة الاسمية البالغة 70 قرشا لإجمالي رأسمال 631,952 مليون جنيه.
ووافقت على تسجيل شركة ايه كابيتال القابضة ( الشركة المنقسمة) ونشر تقرير الإفصاح بغرض التداول والبدء بتداول أسهم الشركة بالبورصة لعدد 902.789 مليون سهم بالقيمة الاسمية البالغة 30 قرشا للسهم بإجمالي رأسمال 270,836 مليون جنيه .
وكانت مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، قررت نقل ملكيتها في شركة بورتو إنترناشيونال جروب إنفستمنتس ليمتد، إلى شركة إيه كابيتال القابضة -منقسمة-.
وأوضحت أن بورتو إنترناشيونال هي شركة أوفشور تأسست في المنطقة الحرة بجبل علي في دبي بدولة الإمارات بعدد مليون حصة بقيمة قدرها 100 درهم للحصة وبقيمة إجمالية 100 مليون درهم تمثل 100% من رأسمال بورتو.
ويشار إلى أن الجمعية العامة غير العادية لشركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، وافقت على تقسيم الشركة وفقاً لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم واتخاذ القوائم المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي أساساً لتاريخ التقسيم.
وأوضحت أنه وفقاً للتقسيم ستظل عامر جروب – الشركة القاسمة – قائمة ويخفض رأسمالها المصدر عن طريق تخفيض القيمة الاسمية لأسهمها، على أن تتخصص بالقيام بأنشطة (التسويق العقاري – استثمار عقاري – طيران – سياحة – خدمات – مطاعم – تجارة – إدارة مشاريع).
وأضافت أنه ستظل الشركة محتفظة بترخيصها كشركة غرضها الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو زيادة رؤوس أموالها.
بينما ينتج عن التقسيم تأسيس شركة جديدة باسم شركة“إيه كابيتال القابضة” في شكل شركة مساهمة مصرية ويمثل غرضها الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو زيادة رؤوس أموالها.
وعلى أن تكون الشركة الناتجة عن التقسيم مملوكة لنفس مساهمي شركة عامر جروب – القاسمة – وبذات نسب الملكية لكل مساهم قبل تنفيذ عملية التقسيم، وسنظل نسبة المساهمين الرئيسين وكذلك نسبة الأسهم حرة التداول في الشركة القاسمة والمنقسمة كما هي.
كما وافقت العمومية على تقرير التقييم الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي بهيئة الاستثمار بصافي حقوق الملكية للشركة القاسمة والمنقسمة بناء على القوائم المالية في 30 يونيو الماضي والمنتهي إلى أن صافي حقوق الملكية للشركة قبل التقسيم يبلغ 1.08 مليار جنيه كأساس للتقسيم عبارة عن 733.13 مليون جنيه تمثل حقوق ملكية الشركة القاسمة ومبلغ 352.12 مليون جنيه تمثل حقوق ملكية الشركة المنقسمة.
وقررت العمومية تقسيم عامر جروب بكافة مقوماتها المادية والمعنوية مع نقل الأصول والالتزامات في حقوق الملكية بين الشركة القاسمة والمنقسمة وفقاً لشروط مشروع التقسيم التفصيلي بالقيمة الدفترية دون إعادة تقييم، وتقرير رأي مراقب الحسابات عليه.
واعتمدت العمومية على عقد التقسيم، المتضمن التقسيم على أساس القيمة الدفترية والبالغة 1.08 مليار جنيه كأساس للتقسيم عبارة عن 733.13 مليون جنيه تمثل حقوق ملكية الشركة القاسمة ومبلغ 352.12 مليون جنيه تمثل حقوق ملكية الشركة المنقسمة.
ويتضمن كذلك أن تكون القيمة الاسمية لسهم الشركة القاسمة 70 قرشاً وأن تكون القيمة الاسمية لشركة المنقسمة 30 قرشاً، على أن يتم تجنيب الفارق بين صافي حقوق الملكية بين الشركة القاسمة والمنقسمة ورأس المال المصدر لكل شركة لتكوين احتياطات لكل من الشركة القاسمة والمنقسمة.
وتضمن العقد أيضاً الموافقة على تعديل المادتين 6 – 7 من النظام الأساسي للشركة القاسمة لتعكس تغيير رأسمال الشركة المصدر ليصبح 631.95 مليون جنيه موزعاً على 902.78 مليون سهم بقيمة اسمية 70 قرشاً للسهم وذلك بعد تخفيض رأس المال المصدر عن طريق تخفيض القيمة الاسمية لأسهم الشركة في مقابل إصدار أسهم جديدة للمساهمين في الشركة المنقسمة دون مقابل تمثل القيمة التي تم تخفيضها من رأسمال الشركة المصدر.
وقررت العمومية استمرار قيد أسهم الشركة القاسمة بعد تخفيض رأسمالها المصدر وقيد أسهم الشركة المنقسمة في البورصة المصرية فور التقسيم؛ وبالتالي لن يلزم وضع إجراءات لتعويض المساهمين عن عدم القيد عن طريق إعادة شراء الأسهم.
كما وافقت الجمعية على إعادة هيكلة الشركات التابعة والشقيقة والهيكلة الإدارية والفنية لكل من الشركة القاسمة والمنقسمة بحيث تظل تبعية 16 شركة تعمل في مجالات (التسويق العقاري – استثمار عقاري – طيران – سياحة – خدمات – مطاعم – تجارة – إدارة مشاريع) تابعة للشركة القاسمة، وتحول تبعية 5 شركات.
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